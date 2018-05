Meteoalarm izdao upozorenja za cijelu zemlju, u Dalmaciji se očekuje olujno nevrijeme i obilni pljuskovi: evo kada se ponovno vraćaju ljetne vrućine

Nastavlja se razdoblje nestabilnog vremena. Stoga će i sljedećih dana ponegdje biti obilnijih pljuskova i grmljavina, a vrlo je velika vjerojatnost i za mjestimična olujna nevremena.



U istočnoj Hrvatskoj će kiše i grmljavine biti češće nego u utorak, i to više poslijepodne, kada je moguće i lokalno izraženije nevrijeme, osobito u zapadnoj Slavoniji, dok će u središnjoj Hrvatskoj također će mjestimice biti kiše, a moguć je i poneki jači pljusak s grmljavinom, javlja HRT.



I na sjevernom Jadranu i u gorju će biti promjenljivo, uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, ponegdje i izraženiju, osobito u Lici.



Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije bit će najviše kiše i grmljavine, a ponegdje valja računati i na mogućnost olujnog nevremena te na lokalno vrlo obilne pljuskove. Uz povremeno umjereno jugo, more će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će se uglavnom kretati od 22 do 25 °C.



Pljuskova i grmljavine bit će i na jugu Hrvatske, ponegdje i izraženijih. Puhat će povremeno umjereno, na otvorenome i jako jugo pa će more na otvorenome biti umjereno valovito i valovito. Temperatura ujutro od 16 do 20 °C, danju od 22 do 25 °C.



S obzirom na promjenjivo vrijeme, za srijedu je DHMZ putem Meteoalarma izdao žuta upozorenja zbog mogućih grmljavinskih oluja za cijelu državu.



"Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", upozoravaju iz DHMZ-a i svima koji namjeravaju prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima, savjetuju dodatna opreznost.



Od četvrtka toplije



U nastavku tjedna bit će sve toplije, ali i dalje promjenljivo. Povremene kiše, ponegdje i obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom na kopnu će biti još osobito u četvrtak, a u petak i subotu uglavnom u gorju. Od petka će posvuda biti više sunčanog vremena, a za vikend i početkom sljedećeg tjedna temperatura će već dosezati ljetne vrijednosti.



Na Jadranu će već u četvrtak pljuskova biti zamjetno manje, a zatim će od petka prevladavati sunčano. Vjetar će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, a zatim za vikend posve oslabjeti. Temperatura zraka od četvrtka će postupno rasti pa će već za vikend biti vrlo toplo, a sljedeći tjedan nerijetko i vruće.