Kamperi bez problema mogu parkirati u centru grada: nitko ih neće uznemiravati dok god ne izvade stolice i pripreme roštilj

Za 80 kuna dnevno ili 7 kuna po satu i to bez naplate nedjeljom i blagdanom sve do 31. svibnja, vozači kampera zajedno sa svojim vozilima počeli su ''ljetovati'' usred grada i to u prvoj ili crvenoj zoni na parkingu Osejave. Ukoliko kamperi na istom mjestu budu parkirani od 1. lipnja, dnevnu kartu će za cjelodnevni boravak platiti 260 kuna i to je sve.



I dalje im nitko neće moći braniti parkiranje jer to ne nalaže nijedna od gradskih odluka. Zbog parkiranih kamper vozila na Osejavi, komunalni redari su u zadnja dva tjedna na teren izlazili u više navrata, ali kaznili nisu nijednog vozača jer ga nisu ni zatekli u vozilu ili ispred, primjerice na stolici ''s nogama u zraku'' ili dok priprema roštilj usred bijela dana u centru grada. I tu je zapravo razlika jer se kamperi mogu kazniti jedino u slučaju ako kampiraju, ali ne i ako parkiraju.



Kako nam pojašnjava dogradonačelnik Dražen Nemčić, kamperima je parkiranje upravo dozvoljeno jedino na parkingu Osejave gdje nema postavljenog prometnog znaka zabrane parkiranja kamper vozilima, a tako će biti i ubuduće što će nalagati Odluka o uređenju prometa.



Prema dogradonačelnikovim riječima, novom je navedenom Odlukom za koju slijedi javno savjetovanje pa tek onda dobivanje suglasnosti mjerodavnih službi poput MUP-a, Hrvatskih i Županijskih cesta, parkiranje kamperima dozvoljeno na spomenutom javnom parkingu, naravno uz zabranu parkiranja na rivi.



- Kamper vozilo se može slobodno parkirati na parkingu Osejave kao i svako drugo s time da prethodno plate dnevnu kartu što su i napravili i tu nema nikakvih zabrana. I ovdje je riječ isključivo o parkiranju, a ne kampiranju na način da ispred vozila iznesu stolove i stolice i ''planduju'', kaže Nemčić dodavši da je Odlukom o komunalnom redu kamperima jedino zabranjeno držati upaljeno vozilo tijekom cijele noći primjerice, zbog klima uređaja koji se nalazi u putujućoj kući kao što im je zabranjeno i parkiranje na vanuličnim parkiralištima zatvorenog tipa, a u koja spadaju Sinokoša i Živkin dvor.

Ukoliko kamperi ugrožavaju sigurnost prometa, u tom slučaju je nadležna policija i to je opet i zapravo sve.



- Parkiranje kampera u samom centru grada nije uzelo maha niti je postala masovna pojava tako da nema razloga za brigu. Ukoliko vozača kampera i njegovu pratnju komunalni redari zateknu u kampiranju, prvo slijedi upozorenje uz upute da se ''prebace'' u auto kamp na Cvitački, nadodaje Nemčić.



Međutim, s kamperima su komunalni redari već imali ''bliskih'' susreta pa su tako lani protjerali jednu kuću putujuću koja je bila parkirana u blizini Osejave, točnije pored diskoteke Petar Pan. Kako doznajemo, zgroženi sugrađani su dojavili da kamper pored ''diskača'' prazni sadržaj iz mini zahoda, mada redari dolaskom na mjesto događaja ovu scenu nisu zatekli, ali su im izdali nalog da hitno napuste svoje privremeno odmaralište.



Osim ovog slučaja, prije 15-ak godina redari su sa 1000 kuna kaznili kampere koji su na gradskoj plaži na ražnju ''zavrtjeli'' meso i razapeli šator, a u istom su periodu izdali i par opomena.



Tako su mladi Francuzi zatečeni u kampiranju u šumi poluotoka Sveti Petar, a jedna ekipa je upozorena da se hitno mora maknuti jer je razapela šator nasred šume drugog poluotoka Osejava, dok su se u šatoru također spomenute šume prije više od 15 godina bili smjestili Albanci koji su dobili samo opomenu.