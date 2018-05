'Koja je to dohrana kad tu nikad nije bilo žala!?': mještani zaratili zbog plaže i mula koji niču nasred rive, pljušte prijave i međusobne optužbe

Malomišćanska su vam to posla. Svak vodi neku svoju politiku i svak je od njih u pravu – ovom izjavom jednog od mještana Sumartina možda je najbolje započeti priču o nasipanju plaže i gradnji mula u centru mjesta na otoku Braču, koje pripada općini Selca. Na pomorskom dobru "rađaju" se i to, kako nam kažu bez dozvole, mul od nekih petnaestak metara, kao i plaža u dužini nekih 200 metara, koja se "stvara" nasipanjem žala i to ispod "Fratarskih vrtala", kako domicilno stanovništvo zove dio uz samu rivu.



Prema kapetanu duge plovidbe Slobodanu Aničiću, koji je tehnički koncesionar luke Sumartin, uništava se pomorsko dobro, ugrožava sigurnost plovidbe i prilaz komunalnoj lučici, a kupači su izloženi opasnosti zbog brodova koji ulaze i izlaze iz luke.



- I još se sve radi bez dozvola... Moje mnogobrojne prijave svim odgovornim institucijama nikako da urode plodom. Pisao sam, prijavljivao svima od Ministarstva zaštite okoliša, gdje su se očitovali da se radi samo od dohrani plaže, no koja je to dohrana kada tu nikada nije ni bilo plaže već privezište za manje brodice na području luke. Taj mul, odnosno privatni most u izgradnji, direktno ugrožava plovidbu, isplov i uplov, no za sada ne reagira nitko ni iz Lučke kapetanije gdje sam zvao gospodina Ivicu Čikotića, zaduženog za inspekcijske poslove.



Pa Lučku ispostavu Milna, kapetana Nikolu Brkuljića, pa policiju u Supetru, pa građevinsku inspekciju u Splitu, pa pisao Ministarstvu prometa, pomorstva i infrastrukture, odnosno prijavljivao njihovoj Upravi za sigurnost plovidbe, kao i Ministarstvu turizma. Svi kažu piši, ja pišem dopise, a oni nasipaju i dalje - pokazuje nam brdo papira, dopisa, e-mailova upućenih na sve moguće adrese koje bi trebale riješiti ovaj problem.



No do sada se apsolutno ništa nije promijenilo, te u svoju fasciklu 69-godišnji umirovljeni kapetan duge plovidbe iz dana u dan prilaže nove slike, fotozapisima bilježi nasipavanje plaže, gradnju mula.

Smeta mi nered

- Kako sam već pet godina koncesionar Županijske lučke uprave, zadužen za isplov i uplov brodova i trajekata, smeta mi ovaj nered. Apsurdno je da se nešto nasipava u području luke, da netko ugrožava sigurnost plovidbe. Želim samo red u trajektnom pristanu, na vezovima za osam velikih brodova, te u komunalnoj lučici za plovila mještana. Ovdje se pogoduje pojedincima, i to devastacijom obale. Pa plaža je locirana 50 metara od brodogradilišta, a tu je i sigurnosni ispusni ventil od kanalizacije. I gdje je tu logika, svi pokušavaju imati što dublji ulaz u luku, a Sumartićani svoju zatrpavaju – ogorčen je kapetan Aničić situacijom koja se zahuktava uoči svake ljetne sezone.



Priča nam da se sve provodi pod paskom općine, i nasipavanje plaže, i gradnja privatnog mula na pomorskom dobru u području luke. Pa smo provjerili što kažu institucije. Prvo Lučka uprava splitsko-dalmatinske županije, čiji je ravnatelj Domagoj Maroević rezolutan:



- Bez dozvole na pomorskom dobru ne može se graditi ni nasipati, te treba sve radove zabraniti. Naš asistent Aničić je prijavio nasipanje, mi smo odmah sve uputili na Lučku kapetaniju koja obavlja inspekcijski nadzor što je pod njihovom ingerencijom. Radi se o zahvatu na jednom dijelu lučkog područja o kojem se mi brinemo, a veći dio je na pomorskom dobru.



Što kažu u općini Selca kojoj pripada i ova istočna luka otoka Brača, doznajemo naravno od prvog čovjeka, načelnika Ivana Marijančevića:



- Nasipavamo plaže u cijeloj općini, pa tako i u Sumartinu, sve s dozvolama. Imamo plan upravljanja pomorskim dobrom, koji u suglasnosti sa županijskim donosi načelnik. Do sada smo na plažu ispod "Fratarskih vrtala" ove godine iskrcali jedan kamion žala kako bi je nadohranili, no budući da je bilo pritužbi i sve je sada u postupku, naredio sam prekid dohrane ove javne plaže – iznosi prvi čovjek općine Selca koja obuhvaća mjesta Povlja, Novo selo, Selca i Sumartin, a u potonjem mjestu na obali živi oko 600 stanovnika.

Građani prihvatili plažu

Upravo zbog njih, te da se spriječi urušavanje rive čiji su stabilitet "nagrizli" valovi, općinari su odlučili stvoriti javnu plažu.



- Građani su prihvatili ovo mjesto kao javnu plažu, skoro deset godina radimo nadohranu, ubacujući 70 kubnih metara šljunka. A što se tiče izgradnje mula, općina s tim nema veze. Radi se o drugim osobama, mi u tome ne sudjelujemo – naglašava Marijančević, ne vidjevši ništa sporno u nasipanju na području luke i pomorskog dobra, ali nam je dao uvid i na drugu stranu "medalje":



- Osoba koja sve ovo prijavljuje je agresivac, izuzetno neugodan. Lani se sukobio s talijanskim turistima pri ukrcaju na trajekt. Radile su i šake. On vam ima više prekršajnih prijava.



U sličnom tonu ovaj slučaj komentira i donačelnik općine Selca Pavle Ordić:



- Zadnjih osam godina borimo se s tim, sa zločestim čovjekom koji nas prijavljuje. Bio sam i na DORH-u, no sve je uzalud. Imamo dozvolu za nasipanje plaže. Taj prostor nije dio operativne obale, plitko je za to. Uredili smo plažu, stavili plutače za sigurnost kupača, branke za naš vaterpolo klub "Lahor", čiji sam ja predsjednik. Dica igraju vaterpolo, ljudi se kupaju, što je tu sporno – pita nas donačelnik Ordić, ljut što ga se proziva, a samo ulažu za dobrobit svih.



Ističe Ordić da su plažom zadovoljni svi, i domaći i turisti, a općina se svake godine potrudi da ono što je odnijelo more i vjetar "vrate" nasipanjem desetak kamiona šljunka.



No što je s mulom koji ilegalno gradi netko od mještana?



- Imamo idejni projekt za čak tri pera, no pokazao se dovoljan ovaj jedan mali lukobran za zaštitu od vjetra i vala. Ostajemo za sada samo na njemu.



Nismo uspjeli doznati ima li taj idejni projekt i dozvolu. Ipak se sada čeka odgovor "odgovornih institucija" koje ili zatvaraju oči minulih godina na ovu devastaciju pomorskog dobra ili su utvrdili kako su sve dozvole tu, pa ne treba ništa poduzeti. Sada samo treba biti strpljiv i sačekati njihovu službenu procjenu.

A do tada, plaža će se opet nadohraniti, a mul nadograditi...