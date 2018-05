Cirkus u malom mistu: već godinu dana nemaju šefa Turističke zajednice jer svatko svakome podmeće nogu!

Točno godinu dana je prošlo otkako je Matko Burić postao načelnik općine Gradac, čime je zakonski prestao obnašati funkciju direktora Turističke zajednice Drvenik koju je vodio tri godine.



I tu nema ništa sporno osim činjenice da već godinu dana TZ Drvenik nema svog direktora, već njome upravlja, i to bez lipe naknade, predsjednik Turističkog vijeća, TZ-a i Skupštine Stipe Juranović, koji s administrativnom djelatnicom Marijom Ujdur vodi ured pa su tako zajedno izradili i program nadolazećeg kulturnog ljeta.



Ni u njihovu radu nema ništa sporno, ali je situacija s izborom direktora počela izmicati kontroli, odnosno pretvorena je u cirkus.



Naime, Turističko vijeće, devet članova izabranih još 2014. godine, u utorak 29. svibnja, objavilo je već treći natječaj za radno mjesto direktora, nakon što nijednom od četvero kandidata koji su se bili prijavili na prošli natječaj nisu dali zeleno svjetlo.



Prvi natječaj, na koji se prijavilo dvoje kandidata, poništen je u startu jer je krivo sročen budući da je u njemu bilo navedeno da se direktor bira na određeno, a ne na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, što je zakonska regulativa.



Potom je uslijedio drugi natječaj, s četvero već spomenutih kandidata s kojima je 17. svibnja Vijeće TZ-a obavilo intervju. Njihova imena objavljena su na službenoj web-stranici TZ-a Drvenik, a riječ je o Any Carević Grbić, Ivani Kostanić, Emiliji Kujundžić i Duji Lozini.



Međutim, neodlučni članovi Vijeća niti nakon dvije ''runde'' glasanja nijednom od navedenih mladih ljudi nisu dali dovoljan broj od pet glasova pa je tako Kujundžić dobila četiri, Lozina dva, dok su dva listića bila nevažeća, potpuno prazna.



Deveta ruka bio je otac prijavljene kandidatkinje Kujundžić koji nije htio glasati iz moralnih razloga.



I tako se došlo i do trećeg po redu natječaja, što bivšem direktoru TZ-a Drvenik i sadašnjem načelniku Burić nimalo nije drago jer, kako kaže, zbog nekakve nelogične ''borbe'' pati TZ i to baš na početku sezone.



Prvo što u današnje vrijeme svakome ''padne'' na pamet je politički obračun SDP-a i HDZ-a. Međutim, Burić tvrdi da ovdje nema riječi o političkim igricama jer da je tako, tvrdi, direktor bi već bio izabran.



- Svi kandidati su mladi, apolitični i školovani ljudi i nije mi jasno iz kojih razloga članovi Turističkog vijeća ne mogu dati podršku barem jednom od njih. Da je riječ o političkoj instalaciji ili ''igrama'' ispod stola, već bismo imali direktora - kaže Burić.



Pojašnjava kako TZ Drvenik može funkcionirati na čelu s predsjednikom, što dozvoljava Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, prema kojem turističke zajednice u mjestima unutar općina rade na čelu s predsjednikom Turističkog vijeća sve dok se za izbor direktora ne steknu uvjeti. Zanimljivo, TZ Drvenik bez direktora je bila i od 2010. do 2014. godine kada ju je vodio predsjednik Turističkog vijeća Dinko Divić, nakon čega je Burić postao prvi direktor.

A što o svemu kaže predsjednik Juranović koji TZ Drvenik cijelu godinu vodi besplatno, zbog čega je Ured TZ-a u plusu jer se 12 mjeseci nikome nije isplatila plaća od 7500 kuna.



Juranović ne da je ogorčen, već je razočaran potezom članova Vijeća s kojima je inače redom u iznimno dobrim odnosima.



- Ako i sada, na trećem natječaju, nijedan od prijavljenih kandidata ne dobije potreban broj od pet glasova, ja iste sekunde dajem neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Vijeća, kao i Skupštine, jer se sve ovo pretvorilo u dječju igru odraslih ljudi u kojoj smo kolateralne žrtve postali ja i načelnik koji me i imenovao na ovu funkciju - kaže Juranović.



Sadašnjem Vijeću mandat istječe 24. lipnja, što je zapravo, smatraju naši sugovornici, svjetlo na kraju tunela, jer ako direktora budu birali novi članovi, onda će sigurno biti i izabran. Međutim, i u samom izboru članova Turističkog vijeća postoji kočnica jer iste bira Skupština TZ-a koju čini 25 članova, a od kojih je devet iz sadašnjeg ''nesuglasnog'' Vijeća.



- U Vijeću TZ-a su tri interne struje, ali ne političke, već svatko gura svoj inat i prepucavaju se preko leđa mladih kandidata. Nešto je nerazumno u cijeloj priči, a ja jedino znam da ovdje razuma nema i da ću iz TZ-a otići čistog obraza i uzdignute glave - kaže nam Juranović.



Dodaje i da među posljednja četiri kandidata "nema baš razuma" jer ima onih koji ne ispunjavaju sve uvjete natječaja pa je pitanje zašto su se i prijavili na natječaj. Juranović napominje da unatoč svemu Ured funkcionira savršeno te da su samo na plaćama direktora, kojeg nema, uštedjeli 130 tisuća kuna, što je 10 posto od proračuna TZ-a Drvenik.



Juranović pojašnjava da su kandidati za prijavu na mjesto direktora TZ-a Drvenik morali imati završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij, znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu, najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma, a trebali su priložiti i prijedlog svog programa rada TZ-a Drvenik za narednu godinu i položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet, ako ga nemaju, da ga polože u roku od jedne godine od kada počnu raditi.