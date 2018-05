Ugostitelju i poznatom maslinaru usred dana posjekli masline, nitko ništa nije vidio: 'Jednostavno je, ako si uspješan, ne valjaš...'

'Eko oči'

Beroš je svojedobno imao svoju udrugu za zaštitu okoliša 'Eko oči', koju je ugasio zbog učestalih prijetnji s više strana

Bratušanin Ante Beroš, otac šestero djece, vlasnik restorana u Makarskoj i osvajač brojnih medalja na natjecanjima za maslinare i vinare, jučer je na policiji prijavio sječu maslina.



Nepoznati počinitelj mu je usred bijela dana ispilao 16 stabala maslina koje već desetljećima rastu u Bratušu. Takvo nešto se još nikada nije dogodilo u ovom malom mjestu na Makarskoj rivijeri.



- Jučer je susjeda javila da su stabla uz cestu ispilana. Odmah sam obavijestio policiju koja je izašla na teren i uzela videosnimku s nadzorne kamere iz susjedne kuće. Prema snimci, pretpostavljam da je počinitelj stabla ispilao prošlog četvrtka oko 12 sati. Usred bijela dana! - čudi se Beroš, koji se u prošlosti neko vrijeme bavio očuvanjem prirode i imao svoju udrugu za zaštitu okoliša "Eko oči".



Međutim, zbog svojih aktivnosti koje su očito nekome zasmetale, učestalo je dobivao prijetnje od više strana. Pa je zbog sigurnosti svoje djece udrugu odlučio ugasiti. Prošlo je već nekoliko godina od toga, pa sječu stabala maslina Bratušanin ne zna bi li trebao povezivati s ovim događajem.



- Ove godine sam na Noćnjaku osvojio zlatnu medalju za maslinovo ulje i možda je to bio povod koji je izazvao ljubomoru kod nekoga. Ne znam... - kaže Beroš, vlasnik 350 maslina koje obrađuje.- Već pet godina mi je restoran "Don Antonio" prema Trip Advisoru jedan od najboljih restorana u Makarskoj. I u Hrvatskoj jednostavno ako si uspješan, ne valjaš - ljuti ga sve ovo, ali najviše od svega, priznaje, žalosti. Nejvjerojatno mu je da nitko od susjeda danima nije javljao da su mu drveća maslina ispilana.- Bez ikakvog reda su ispilana i čak se i policija čudila. Odrezana su drveća uz cestu tako da nema šanse da to nitko iz susjednih kuća nije primijetio. Da je netko zatražio da mu dam ta stabla da obrađuje, dao bih bez problema. Al' ovako odsjeći, to je grozota - kaže. Brine se i za budućnost svoje djece. Jer danas nitko nije javio za stabla, a sutra tako ne bi javili da se jednom od šestero djece nešto dogodi.- Žalosno je to. Može tako sutra netko nešto napraviti mome djetetu, a susjed mu neće pomoći ni javiti. Očito je i kod nas došlo vrijeme da vas netko može tući na ulici a da nitko neće reagirati - šokirano i žalosno kazuje.Iz PU splitsko-dalmatinske potvrđuju da su njihovi djelatnici izašli na teren i obavili očevid.- Osoba nam je prijavila da mu je netko nepoznat u posljednih 10-ak dana ispilao stabla maslina. Na mjestu događaja izvršili smo očevid i provodimo kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari - doznajemo od, glasnogovornice PU splitsko-dalmatinske.