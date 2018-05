Ovaj dalmatinski gradić za 360 metara ceste daje 6,5 milijuna kuna, a za 30 maslina 125 tisuća!? Stručnjaci pojašnjavaju jesu li ove brojke prenapuhane

Za 30 stabala starih i mladih maslina Grad Makarska će njihovim vlasnicima, nakon što ih ukloni, isplatiti 125 tisuća kuna. Za svako staro stablo omlađene masline iz gradskog proračuna izdvojit će se 4500 kuna, dok će se 2500 kuna platiti za stablo mlade kultivirane masline, a radi se o pet mladih i 25 starih i vrlo dobro uzdržavanih stabala.



Tržišna vrijednost stabala maslina iskazana je sukladno procjembenom elaboratu koji je izradio stalni sudski vještak za agronomiju Željko Ajduk, zbog uklanjanja stabala koja rastu na i uz 19 parcela koje imaju 30 vlasnika. Riječ je o obrađivanim maslinicima na neizgrađenom građevinskom dijelu na predjelu makarskih Požara, točnije u ulici Stari velikobrdski put, a stabla se otkupljuju zbog kupnje zemljišta u svrhu izgradnje prometnice.



U sklopu odluke o suglasnosti za otkup parcela u trasi navedene ulice i planirane prometnice za koju je lokacijska dozvola ishodovana 19. travnja, kvadrat zemljišta Grad će vlasnicima platiti 1308 kuna, što je ukupno za 1796 kvadrata 2,35 milijuna kuna, a potom slijedi i spomenutih 125 tisuća kuna naknade za 30 stabala maslina.



Riječ je o uređenju 360 metara ulice koja će Grad zajedno s otkupljenim zemljištem, maslinama i radovima koštati 6,5 milijuna kuna, a koja ide od zgrada POS-a i Osnovne škole Oca Petra Perice do Zadarske, dok će duljina obostranog nogostupa iznositi devet metara.



U navedenih 360 metara, gabariti buduće ceste iznose 3258 kvadrata od čega je 1391 četvorni metar već upisan na Grad Makarsku, 1796 četvornih metara tek treba otkupiti, dok je 71 kvadrat državno vodno dobro.



Prema riječima dogradonačelnika Joze Vranješa, Grad će otkupiti 20 stabala maslina koja se nalaze u trasi ceste i 10 na metar udaljenih od trase. Dobro uzdržavana stabla mladih i starih maslina nakon uklanjanja bit će posađena diljem grada.



– Procjenu vrijednosti stabala starih i mladih maslina, vještak je obavio na osnovu 10-godišnjeg prinosa po stablu masline, a

lokacije za sadnju stabala diljem cijeloga grada odredit će voditelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Antonio Zec. U planu nam je da masline beru djeca iz vrtića i škola, koja će ih potom sa svojim nastavnicima i odgojiteljima nositi na preradu. Maslinovo ulje će se skladištiti u posebne boce na kojima će biti etiketa s pojašnjenjem da su masline brala djeca – kaže nam Vranješ.

Prema sadašnjim planovima gradskih otaca, dio bočica maslinova ulja mogao bi se darivati delegacijama koje dođu u posjet.

Da je 4500 kuna realna cijena za staro pomlađeno stablo masline na sjednici Vijeća je kazao i vijećnik Živog zida Ivan Šimić, diplomirani inženjer šumarstva, koji kaže da cijena dobro uzdržavana starog stabla može iznositi i do 10 tisuća kuna.



Slične smo informacije dobili i od stalnog sudskog vještaka za agronomiju Željka Ajduka iz Kamenmosta, te Bernarda Bokšića, diplomirana inženjera agronomije i višeg stručnog savjetnika za hortikulturu iz Savjetodavne službe Makarska.



Kako kaže Ajduk, prilikom izrade elaborata ustanovio je da su mlada maslinova stabla stara 10 do 15, a stara omlađena do 45 godina.



– Ako je stablo masline staro 100 godina, njegova cijena može biti i do 30 tisuća kuna, naravno ako je stablo održavano – kaže Ajduk.



Da u makarskom slučaju cijena od 4500 kuna po stablu stare masline nije prenapuhana, potvrdio nam je i Bokšić.



– Stablo stare pomlađene masline koje je dobro uzdržavano doseže cijenu oko 1000 eura, tako da je 4500 kuna realna cijena kao i 2500 kuna za mlado stablo. Za određivanje cijene uzima se pravilo 10-godišnjeg prinosa stabla jer ono sada već bivšem vlasniku predstavlja gubitak, zato što je mladici masline samo 10 godina potrebno da bi stasala – objašnjava Bokšić.



Prosječni urod maslina, dodaje Bokšić, gleda se po veličini i starosti pa mlado stablo godišnje daje 15 do 20 kilograma, a staro 50 do 60 kilograma maslina.



– Bilo je tu i rekorda, pa je jedno stablo masline staro nekoliko stoljeća, a raslo je u Drašnicama, dalo urod od 290 kilograma – zaključuje Bokšić.