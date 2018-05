Službeno ime čiovskog mosta izazvalo šok i nevjericu u Trogiru: 'Ovo je neshvatljivo, taj naziv se mora hitno ukinuti!'

Da su Trogirani, nakon postavljanja posljednjeg čeličnog rasponskog segmenta na novom čiovskome mostu, napokon odahnuli, uvjereni da će prva vozila njime proći za nešto više od mjesec dana, potvrdilo se na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.



Podnoseći izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine, gradonačelnik Ante Bilić (SDP) istaknuo je lobiranje aktualne vlasti za realizaciju toga projekta s investitorom i predstavnicima Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture, kao uspješno obavljenu zadaću. Naglasio je da je Grad od Agencije Eko-Kaštelanski zaljev i Hrvatskih cesta zatražio da se u spojnoj cesti izgradi i kanalizacijska mreža, kako se za godinu ili dvije ne bi ponovno obavljali radovi na njoj te da je o trošku lokalne uprave izrađen projekt izmjena spojne ceste s nogostupom.



Konačno smo, nakon gotovo pet desetljeća otkako se pokazala potreba za izgradnjom nove povezanosti kopna s Čiovom, dočekali realizaciju toga povijesnog infrastrukturnog projekta važnog za gospodarski razvoj cijelog otoka. Bilo je puno iščekivanja i problema, posebno kada je došlo do zastoja radova, ali se na kraju uspjelo i novi most bit će u funkciju početkom srpnja, rekao je.



I vijećnici vladajuće lijeve koalicije i oporbene desnice, bez imalo sumnje u eventualne dodatne komplikacije na terenu, složili su se da se radi o infrastrukturnom projektu stoljeća za Trogir. HDZ- ovac Ivica Baturina, ujedno i predsjednik trogirske Hvidre, podsjetio je na inicijativu te udruge od prije dvije godine da se novi most nazove Most hrvatskih branitelja. Predsjednik Vijeća Ante Piteša (nezavisni) kazao je kako se na tome ne bi trebala lomiti politička koplja, a potom je uslijedio pravi šok i nevjerica, kada je Tonči Barada (HSU) izjavio kako u službenim izjavama stoji da se postojeći most izgrađen 1964. godine zove Most JNA.



Skočio je Marko Hrsto (HDZ) rekavši da je to neshvatljivo i da Vijeće mora taj naziv hitno ukinuti. Pridružio mu se i Dubravko Škokić (SDP) istaknuvši da ne može vjerovati da se nitko u proteklih dvadeset osam godina samostalne hrvatske države toga nije sjetio. Ostaje vidjeti hoće li usporedba imena starog i novog mosta izazvati nove polemike u trogirskoj javnosti. Podsjetimo i na inicijativu da se novi most nazove imenom Vinka Coce.



S devet glasova vladajuće ljevice koju podržava konzervativac Stipe Novak, Vijeće je prihvatilo prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna koji je povećan za nešto više od tri milijna kuna predviđenih za nabavu umjetne trave na nogometnom igralištu Batarija i energetsku obnovu dvaju dječjih vrtića.



Oporba HDZ-HSP, njih osmorica vijećnika, nije podržala rebalans, obrazlažući to smanjenjem novca za neke, po njima važne komunalne projekte.



Gradonačelnik im je replicirao da su smanjeni rashodi za projekte za koje se zna da se neće ostvariti do kraja godine. Pohvalio se sigurnim izvanproračunskim potporama države i županije od deset milijuna kuna kojima će se sufinancirati neki projekti.

Roditelji torcidaša traže pomoć



Prije početka sjednice, na hodniku ispred vijećnice, gradske čelinke dočekali su roditelji članova Torcide, koji su se, navodno, pretprošlog vikenda sukobili s policijom, tvrdeći da je policija bila represivna prema njihovoj djeci. Zbog toga su tražili njihovu pomoć. Predsjednik Vijeća Ante Piteša ustvrdio je da će gradska uprava povući poteze za koje ima ovlasti, kako bi se taj slučaj razjasnio.