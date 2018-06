Ne samo da su zajedno presjekli svečanu vrpcu povodom otvorenja nove zgrade arhiva Splitsko-dalmatinske županije, već su ministar uprave Lovro Kuščević i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban najavili i nova ulaganja u Gospodarskoj zoni Dicmo. Uz tek izgrađenu zgradu regionalnog pismohrana od 700 metara kvadratnih, na sjevernoistočnom dijelu zone, već je u planu gradnja i novog objekta za spremanje dokumentacije, naravno i uz nastavak digitalizacije neophodne "papirologije".

A sve je to najavljeno u ponedjeljak tijekom same ceremonije "puštanja" u rad zgrade "čuvarice spisa", jedinog samostojećeg objekta za arhiviranje izgrađenog u novije vrijeme. Zadnja zgrada arhiva napravljena je daleke 1980. godine i to u Karlovcu.

- Uložili smo 8 milijuna kuna u arhiv gdje se može složiti pet kilometara registratora, a za dvadesetak dana ćemo na sastanku sa gradonačelnicima i načelnicima dogovoriti novo ulaganje i gradnju još jedne zgrade arhiva, budući svi imamo obvezu spremanja i arhiviranja brojnih dokumenata. Neki se čuvaju trajno, drugi na određen period, a probleme kada nemate urednu paprilogiju svi znamo. Lani smo bili svjedoci i realne opasnosti od požara kada je na Dračevcu vatra prijetila progutati oko 60.000 sudskih predmeta. Stoga raduje okončanje ove suvremene zgrade gdje će se na sigurno arhivirati neophodna građa – ponosno je istaknuo Boban, a njegovom obećanju o novoj investiciji prisnažio je i ministar Kuščević, ujedno i izaslanik premijera Plenkovića:

- Država je uvijek pri pomoći u ovakvim bitnim projektima! Nastavit ćemo i dalje pomagati jedinicama lokalne samouprave kroz porezne reforme, kao što je ona na porez na dohodak, kroz koju smo dvije milijarde kuna "ostavili" gradovima i općinama.

Brojnim uzvanicima obratio se i načelnik Općine Dicmo Ivan Maretić, a prostor je blagoslovio don Vlado Strikić.