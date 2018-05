Pjerino Ivčević o incidentu na trajektu: Moja reakcija je bila jedina moguća, sve napade do sada smo gandijevski trpili...

Poštovano uredništvo!



Dana 21. svibnju 2018. na brodu "Petar Hektorović" dogodio se nemili incident u kojemu sam sudjelovao zajedno sa svojim sinom i u nastavku teksta vam navodim cijelu priču. Iznimno mi je žao što nas Vaša novinarka nije naknadno kontaktirala jer izjavu nisam mogao dati pred trajektom zbog požurivanja od strane policije. Napominjem da moju priču mogu posvjedočiti brojni svjedoci koji su se zatekli u salonu.



Sa sinom Petrom sam sjeo u salon za stol pored Tafre. Moguće da je to bila greška, ali zar da se još nakon njegovog sustavnog maltretiranja bojimo gdje sjesti u trajektu. Nakon dvadesetak minuta, Tafra, koji je bio vidno uznemiren našim prisustvom, dobacuje Petru: "Koji vam je k..., ako nitko nije do sada, riješit će vas Živi zid."



Petar mu na to odgovara kako smo i do sada sve rješavali papirima, a ne kao on koji sve rješava sakrivajući se iza lažnog aktivizma i Živog zida, nakon čega se Tafra podiže i unosi mu se mobitelom u lice s namjerom da ga snima, što mu Petar nije dopustio, uzima mu mobitel i stavlja na stol. U idućem trenutku Tafra uzima stolicu i pokušava zadati udarac koji Petar zaustavlja rukom. Moja reakcija je bila jedino moguća - obaram Tafru na pod, pri čemu on zadobiva ogrebotinu arkade.



Nikakvoga gušenja ni prijetnje nije bilo, a sve navedeno s njegove strane jest ogromna laž. Njegova mama se navodi kao svjedok iako u tom vremenu nije bila u salonu i nije vidjela događaj, što također mogu potvrditi svjedoci.



Naglašavam da se sve ovo odvija pred dvadesetak ljudi u salonu, odnosno dvadesetak svjedoka, od kojih se dvoje samoinicijativno izjašnjava kako žele biti svjedoci ako dođe do sudskog procesa.



Osuđujem svaki oblik nasilja i u ovom slučaju smo djelovali isključivo u samoobrani. Priča u cipelarenju i udarcima nogom u glavu je laž jer udarci nogom u glavu zasigurno ne bi stvorili samo ogrebotinicu arkade. Napominjem kako nas dotični mjesecima sustavno maltretira pod krinkom aktivizma, ali unatoč tome pobjeđujemo u svojoj borbi da na zakonit način završimo projekt.



Obitelj Tafra je bila upoznata s našim projektom, za što imam svjedoke i 5 mjeseci su šutjeli dok smo izvodili radove u okviru zakonskih mogućnosti. Za to vrijeme smo bili u normalnim odnosima, a Stjepan je čak na našem brodu fotografirao vjenčanje mjesec dana prije histerije. Ni danas ne mogu shvatiti kada se dogodio zaokret, a jedino moguće objašnjenje je ogromna ljubomora i zavist.



Uvidjevši da smo dobilu građevinsku dozvolu, Tafra poziva saborskog zastupnika Bunjca koji šetajući po našem posjedu lamentira i iznosi neistine kojima ga je ovaj filao. Prošli smo težak put i dobili sve potrebne suglasnosti, od kojih ističem suglasnost konzervatora. Za tu smo suglasnost nakon istraživanja arheologa čije smo troškove platili dobili mišljenje kako je naš teren u potpunosti sterilan.



Nakon svih potvrda projekta dobivamo građevinsku dozvolu koja je prošla višestruke provjere.



Točno je da je građevinska inspekcija zabranila daljnju gradnju, ali se zbog tog rješenja još uvijek vodi postupak pred prekršajnim sudom u Visu, gdje dokazujemo da je i dotadašnja gradnja u skladu sa zakonom.



Bez pardona se Tafra pri ovom maltretiranju koristi izrazima "kriminal, korupcija i mito", što smo praktično gandijevski trpili i sa svojim odvjetnikom gradili tužbu kojom ćemo zatražiti najveće moguće obeštećenje za nastalu nepravdu i uvrede.



S poštovanjem,

Pjerino Ivčević