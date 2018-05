Kad vam je nadređeni budući punac, Suad Šoše, a vi ste sudac 3. HNL jug, Josip Zec, onda je sve lako.

Lako je kad je on povjerenik lige i bira tko će gdje suditi pa vas stavi da četiri puta u sezoni, nekad i zaredom, sudite na utakmicama istog klubam, recimo dubrovačkog GOŠK-a. Kojemu očajnički trebaju bodovi. Protivnički timovi se bune, napadaju vas, ali vas nije briga. Jer, lako je, vi ste Josip Zec.



U prosjeku suci sude sedam, osam utakmica po sezoni, neki momci su uspjeli suditi tek jednom ili dvaput, a Zec je odradio čak 17 utakmica. Sedamnaest! U 29, do sada odigranih kola.



GOŠK-u je sudio najprije 28. listopada na Lapadu kad su upisali 1:0 nad Junakom, 2. prosinca kad su u Unešiću ostali 2:2 sa Zagorom bio je četvrti sudac, 5. svibnja opet je kao glavni bio na Lapadu pri rezultatu 0:0 protiv Zadra, a glavni je bio i tjedan dana kasnije - dakle, sudio je GOŠK-u dva kola zaredom - na spektakularnoj utakmici 12. svibnja u Baškoj Vodi protiv Uranije kad su Dubrovčani slavili s 0:1.



Pravila dozvoljavaju da se istom klubu sudi 12 puta u sezoni, a kako prvenstvo Treće lige jug ima 30 kola, može se dogoditi da vam jedan sudac sudi čitavu polusezonu. I vi tu ne možete ništa.



A ne mogu ništa ni navijači. Osim vikati. Zecu, recimo, viču, da je potkupljen. Na zadnjoj utakmici, ovoj Uranije i GOŠK-a, njih stotinjak, gnjevnih, čekalo ga je ispred stadiona, pa ga je policija morala ispratiti iz Baške Vode.



On se brani da je sve prema propisima. Laka je to obrana. No, lako je i novinarima, kad im, recimo, u ruke dođe zanimljiv e-mail. Popularno je to u posljednje vrijeme, to s mailovima. Imamo tako kompromitirajući e-mail koji je Zec navodno - ograđujemo se iako nas sugovornici uvjeravaju u njegovu autentičnost - prije dvije godine poslao delegatu Andriji Čaljkušiću. Napada ga jer mu ovaj ne želi dati višu ocjenu kako bi prešao u viši rang natjecanja, kako bi počeo suditi u Drugoj ligi, a to već znači da si nacionalni sudac, na pragu elitnog razreda.



Radi boljeg razumijevanja svega napisanog u tom elektroničkom dopisu, predočit ćemo puna imena i funkcije osoba koje se u njemu "pojavljuju". Dakle, spomenuli smo već Suada Šošu - vi mislite da nismo, ali jesmo jer upravo je gospodin Šoše otac dugogodišnje djevojke mladoga gospodina Zeca - spomenuli smo i Andriju Čaljkušića kao primatelja maila, tada delegata u Trećoj ligi, dok su ostali likovi Vinko Barbarić, predsjednik NK Mosor, kluba koji je u vrijeme slanja dopisa igrao protiv OSK-a iz Otoka kod Sinja, zatim Kevan, pravim imenom Dušan Norac Kevo, predsjednik OSK-a, a tu su i Branko, odnosno Branko Bajić, mentor Josipa Zeca, sudački instruktor, te Jure iliti Jure Blažević, tadašnji povjerenik za suđenje. Baš kao i Šoše.



Evo kakve oni veze imaju. Slijedi mail, neredigiran, navodno poslan s elektroničke adrese Josipa Zeca, 11. svibnja 2016. godine:



