Dobra vijest u lošim vremenima: najsiromašniji će lakše do socijalne pomoći

U svakodnevnom ''bombardiranju'' vijestima o poskupljenjima, od struje i hrane pa gotovo do zraka, nađe se i pokoja vedra informacija.



Iako priča o socijali nije nimalo vedra, nego je, nažalost, postala hrvatska svakodnevica, u Makarskoj je barem dobila, ako se to može tako reći, pozitivniju dimenziju u pogledu pomoći sugrađanima koji nikako ne mogu ''izgurati'' mjesec sa svojim primanjima, iako to nije nikakva novina ni za one koji su zaposleni, ali su potplaćeni i izrabljeni, no to je tema za neku drugu priču.



Naime, jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća, Grad Makarska će od ovoga tjedna imati povećan broj korisnika socijalne pomoći, kojih je sada 90 zajedno s onima koji rješenjem Centra za socijalnu skrb primaju zajamčenu minimalnu naknadu i od kojih svaki godišnje dobije naknadu u najvećem iznosu do 5000 kuna.



Riječ je o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi prema kojoj je povećan cenzus prihoda, pa tako pomoć od Grada u vidu podmirenja dijela troškova stanovanja ili jednokratne potpore sada imaju samci s prihodima do 2000 tisuća kuna, što je za 700 kuna više nego u odluci iz 2016. godine, kojom je bilo regulirano da socijalnu pomoć dobivaju ako im mjesečni prihodi iznose do 1300 kuna.



Nadalje, visina prihoda povećana je i za dvočlane obitelji, i to za 400 kuna, pa pravo na pomoć imaju oni s primanjima do 2600 kuna, a prije je taj iznos bio 2200 kuna. Cenzus prihoda za svakog dodatnog člana kućanstva s više od dva člana uvećava se za 500 kuna.



Prema odluci, prihodom se smatra iznos ostvarenog primitka po osnovi nesamostalnog rada te potvrde o dohotku Porezne uprave za posljednjih šest mjeseci, a ne za prijašnja tri mjeseca, što je na prošlotjednoj sjednici Vijeća bio prijedlog SDP-ovih vijećnika u svrhu bolje transparentnosti, a koji je u konačnici prihvatio gradonačelnik Jure Brkan.



U prihode samaca i kućanstava ne ubrajaju se dohodak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i iznosi na temelju pomoći iz socijalne skrbi. Izmijenjenom odlukom, korisnicima socijalne pomoći povećan je i mjesečni iznos sufinanciranja pri plaćanju računa za utrošenu vodu, pa Grad samcu i dalje dodjeljuje 80 kuna, a iznos za svakog sljedećeg člana kućanstva povećan je s 20 na 40 kuna.



Prema riječima dogradonačelnika Dražena Nemčića, izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi, odnosno povećanjem cenzusa prihoda, Grad je želio barem donekle olakšati uvjete života sugrađanima koji koriste socijalnu pomoć.



– Dosadašnjih godina visine prihoda kao uvjeta za podnošenje zahtjeva za socijalnu pomoć bile su doista niske, a većem broju Makarana kojima je trebala pomoć mjesečni primici bili su na granici, primjerice samcima nešto viši od 1300 kuna, tako da, nažalost, nisu mogli ostvariti tražene uvjete. Gledajući kompletno društvo, cijene su se znatno povećale pa smo se zato i odlučili na ovaj potez, čime će Grad dobiti još više korisnika socijalne pomoći, kojima ćemo sada moći barem malo poboljšati uvjete života – kazao je Nemčić.



Inače, prava iz Odluke o socijalnoj skrbi može ostvariti hrvatski državljanin s prijavljenim prebivalištem na području Makarske kontinuirano pet godina. Grad dodjeljuje socijalnu pomoć u obliku jednokratne i privremene te naknade za troškove stanovanja – sufinanciranje podstanarstva, pomoći za prehranu, doživotne skrbi, besplatne učeničke marende, sufinanciranja kupnje školskih knjiga i pribora, troškova učeničkih putovanja, kupnje opreme za osobe s invaliditetom i pomoći za podmirenje pogrebnih troškova.



Tako Grad, u sklopu mjesečnih sufinanciranja troškova stanovanja, za slobodno ugovorenu najamninu samcu dodjeljuje 700 kuna, a za svakog dodatnog člana kućanstva po 100 kuna.



Za plaćanje računa utrošene električne energije samcu se daje 150 kuna, a 40 kuna po članu obitelji.



Grad zapravo pomaže pri plaćanju svih računa – od komunalne naknade, slijevnih voda, odvoza kućnog otpada i zajedničke pričuve u zgradi, a tu je još i pomoć u prehrani i za samce i članove kućanstva, i to po spomenutim uvjetima prihoda, te za osobe starije životne dobi koje ne mogu živjeti od svoje mirovine ili primanja, iako je zapravo nepotrebno i postavljati pitanje koliko ih uopće može preživjeti od početka do sredine, a kamoli do kraja mjeseca. Jednokratne pomoći, ovisno o kakvom je slučaju riječ, iznose od 1000 do 2000 kuna, pa se godišnje ova svota korisniku isplati u dva do tri ili pet navrata, odnosno do 5000 kuna.

Naknade se isplaćuju zbog teže bolesti i liječenja

Prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada, samac ili kućanstvo mogu ostvariti pravo na socijalnu pomoć ako nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine ili obveznika uzdržavanja.



Pravo na naknadu za troškove stanovanja, odnosno podstanarstvo, mogu ostvariti i korisnici zajamčene minimalne naknade registrirani u Centru za socijalnu skrb.



Jednokratna naknada dodjeljuje se kada korisnik ne može ''opstati'' zbog trenutačnih okolnosti kao što su teža bolest i nužno liječenje, smrt člana obitelji ili elementarne nepogode.



Privremena pomoć dodjeljuje se na rok od šest mjeseci na način da se unaprijed odredi njezina visina i vrijeme trajanja, s time da se za to vrijeme ne može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu naknadu.