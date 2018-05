Na ogoljeni Mosor vraća se drveće! Uskoro kreće pošumljavanje, ali ovoga puta ne kontroverznim alepskim borom

Gotovo godinu dana nakon katastrofalnog požara koji je poharao istočni dio splitskog područja, od Žrnovnice, i uništio više od 30.000 hektara šuma, vrijeme je da se počne s mukotrpnim poslom obnove stradalog područja. Tako je službeno najavljena akcija pošumljavanja koju Ina planira provesti u suradnji s Hrvatskim šumama i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom (DVD) Žrnovnica na području podno Zvjezdanog sela Mosor.



– U suradnji s Inom, koja će donirati 1200 sadnica, radnici naše Šumarije posadit će tri vrste: čempres, crni bor i primorski bor. Nakon desetak godina to će se područje već moći nazvati šumom – kazao je Ivan Vidosavljević, revirnik Šumarije Split, uz napomenu kako se, osim prevencije i zaštite od požara, radi na sanaciji i obnovi, što je vrlo važno, posebno na krškom području.



– Bez šume nema ni čistog zraka ni čiste vode, a osobito nam je važna na kršu radi zaštite tla od erozija i bujica. Zato što brže idemo sa sanacijom. Od prošle smo godine dobar dio sanirali i još uvijek saniramo, a nakon toga slijedi sadnja – objasnio je Vidosavljević.



Na pitanje zašto se uvijek sade lako zapaljive vrste drveća, revirnik je odgovorio kako se radi o pionirskim vrstama.



– Prema pravilima struke, čekamo da one odrade svoj dio posla i bace nekakvu organsku materiju na tlo te da pridonesu uvjetima za kvalitetnije vrste. Međutim, nažalost, često stradaju u požaru – ustvrdio je predstavnik državne tvrtke, uz napomenu kako su najveći problem zapuštene privatne parcele, odlaganje otpada, ljudski nemar i slično.



U to se uvjerio Milan Barbarić, predsjednik DVD-a Žrnovnica, koji ove sezone može biti mirniji jer je, nažalost, prošle godine gotovo sve izgorjelo i požarno opterećenje na tom području sada je uvelike smanjeno.



– Želimo pomoći da se na neki način ta priroda obnovi. Pokušat ćemo animirati što više našeg članstva da se uključi, a naš bi dio posla bio najviše u pripremi tla za sađenje sadnica – kazao je čelnik društva koje će logistički pomoći u što boljoj i bržoj realizaciji pošumljavanja planiranog u listopadu.



Osim 1200 sadnica koje će Ina donirati, tijekom kolovoza građani će moći na službenom Facebook profilu te tvrtke znatno povećati broj novih biljaka.



– Na Ininu profilu pokrenut će se aplikacija kojom će građani jednim klikom rezervirati jednu sadnicu koju će Ina donirati – podvukao je Josip Vrabec, direktor sektora zaštite od požara u naftnoj kompaniji.



Zato budite u pripravnosti tijekom kolovoza i klikovima posadite novu šumu.