Dikonja u svom prvom nastupu razbio Razbijača; Pogledajte kako je to izgledalo na 25. seoskoj olimpijadi i borbi bikova u Radošiću

Bik Dikonja je šampion jubilarne "Seoske olimpijade i borbe bikova" koja se po 25. put održala na terenima Bik Commerca u Radošiću u Eko-etno selu Škopljanci. Šestogodišnji "rogonja" težak 830 kilograma nakon kvalifikacijski borbi, pa okršaja u polufinalu, u završnom finalnom meču pred više od deset tisuća gledatelja "razbio" je Razbijača, i tako svoj premijerni nastup u ovoj zelenoj areni okrunio – pobjedom.



- Nadali smo se tituli jer je naš Dikonja, naša dika, odličan borac. Ima već dosta borbi i preko dvadeset pobjeda – s ponosom nam je, češkajući bika ispod vrata, kazivao 18-godišnji Josip Pavković iz Imotskog vlasnik ove prelijepe životinje, inače student veterine, koji je zajedno sa svojim kumovima i doveo Dikonju u Radošić na bikijadu.

- Mi smo vam kumovi iz Rakitnog, iz Doline ljubavi, Verdić commerce, a našeg Dikonju bi svaki ljubitelj bikova želio imati u svojoj staji – uglas nam hvale ovogodišnjeg šampiona trener 21-godišnji Dario Dumanić i jedan od "kumova" Ante Radanović.



Stvarno mogu momci i "kumovi" biti prezadovoljni nastupom svog ljubimca, budući je u finalnom dvoboju svladao Razbijača, sazdanog od 840 kilograma mase mesa i mišića.



- Razbijač ima sedam godina, a i njemu se ovdje nastup u Radošiću piše po prvi puta – zbori nam 25-godišnji Ante Ribičić, nećak vlasnika Razbijača poznatog Josipa Ribičića Kumana, ugostitelja i mesara, te organizatora borbe bikova u Šestanovcu.



A ova dva ljepotana sa rogovima bola su se u konkurenciji ukupno 16 bikova: Garči, Zvizdan, Zeko, Šaronja, Zečo, Gregor, Zekonja, Lasta, Brokva, Peronja, Benko, Garac, Pirgo, Ljuban, koji su istrčali u zeleni ring pred publiku željnu guranja, bodenja, nagurivanja s rogovima, utrkivanja.



Bilo je i lijenih...



Bilo je i čekanja da uopće bikovi i započnu s borbom, otkucavanja minuta od strane sudaca, ali i vriska gledatelja uz gromoglasan pljesak koji su nagrađivali svaki potez ovih impresivnih životinja. Neki su bikovi napuštali arenu bez "sudara" glava u glavu s protivnikom, drugi su protrčali do publike načičkanu uz i na ogradu, te u trenu "ljudsku masu" pokretali u sigurniju zonu. Neke bikove na borbu nije pokrenulo ni udaranje trenera, ili pak njihovo maženje. Bik kao bik - odlučio se ne boriti i tko mu što može...

Uglavnom zabava i uživanje u srazu tih rogatih životinja, trajala je tijekom cijele nedjelje, a oni koji nisu htjeli pratiti događanja u areni jer im je bila odveć okrutna, imali su osigurnu zabavu u brojnim nadmetanjima u sklopu "Seoske olimpijade", gdje se nastavila tradicija starih sportova: potezanja konopa, bacanja kamena s ramena, obaranje ruku i za žene i muškarce, borbi na gredi, skok u dalj...

I sve to uz bogatu gastronomsku ponudu, odnosno svima najzanimljiviju mesnu trpezu – na ražnju pečena janjetina ili odojak, ali i prigodnog sajma na kojem se moglo naći za svakog ponešto. I za one najmlađe, te nešto starije koji su doma mogli ponijeti i "izdiljane" od drveta bančiće, drveno posuđe i alate, suknene čarape...