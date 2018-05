Švicarski investitori objasnili zašto su iznenada odustali od velikog ulaganja u dalmatinski turizam: Izgubili smo milijun kuna pologa, ali to je sitnica naspram onoga što su lokalni ljudi pokušali od nas izvući...

Informacija o propalom pokušaju prodaje Cluba Adriatic švicarskoj tvrtki Immo Invest Partner AG, koja do 9. svibnja prema potpisanom ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Adriatica s CERP-om nije uplatila 54 milijuna kuna, imala je posebno negativan odjek među radnicima turističkog kompleksa Baško Polje.



Kako smo već pisali, na temelju navedenog ugovora, Immo Invest trebao je kupiti 100 posto temeljnoga kapitala Cluba Adriatic d.o.o. Međutim, navedeni iznos nije uplatio u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora jer je prezentirani dug 172 vjerovnika sa 130 milijuna kuna gotovo preko noći ''skočio'' na 180 milijuna, s tim da do dana današnjeg nije poznat njegov konačan iznos.

Iz ovih je razloga švicarska tvrtka i odustala od kupovanja, a ''usput'' je izgubila milijun kuna uplaćene garancije CERP-u. Kako nam je objasnio konzultant i vanjski suradnik Immo Invest Partner AG-a Marin Brbić, najveći je problem nastao zbog činjenice da 62 od 172 vjerovnika s kojima se pregovaralo mjesecima nisu htjela potpisati izjave o namirenju jer su neki od njih uz glavnicu tražili zatezne kamate, što zakonski nije bilo moguće.



– U predstečajnoj nagodbi iz 2015. godine, koja traje šest mjeseci, jasno je regulirano da njezinim danom pri namirenju vjerovnika u dug ne ulaze zatezne kamate, a investitor preuzima obveze iz ove nagodbe. Međutim, kamate su u zadnje tri godine iznosile 35 posto pa su zato, primjerice, neki od 62 vjerovnika koji nisu htjeli dati izjave o namirenju, umjesto 100, tražili 135 milijuna kuna – objašnjava Brbić, dodajući da se upravo zbog navedenih razloga nije mogao utvrditi točan iznos ukupnoga duga koji je počeo rasti.



A na kakve je teškoće naišao predsjednik Upravnog vijeća Immo Invest Partner AG-a Dzek Djordic (Džek Đordić), koji je kupoprodajni ugovor 9. travnja potpisao s ravnateljem CERP-a Milanom Plećašem, objasnio nam je on sam.

Kako kaže, želio bi razjasniti da Immo Invest Partner AG još nije odustao od kupovanja Cluba Adriatic, nego čeka da CERP ponovno raspiše novi natječaj, ali s izmijenjenim uvjetima.



- Naša tvrtka nije bila u mogućnosti ispuniti jedan uvjet iz ugovora, odnosno prikupiti izjave o namirenju vjerovnika, jer smo kao investitori bili ovisni o trećim stranama. Prezentirana cifra koju smo trebali uplatiti CERP-u nakon potpisivanja ugovora vidljiva je iz natječaja (54 milijuna kuna), a točan ukupni dug vjerovnika do danas nam nije poznat – kaže Đordić, kojega smo upitali s kojim je vjerovnicima naišao na najveće teškoće.Prema njegovim riječima, teško je navesti imena i broj vjerovnika koji su im ''priredili'' najveće teškoće, odnosno onih koji su uz glavnicu tražili i zatezne kamate za posljednje tri godine, što se kosi s obavezama predstečajne nagodbe.– Tu su lokalne uprave, privatne i poneke državne tvrtke. Jako je teško pregovarati s takvim vjerovnicima jer je očito da su pojedinci u cijelom procesu vidjeli svoju šansu i htjeli su od nas izvući maksimalno – kaže Đordić, koji krivnju oko cijelog kupovanja Cluba Adriatic ne bi prebacio samo na CERP.– Očigledno je sam natječaj za sebe bio vrlo kompleksan, a pregovori s vjerovnicima također su bili teški ili, bolje rečeno, neizvršivi. S naše je strane preuzimanje Cluba Adriatic bilo samo prvi korak jer nam je važniji dio ulaganje u kompleks Baško Polje, gdje smo zamijetili neke teškoće u realizaciji daljnjih ciljeva – objašnjava Đordić, dodavši da, prema njegovu mišljenju, kompleks Baško Polje ne može opstati ni kratkoročno, a kamoli dugoročno.– Imali smo, naravno, neke veće ciljeve za razvoj cijele općine Baška Voda – nadodaje Đordić, kojega smo za kraj upitalikoji su njegovi daljnji koraci, hoće li nastaviti pregovarati s CERP-om ili je priča oko kupovanja Cluba Adriatic potpuno završena.– Ne mogu vam sada reći hoćemo li i dalje pratiti natječaj za prodaju Cluba Adriatic ili ćemo konačno odustati jer sve to ovisi o budućim koracima države i Općine Baška Voda – kaže nam predsjednik Uprave švicarske tvrtke Immo Invest Partner AG.