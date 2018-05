Na autocesti A1 kod Dugopolja pokvaren autobus, HAK upozorava vozače na oprez

Iz Hrvatskog autokluba u srijedu su pozvali vozače na oprez na autocesti A1, u čvoru Dugopolje, u smjeru Zagreba, zbog autobusa u kvaru, a na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin, u smjeru Lipovca zbog opasnosti od naleta na predmet.



Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, a ima je i na autocesti A1 između Jastrebarskog i odmorišta Draganić te ponegdje na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica.



Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.



Uoči blagdana Tijelova, za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t bit će zabranjen promet danas, u srijedu, od 15 do 23 sata, a u četvrtak, na blagdan, od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i na državnoj cesti DC1.



Zbog miniranja kod graničnog prijelaza Gornji Brgat od danas do 1. kolovoza tri puta tjedno, u vremenu od 13 do 18 sati, u trajanju po 20 minuta biti će zatvarana cesta.



Na graničnim prijelazima nema dugih čekanja.



Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.