Pametno: Pred nama je još jedna sezona neurednih plaža pretrpanih ležaljkama, još jedna sezona upropaštavanja javnog dobra

Unatoč tome što se Pravilnik o koncesijama na javnom dobru izglasao na Županijskoj skupštini još u rujnu prošle godine, on ovo ljeto neće biti u primjeni, kažu u stranci Pametno.



Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:



Na jučer održanoj Skupštini SDŽ, Ante Renić, vijećnik stranke Pametno, pitao je koliko je do sada potpisano dodataka ugovorima o koncesiji, kojima se prihvaća novi Pravilnik. Dobio je zapanjujući odgovor koji ukazuje na svu tromost goleme županijske administracije – niti jedan.



- Predstoji nam još jedna sezona neurednih plaža, pretrpanih ležaljkama, još jedna sezona upropaštavanja javnog dobra. Županiji je devet mjeseci prekratko vrijeme za provesti usvojeni Pravilnik u djelo, a broji preko 220 zaposlenih. Jedna dobra stvar, Pravilnik na kojem su radili stručnjaci, ni ovo ljeto neće biti u primjeni radi njihove sporosti i aljkavosti – kaže Ante Renić, županijski vijećnik Pametno i dodaje:



- Nešto dodataka ugovorima je navodno poslano koncesionarima i trebali bi biti potpisani do 15. ili 30. lipnja, ali to ništa ne znači, jer nakon tog potpisa ugovora koncesionari imaju opet rok od 30 dana da dostave novi plan upravljanja koncesijama, čime debelo ulazimo u ljeto i gubimo ovu sezonu u tom smislu.



Drugim riječima, uzalud je ovaj Pravilnik usvojen 2017. godine jer 2018. neće biti u primjeni. Od svih postojećih ugovora o koncesiji niti jedan nema potpisani dodatak i koncesionar se može ponašati kao i do sada, okupirati plaže ležaljkama, suncobranima i drugim plažnim rekvizitima.



- Postavlja se pitanje je li ovo samo stvar sporosti administracije ili se možda namjerno odugovlači s potpisivanjem. Župan Blaženko Boban trebao bi znati odgovor - zaključio je Renić.