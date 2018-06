Potvrdile se crne slutnje, melanom hara dalmatinskim otocima: svaki deseti stanovnik otoka Hvara ima rak kože

Dermatolozi su pregledali 1834 stanovnika na tri lokacije (Hvar, Stari Grad - Faros i Jelsa) te postavili sumnju na 38 melanoma, 115 bazocelularnih karcinoma i 21 planocelularni karcinom kože

Prvi rezultati 11. javnozdravstvene paneuropske kampanje u borbi protiv raka kože, čiji se središnji dio akcije ove godine provodio na otoku Hvaru, zaista su zabrinjavajući.



Dvadeset i dva dermatologa iz čitave zemlje u tri dana su pregledali čak 1834 stanovnika na tri lokacije (Hvar, Stari Grad-Faros i Jelsa) te postavili sumnju na 38 melanoma, 115 bazocelularnih karcinoma i 21 planocelularni karcinom kože.



Ekipa dermatologa bila je predvođena akademkinjom Mirnom Šitum, koja je predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, i prof. dr. sc. Brankom Marinović, koja je predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Zagreb, a ujedno i glavna tajnica Europske akademije za dermatologiju i venerologiju (EADV).



- Akcija je bila iznimno uspješna i dobro organizirana, a pregledano je više od 1800 osoba, što je oko 300 stanovnika više od planiranog broja zbog iznimno velike zainteresiranosti otočana.



Sumnja na malenom postavljena je podjednako kod muškaraca i žena, a najveći broj sumnjivih slučajeva je kod osoba starijih od 60 godina. Svi pacijenti kod kojih je osnovana sumnja na zloćudni tumor kože upućeni su da se jave liječniku obiteljske medicine koji će ih dalje uputiti na operativne zahvate.



Pacijentima sa sumnjom na melanom preporučeno je hitno odstranjenje do u zdravo tkivo, dok je najveći broj pacijenata sa sumnjom na bazocelularni karcinom, koji je zapravo najčešći oblik zloćudnog tumora kože, srećom i najmanje opasan.



Kada govorimo o planocelularnim karcinomima, to jest raku stanica najvišeg sloja kože, oni su nešto agresivniji od raka bazalnih stanica te mogu metastazirati, ali rijetko – naglasila je prim. Sanja Poduje, spec. dermatovenerologinja iz Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu, inače tehnička organizatorica akcije na Hvaru.



Činjenica je da su otočani koji rade na otvorenom (ribari, pomorci, težaci...), zbog dugotrajnog izlaganja suncu skloniji obolijevanju od melanoma, pa je začuđujuće da na našim škojima uopće nema dermatologa.



Pa iako se općenito bilježi porast incidencije tumora kože, kako u svijetu tako i kod nas, Hrvatska nažalost ne vodi ni nacionalni program ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože, pa je akcija marljivih dermatologa na otoku Hvaru pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva RH, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva turizma utoliko više dobrodošla.



Zahvala također ide organizatorima: Hrvatskom dermatovenerološkom društvu HLZ i Referentnom centru za melanom RH, zatim podupirateljima DZ SDŽ, dr. Dinu Cariću te gradovima i općinama otoka Hvara.



- Iako nas obrada detaljnih podataka koje prikupljamo u sklopu "Euromelanoma" još čeka, već sada možemo reći da stanovnici našeg najsunčanijeg škoja uistinu rijetko koriste fotoprotektivna sredstva u zaštiti od intenzivnog UV zračenja.



A to bi trebali činiti jer po onoj staroj izreci "koža sve pamti", u protivnom posljedice se zbog kumulativnog učinka u pravilu pojavljuju u zrelijoj dobi. S druge strane, koža je vidljiv organ pa se već samopregledom može zapaziti većina zloćudnih promjena, i to u ranoj fazi, kada su gotovo u potpunosti izlječive.



Stoga naglašavam važnost samopregleda i što ranijeg odlaska liječnicima obiteljske medicine koji će procijeniti što je u daljnjem tijeku za pacijenta najvažnije. Iz navedenih razloga smo prigodom ove naše javnozdravstvene aktivnosti na Hvaru u Jelsi održali edukativna predavanja o tumorima kože i njihovoj prevenciji liječnicima obiteljske medicine te medicine rada i športa – zaključila je akademkinja Mirna Šitum.