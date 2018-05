Incident na trajektu: otac i sin cipelarili lokalnog aktivista, u sukob uključen i jedan saborski zastupnik

Pjerino Ivčević, bespravni graditelj s Biševa jučer je, oko 15.30 sati, na trajektu Petar Hektorović koji je vozio na relaciji Vis-Split fizički nasrnuo na mlađeg sumještanina, umjetnika Stjepana Tafru.



U tučnjavi mu je ruke dao i sin Petar Ivčević, pa ih po iskrcaju svu trojicu dočekala policija i odvela u postaju. Tafra je ondje zatražio lječničku pomoć. Od Ivčevića smo dobili tek izjavu da zbog istrage ne smije ništa komentirati i pritužbu da ga mediji, kako kaže, već “sustavno maltretiraju te da nitko ne želi čuti drugu stranu priče”.



Ivčevića se argumentirano proziva za devastaciju kulturnog dobra i bespravnu gradnju kreditom HBOR-a.



Pjerino Ivcevic ispred trajekta

Bunjac upozorava na bespravnu gradnju na Biševu, u igri je i korupcija? 'Ivčević devastira arheološki lokalitet, a dozvolu mu je navodno izdala osoba s kojom je u rodu'

Nije mu jednom građevinska inspekcija zaustavljala ilegalne radove na otočiću Biševo, zaštićenom arheološkom lokalitetu benediktinskog samostana i crkve iz 11. stoljeća. Ivčević je inače, rođak Tonke Ivčević (SDP) gradonačelnice Komiže.To bi bila ta - njegova strana priče. A napadnuti momak, Stjepan Tafra, inače pokretač inicijative za spas Biševa od bespravne gradnje, izudaran je baš zbog eko-aktivizma.Naime, prošli vikend, on i njegova obitelj ugostili su Branimira Bunjca, saborskog zastupnika Živog Zida, koji je došao pomoći u zaštiti prirode od Ivčevićih bagera. I ranije su upozoravali na njegove poteze granične sa zakonom. To je, tvrdi Stjepanova majka Domina, bio povod cipelarenju.- Sjeli su kraj njega, onda su mu uzeli mobitel. On je skočio, tražio da mu ga vrate, i tad su ga bacili na pod. Onda je Pjerino lega na njega, a mali ga je cipelario na podu. Vide se tragovi gušenja po vratu, arkada mu je pukla, mislim da ima potres mozga – ispričala nam je Domina odmah nakon incidenta. Svjesna je zašto su to napravili:- “Pukli su” jer je Bunjac bio kod nas i jer se piše o njegovoj gradnji. Moj sin im je stalno na meti. Naša obitelj prijavljuje Ivčevićevu bespravnu gradnju zbog zaštite Benediktinskog samostana već dvije godine - ispričala nam je Domina.A Bunjac nam je kazao kako je Ivičević još u subotu vršio pritisak na članove njegove stranke:- Dok sam odlazio iz Splita, on je već zvao aktiviste Živog Zida i govorio im da se nas mora zaustavit. Ja sam već snimio taj kulturocid, objavio na društvenim mrežama i održao konferenciju za medije. Pričao sam sa Stjepanom, kazao mi je da je ponavljao “ubit ćemo vas” dok ga je tukao, misleći pritom na nas više. Navodno mu je vrat plav od gušenja - ispričao nam je Bunjac.Kaže da je ono što Ivčević čini na Biševu ravno micanju Dioklecijanove palače iz Splita da bi se na njenom mjestu sagradila trokatnica s bazenom.