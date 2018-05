Ovaj simpatični i hrabri dječak iz Sinja ima samo jednu veliku želju: Znam da nikada u životu neću hodati kao zdrava djeca, ali ako mi pomognete da odem u Njemačku sve bi bilo drugačije

Luka Matić je učenik šestog razreda sinjske Osnovne škole Marka Marulića.



Iako zna da nikada u životu neće poput svojih prijatelja iz razreda i drugih samostalno stati na svoje noge, taj trinaestogodišnji dječak je vedrog duha unatoč svemu voli život i raduje se svakom novom danu.



Luka je rođen s rascjepom kralježnice, s dijagnozom "spina bifida", i da bi uopće funkcionirao potrebna su mu specijalna ortopedska pomagala, ortoze, kakve se u Hrvatskoj ne proizvode. Stoga Luka mora, poput tolike druge djece iz Hrvatske, u Njemačku.



A to košta puno više nego što njegova, financijski već iscrpljena obitelj, može priskrbiti.

Troškovi za ortoze

Zbog toga je Gradsko društvo Crvenog križa Sinj u suradnji s OŠ Marka Marulića organiziralo akciju prikupljanja novčanih sredstava za financiranje liječenja Luke Matića u klinici u Aschau, nedaleko Muenchena. Luka bi, ako se sakupi potrebnih stotinjak tisuća kuna, u klinici trebao biti 19. lipnja, odmah nakon završetka školske godine.



Za same ortoze po predračunu je potrebno uplatiti 12.850 eura, a nužan je i iznos za minimalne troškove Lukinih roditelja koji će ga voziti u Ashau.



Luka je četvrto, najmlađe dijete u obitelji Milenke i Ante Matića iz sinjskog naselja Čitluk. Rođen je 3. siječnja 2005. godine. Odmah mu je utvrđena deformacija za koju se znalo da je neizlječiva.







- Liječnici su nam davali nadu da će Luka uz pomoć ortopedskih pomagala ipak moći samostalno hodati. U Splitu smo u dva navrata radili ortoze, ali one nisu omogućile Luki da s njima i uz pomoć hodalice napravi prvi korak. To mu je uspjelo tek kao petogodišnjaku, 2010. godine, kada smo s njim prvi put otišli u specijalnu dječju ortopedsku kliniku u Ashau.



Tu su Luki napravili potkoljenične ortoze s kojima je uz pomoć hodalice odmah prohodao. Dvije godine kasnije u istoj klinici Luka je dobio i natkoljenične ortoze koje, zajedno s potkoljeničnima, nosi po noći, dok spava.



Zbog kontraktura koljena u rujnu 2015. godine Luki su u Ashau ugradili čelične pločice, što mu je omogućilo da se uz pomoć ortoza i hodalice samostalno kreće na ravnom prostoru.



Kako se Luka razvija i raste, ortoze mu postaju premale. Zato ponovno mora u Njemačku, 19. lipnja trebao bi biti u klinici – kazuje majka Milenka, koja s Lukom provodi najveći dio dana i kojoj je država dala status njegovateljice.

Marljiv i hrabar

Još jedna žena posebno je povezana i provodi dosta vremena s Lukom. To je Kristijana Koprčina, po naobrazbi fizioterapeutski tehničar, koja je već treću školsku godinu Lukin asistent u nastavi.



- Luka je nevjerojatno bistro dijete, vrlo je marljiv, hrabar i voli život. Uspostavili smo odnos tako da u danim okolnostima međusobno izvlačimo maksimum. Zapazila sam da posebno voli košarku. U kolicima puno vremena provodi na igralištu, puca na koš i u tome je vrlo uspješan.



Svjestan je svojih ograničenja, ali unatoč hendikepu zrači vedrinom. Iskreno se nadamo da će biti sakupljen potrebni novac kako bi Luka dobio ortoze bez kojih jednostavno ne može – kaže Kristijana.



Prvih pet razreda Luka je završio odličnim uspjehom. Milenka i Kristijana vele da je ove godine malo popustio. To pripisuju Lukinom povećanom interesu prema djevojčicama.



- Nije to. Popravit ću se ja. Samo sam se bio malo opustio. Nadam se da ću dobiti nove ortoze, a onda će sve biti bolje. Znam da nikada u životu neću hodati kao zdrava djeca, ali moći ću s hodalicom ako budem imao ortoze. Zato sve dobre ljude molim za pomoć i unaprijed im zahvaljujem – kaže Luka.

Žiro-račun za pomoć: Gradsko društvo Crvenog križa Sinj otvorilo je posebni račun na koji će prikupljati novčana sredstva. Žiro račun je: HR63 2360000-1502319522 s naznakom "Pomoć za Luku Matića"