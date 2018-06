'Ruski rulet' na solinski način: pogledajte najopasniji put do škole u Hrvatskoj, djecu od tragedije dijeli tek 65 centimetara!

Od djece na putu u školu vozila dijeli crta iscrtana na asfaltu, a školarci od zidića do unutarnjeg ruba linije imaju doslovno 65 centimetara za prolaz. Na najužem dijelu točno 49 centimetara!

Strah me kad prolazim ovde, bojin se da će me zgazit neki kamion – govori nam prvašić Nikola koji s predjela Mezanovci treba proći vrlo prometnom ulicom Put Majdana kako bi došao do svoje Osnovne škole don Lovre Katića u Solinu. I tako svakog radnog dana.



Nikolini roditelji, kao i brojni drugi kojima djeca tim putem moraju u školu, svakodnevno strahuju hoće li njihovi školarci sigurno stići na nastavu ili ih, ako su u mogućnosti, nastoje dopratiti ili voziti do škole. Ako kojim slučajem u to vrijeme ne rade.

Nikola je ovaj put bio u pratnji majke Anamarije, kao i njegov vršnjak Matej s mamom Tinom.



– Strašan je ovdje promet, a nogostupa na jednom dijelu puta uopće nema – kazuje Nikolina mama. Pogotovo je, kažu, opasno kada prolaze veliki kamioni i tegljači koji stižu iz pravca majdanskih pogona, a to je najčešće ujutro kada djeca idu u školu. Upravo u tom dijelu dana prolaze i po dva kamiona puna tereta u minuti. Od djece na putu u školu dijeli ih crta iscrtana na asfaltu, a školarci od zidića do unutarnjeg ruba linije imaju doslovno 65 centimetara za prolaz. Na najužem dijelu točno 49 centimetara!



– Puno puta vidim da vozači razgovaraju na mobitel, a neki nisu baš ni nježni na papučici gasa – govori nam jedna od zabrinutih majki.



Tko je nadležan



– U našem susjedstvu su brojne mlade obitelji, tako da i dječice, odnosno školaraca, ima sve više. Mislim da ima bar pedesetak školske djece – kazuje mama Tina, dodajući kako će ih vjerojatno biti i više jer se u okolici gradi još zgrada.

I predškolka Sara im za ovu prigodu pravi društvo, treba i ona vježbati put do škole jer na jesen će i ona postati prvašić.



– Pazi, Sara, polako, gledaj pravo i drži se desno, dalje od automobila i kamiona – upozorava je mama Jelena.



– Vidite i sami koliko je opasno. Odrasli čovjek tu mora dobro paziti na svaki korak, a kamoli ne djeca – žali se mama Jelena, dok njihov susjed Ivan Baketić veli kako je nesigurno i na dijelu gdje izlaze iz njihova kvarta na ulicu Put Majdana, gdje je zavoj.



– Tu postoji nogostup, ali je na nekim dijelovima preuzak, ne može se dvoje ljudi mimoići, a mame s kolicima ne mogu proći cijelim putem. Zbog svega toga ja svoju Luciju već tri godine vozim u školu, jer me strah za njezinu sigurnost, a za dvije godine imat ću još jednog prvašića, morat ću se izgleda nekako organizirati ako ovo do tada ne riješe – govori tata Ivan.



Sarin otac Luka veli kako su se za neke druge infrastrukturne, odnosno komunalne probleme obraćali Solinu i Klisu, ali ne uvijek uspješno jer još uvijek traje spor između Solina i Klisa oko granica, pa nikada sa sigurnošću ne znaju tko za što treba reagirati, kome se za što obratiti.



– Djeca ponekad idu u školu preko obližnjeg potoka, ali ni tu nije bezazleno, usko je i nema ograde, ali nikako opet ne mogu izbjeći onaj komad puta bez nogostupa – kazuju roditelji, ističući kako svakodnevno svojoj djeci ponavljaju pravila ponašanja do škole i pozivaju na oprez.



– Možete vi to stalno ponavljati, ali djeca kao djeca, znaju biti zaigrana – ističu oni, a ima i nepredvidivih situacija i reakcija kao što je jednom bila epizoda s osom, koja je na kraju ipak završila sretnim ishodom, ne i istrčavanjem na cestu, kazuje nam Nikolina mama.



I ose napadaju



I prvašić Matej, kao sudionik tog događaja, imao je potrebu ponoviti na svoj način.



– I tako smo jednom išli po jednu našu prijateljicu da idemo zajedno put škole, pa smo onda išli preko potoka. Onda smo došli do ove velike ulice i tu su nas onda napale ose... – simpatično bi tako bilo slušati Mateja kako prepričava onako slatko dječački da nije situacija bila vrlo ozbiljna, zapravo opasna za život.



– Nikola se onda prestrašio, pa je slučajno srušio mene. Mogao nas je zgaziti kamion – zaključio je tako Matej priču koju nijedan roditelj ne bi želio da se ponovi, pa apeliraju na nadležne institucije da im pomognu riješiti problem i osiguraju djeci, kao i ostalim pješacima, siguran put uz ovu prometnu cestu.