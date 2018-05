Turisti nasukali jedrilicu od 13 metara na ušću Cetine, spašavali ih vatrogasci

Četiri strana državljana spašena su u srijedu popodne nakon što su se trinaestmetarskom jedrilicom nasukali na ušću rijeke Cetine u Omišu, no sve je prošlo bez ozlijeđenih i bez štete, doznaje se od vatrogasaca.



Kako je za Hinu kazao zapovjednik DVD Omiš, Višeslav Pešić, tijekom u srijedu oko 17.30 sati, više ih je građana nazvalo dojavljujući kako se na sprud pijeska, na ušću rijeke Cetine nasukala jedrilica. Na teren su odmah poslana tri vatrogasca s jednim navalnim vozilom.



Najprije su s pomoću male brodice došli do osoba koje su se nasukale i prebacili ih na kopno, a s obzirom da je nasukana jedrilica bila duža od 13 metara njeno izvlačenje preuzeli su djelatnici Croatia Yachting.



Do nasukavanja jedrilice najvjerojatnije došlo nakon što ih je uhvatio reful vjetra, koji je u to vrijeme puhao, te ih okrenuo na sprud. "Sve je prošlo u najboljem redu. Kada smo stigli do njih dvije osobe su bile na palubi, a dvije u potpalublju", rekao je Pešić.