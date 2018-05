Pogledajte očaravajuće noćne fotografije snimljene na Braču: 'Za nekoliko desetljeća ovakvih prizora više neće biti'

Fotograf Božan Štambuk snimio je prekrasne noćne fotografije otoka Brača koje oduzimaju dah. Objavio ih je na svojoj Facebook stranici uz komentar:



- Proučavajući literaturu o mom rodnom otoku Braču ostao sam iznenađen brojnim kulturnim bogatstvima i prirodnim fenomenima u mojoj blizini. Tada je nastala ideja da kao moj prvi samostalni projekt zabilježim posebnosti otoka Brača na dosad neviđeni način. Fotografirao sam isključivo po noći kako bih prikazao motive pod novim svjetlom te naglasio njihovu mističnost.



Nažalost, za nekoliko desetljeća ljudska ekspanzija i svjetlosno zagađenje će vrlo vjerojatno ovakve prizore učiniti nemogućim. Htio sam ukazati i na taj problem i ovjekovječiti sve ljepote noćnog neba prije nego nestanu.



Astrofotografija je za mene bila novost, mjesecima sam proučavao ne samo tehniku već i kretanje zvijezda, mjesečeve mijene, kiše meteora i svjetlosno zagađenje te sam konstantno pratio vremenske uvjete putem satelita. Dnevne obaveze su me sprječavale da tijekom dana istražim teren, tako da nikad nisam znao što me čeka, osim potpunog mraka i nepredvidive prirode.



Pustolovni duh i ljubav prema otoku su me vodili kroz nepoznate i nepristupačne terene da unatoč pospanosti i opasnim životinjama dovršim svoj projekt. Uza sve to, od 8760 sati u godini, Mliječna staza je najbolje vidljiva tek nekih stotinjak sati, tako da sam bio i ograničen vremenom.





Zbog svog uloženog vremena i truda te nezaboravnih iskustava, ova moja odiseja od preko tisuću kilometara kroz tri mjeseca zauvijek je promijenila način na koji razmišljam kao fotograf i osnažila moju ljubav prema otoku Braču - kaže Božan.