Bunjac upozorava na bespravnu gradnju na Biševu, u igri je i korupcija? 'Ivčević devastira arheološki lokalitet, a dozvolu mu je navodno izdala osoba s kojom je u rodu'

Saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac u subotu je sa svojim suradnicima iz Splita otišao na Biševo želeći ondje upozoriti na bespravnu gradnju i potencijalnu korupciju na lokalnoj razini.



Bunjac je prethodno izvijestio da je riječ o kući na Biševu u blizini vrijednog arheološkog lokaliteta, crkve Sv. Silvestra iz 6. stoljeća i Benediktinskog samostana iz 12. stoljeća, koju je svojevremeno imao nekadašnji direktor "Croatia osiguranja" Hrvoje Vojković, a prodao ju je donedavnom poslovnom partneru Pjerinu Ivčeviću.



"Ubrzo je Ivčević dobio kredit HBOR- a u visini od dva milijuna kuna i to bez građevinske dozvole, te u studenom prošle godine započeo gradnju devastirajući taj arheološki lokalitet gdje se potencijalno nalaze vrlo vrijedni nalazi kostiju, keramike i arhitekture", tvrdi Bunjac.



Naglasio je da su nakon toga lokalna zajednica i mještani cijeli slučaj prijavili konzervatorima, te Građevinskoj inspekciji koja je na teren izišla tek tri mjeseca poslije.



Inspekcija je nakon dolaska na teren izdala rješenje o obustavi radova, nastavlja Bunjac, kao i rješenje o uklanjanju već izvedenih radova, no unatoč tome investitor je nastavio s ishođenjem građevinske dozvole koju je dobio prije tri dana, ali nepravomoćnu.



"To je doista nevjerojatno i vidi se kako pojedini moćnici misle da mogu raditi što hoće daleko od očiju javnosti. Živi zid brine, stalo nam je do očuvanja ekološkog krajolika, kulturne baštine, dugoročno održivog turizma", rekao je te naglasio kako će se boriti protiv mogućih koruptivnih radnji, izvlačenja novca i svega lošega u Hrvatskoj posljednja tri desetljeća.



Dodao je još da "imaju indicija kako je navodno osoba koja je investitoru izdala građevinsku dozvolu u rodu s njim, pa se to pitanje treba riješiti politički jer drugačije to neće stati".