"Andrija dobra večer, sve, ali sve sam pokrio za utakmicu u Otoku u subotu od delegata do povjerenika sve ono što sam mislio da će biti najteže - skuvat Baju Plazibata, čovik mi je reka reci koga ćeš Josipe i bit će ti. Vinko, Kevan svi se bili spremili na to da ja dolazim i da si ti delegat, Branko i ja smo sve odradili i pokrili da mi daš 8.9 sve bi bilo pokriveno, ono što sam smatrao najsigurnije da će biti, a to je da ćeš ti pristati pomoći mi sad kad mi je potrebnije nego ikad. To se nije ostvarilo. Prvo si odjeba Branka s pričom da si na krizmi koja je u nedilju pa si meni tu istu priču složio pa kad sam ti rekao da je utakmica u subotu počeo si zamuckivati slagati mi neku lošu neuvjerljivu priču zamuckivajući ako mi nećeš biti delegat šta onda pitaš koja mi je ocjena triba? Triba mi 8.5, a ne 10. Od Baje do Šoše i Jure sve je pokriveno, a ti si pokazao pravo lice, ispa si pičk*tina samo takva sad, kad mi je odlučna borba za napredovanje, kad mi treba tvoja ruka pomoći odbio si me. Ovo ti ja, Jure i pogotovo Branko nećemo nikad zaboraviti", piše sudac Zec, navodno, obraćajući se delegatu Čaljkušiću, pa ga potom opet naziva pogrdnim imenima, proziva ga da "misli samo na sebe" jer mu nije htio preko veze dati više ocjene.



Nastavlja:



"Čuvaš sebe i svoju guzicu i ne želiš se zamirat ovima iz HDZ-a. Od trenutka kad si me odbio stavio sam te u isti koš s čovjekom kojeg prezirem najviše na svijetu Vicom Pavićem. Branku Bajiću ne dolazi na oči ista je stvar što se tiče mene, Baja Plazibat govori meni i njemu "eto krasan vam je Čaljkušić kunete se u njega, a on vas odjebe". Za mene više ne postojiš kad te vidim na ulici okrenut ću glavu, pič*etina si samo takva gledaš svoju guzicu samo neću ti više ništa govorit čut ćeš od Baje sve kad te vidi bolje da taj susret ne bude uskoro s obzirom kolko je ljut na tebe", završava Zec. Navodno.



Na kraju, utakmicu o kojoj je riječ, nije sudio. Poslan je na drugi teren. I dvije godine kasnije i dalje sudi Treću ligu.

Kontaktirali smo Čaljkušića. Nije htio puno govoriti, ne želi, kaže, da ga se upliće u sumnjive radnje, ali potvrdio nam je autentičnost maila. Tvrdi da je neosporno da ga je dobio i da je isti stigao s Josipove adrese. Također, tvrdi da je sa Zecom kasnije razgovarao o ovom mailu i da ni u jednom trenutku nije porekao da ga je poslao, da mu se čak i dijelom ispričao. Na kraju, ono najbitnije, tvrdi da ga je Josip Zec i napisao i poslao.



Konkretno smo upitali Čaljkušića:



Jeste li primili e-mail Josipa Zeca gdje vas napada jer mu niste htjeli dati višu ocjenu za prolazak u iduću ligu i gdje su navedena imena koja su sudjelovala u, kako se da isčitati, potencijalnom namještanju utakmice u Otoku kod Sinja, 2016. godine?

- Jesam - glasio je njegov odgovor.

Toliko od Čaljkušića. Idemo sada čuti što kaže Suad Šoše. Prvo nas je zanimalo:



Je li uobičajeno da tri, četiri puta zaredom jednom klubu sudi jedan sudac?

- Nemojte mene pitat! Neću odgovarat ništa, imaju pravila, ti što su vas nagovorili da mene stavite, to me ne zanima! Ima 'ko o tome vodi računa. Ti što su vas na mene poslali - da me zovete - znaju i sami kol'ko puta more.



Dobili smo mail gdje Josip Zec piše koga je "osigurao" za utakmicu u Otoku. Spominje i vas u zanimljivom kontekstu.

- Mene?



Vas.

- Pojma nemam. Otok je bio samo jedne godine dok sam ja delegirao, nemam pojma za to uopće. Veze nema s ničim, to nema veze. A, šta piše o meni?



Citiram: "Triba mi 8.5, a ne 10. Od Baje do Šoše i Jure sve je pokriveno."​

- Koje utakmice? Poslije dvije godine vi sad meni o namještanju utakmice? Ma mislim smiješno. Stvarno smiješno.



Pomažete li vašem budućem zetu u sudačkoj karijeri?

- Kome?



Josipu Zecu.

- Da vam ja rečem. Ne znam jeste li udati, jeste li cura, gospođa, samo ću vam reć ovo - ja kad sam se zabavljao nitko mi nije birao sukin ću ja ić. Tako ja svojoj ćeri nit' sam birao sukin ide i sukin se zabavlja.



