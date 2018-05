Naš čitatelj svjedočio je ružnim scenama: Ilegalni taksisti čupaju turiste i sramote cijelu državu! To izgleda zastrašujuće, kao prijetnja i ucjena

Naš čitatelj M.R. upozorio je na problem s kojim se već godinama susreće na terminalu zračne luke u Resniku, a za koji tvrdi da je dvojake naravi.



Prema njegovim riječima, protagonisti ove priče ne plaćaju porez Republici Hrvatskoj, jer je u pitanju rad na crno, a uz to ostavljaju "katastrofalnu sliku gostima čim slete na naše tlo".



– Pri izlasku putnika iz aerodromskog prostora, gdje se preuzima prtljaga nakon slijetanja pojedine linije, neformalna grupa muškaraca, dobrim dijelom mlađih, doslovno napada turiste i unosi im se u lice povicima "need taxi". Imao sam sreću da sam posjetio dosta europskih zemalja, ali nigdje nisam naišao na ovakvo što. Mnogim gostima oni stanu na put, pa turisti, ali i domaći putnici, s rukama prepunima prtljage ne mogu proći od njih.



- To izgleda tako zastrašujuće, kao neka vrsta prijetnje i ucjene. Ti mladići su svi lako prepoznatljivi, većina ih je tetovirana, u kratkim hlačama i japankama, kreću se terminalom kao da idu na plažu. Nisu mi jasni taksisti koji čekaju u redu ispred zgrade zračne luke. Zar se ne bune što im nelegalna konkurencija oduzima posao? Apeliram na nadležne da pokušaju riješiti ovaj problem – napisao nam je naš čitatelj.



Što o svemu misli aerodromska uprava? Komentar primjedbi našeg čitatelja, u što su se uvjerili i neki članovi naše redakcije, zatražili smo od vodstva tvrtke Zračna luka "Split".



– U potpunosti podržavamo uvođenje reda i transparentnosti u obavljanju taksi-prijevoza jer nam je najvažniji neometan i siguran protok putnika. Upoznati smo s nepravilnostima i problemima koji su prisutni i na područjima susjednih gradova i općina, te u granicama svojih nadležnosti surađujemo sa službama u pronalaženju najboljeg rješenja. U tom smislu podržavamo donošenje novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji bi trebao, uz zajednički rad inspekcijskih službi i Ministarstva financija, pridonijeti rješavanju ovog problema na dobrobit građana i svih zainteresiranih subjekata – poručili su nam iz ureda direktora Zračne luke "Split".