Ali ste baš vi birali da se Zec četiri puta u ovoj sezoni nađe na popisu sudaca utakmica GOŠK-a?

- Ne. Ne. Ne. Sad ću vam reći, sudio je samo jednu utakmicu vani GOŠK-u. Samo da nađem papire, pričekajte. Evo, piše, sudio je jednu utakmicu kući GOŠK-u, i jednu vani to znači svega dvije utakmice.



Pitam vas za sezonu, ne za polusezonu.

- A draga djevojčice. On može sudit tri puta van, tri puta kući u polusezoni. Pročitao sam vam sada šta je sudio. Krive informacije vam daju oni što vas šopaju protiv mene!



Govorim vam podatke iz službenih izvješća HNS-a. Sude li drugi suci manje od Zeca? Ima nekih da su sudili samo jednu utakmicu.

- Pogledajte prvu ligu, kol'ko sudi Bebek! Mi ne damo da liga ide naopako, tražimo najkvalitetnije suce. Neki su sudili sedam, osam, devet puta. Ima onih - dva ili jednom. Eto, dođe momak tek na listu, bio na popravnom, šta on očekuje? Uraniju? Kamen? Ja znam što vi hoćete. Vi morete pisat šta god želite - poručio nam je Šoše.



Konačno, dobili smo i samog Zeca. Kaže da je znao da ćemo zvati. Pohvalio nam se detektivskim sposobnostima. Javili su mu, kaže. Ispočetka je bio jako ljubazan. Zvučao je gotovo filmski:



- Ne znam čime sam privukao vašu pozornost. Raspitivali ste se o meni. Ja imam neke prijatelje među vašim kolegama. Možemo li prijeći na ti?



Da vas pitam, u posjedu smo maila starog dvije godine, odnosi se na utakmicu u Otoku, navode se imena, prezimena...

- Ne znam vam ništa o tome, niti želim komentirat, ti nekakvi mejlovi to stvarno... Te elektroničke stvari. Nemam komentara.



Jeste li vi poslali e-mail delegatu Andriji Čaljkušiću?

- Mislim, te, gospođice Andrea, te priče, te Facebook fore. To me ne zanima. Iskreno.



Odgovorite s da ili ne, jeste li poslali mail ili niste?

- Naravno da ne. Nemam veze s tim, meni je to smiješno uopće komentirat. iskreno vam kažem, eto.



Dakle svi koji kažu da imate nešto s tim, lažu?

- Rekao sam vam, gospođo, komentara nemam i molio bih vas da me ne uznemiravate. Meni je ovo uznemiravanje!



Uznemiravam vas?

- Vi uznemiravate povjerenika, stvarate mu neugodnost! On zove mene i kaže da ste se raspitivali, to je meni uznemiravanje!

Obećali smo da ga nećemo više uznemiravati. Za kraj recimo kako bi izvješća o službenim osobama na utakmicama 3. HNL trebali prelistati oni kojima je to posao. Pa možda primijete da se ista imena ponavljaju na utakmicama istog kluba. Recimo, GOŠK-u, koji se grčevito borio za opstanak, jedan je sudac samo ove sezone sudio sedam ili osam puta. Jedan im je sudio, i to baš nedavno, kad im je bilo najteže, tri puta za redom na domaćem terenu (3. ožujka, 17. ožujka, 31. ožujka). Ni Dinamu se to nikad nije dogodilo.



Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a, govori nam da su pravila za prve tri lige ista, ali:



- Nema pravila koliko uzastopnih utakmica sudac može suditi. Odluka je da u polusezoni može suditi tri domaće i tri gostujuće. To vijedi za sve lige, od 1. do 3. HNL. Konkretne odluke za 2. i 3. HNL su u domeni povjerenika za suđenje - odgovara Pacak.

Dakle, sve je po pravilima. Samo da nije tih nesretnih mailova...



Tko je Josip Zec?

Iz neslužbenih izvora doznajemo da je Zec ove sezone navodno kažnjen jer je kovertu, s ocjenom koju je delegat navodno njemu dao, sam dostavio otvorenu u ured HNS-a. Bizarno.

Kažnjen je i jer se fotografirao s navijačima Dinama. Objavio je to na društvenim mrežama i napisao da su mu to omijeni igrači, najdraži klub. To krši pravilnik koji kaže suci moraju biti nepristrani.