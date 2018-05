Dugopljski HDZ-ovci su u Bleiburg putovali na trošak poreznih obveznika! Doznali smo i kad je 'Dan D' za Anđelka Bosančića, uhićenog zbog visoko podignute desnice

Dan D za Anđelka Bosančića, dugopoljskog HDZ-ovca, uhićenog zbog visoko podignute desnice tijekom prošlosubotnje komemoracije na Bleiburškom polju, bit će ponedjeljak 28. svibnja.



Tog će dana, potvrđeno nam je s dviju službenih adresa, zajedno s još petoricom hrvatskih državljana i jednim Slovencem, biti izveden pred suca u Klagenfurtu, koji će odlučivati o njihovu daljnjem ostanku iza rešetaka ili će im omogućiti da okončanje sudskog postupka čekaju na slobodi, ali unutar austrijskih granica.



Istaknuti član dugopoljskog HDZ-a završio u austrijskom zatvoru: zbog visoko podignute desnice mu prijeti i do deset godina zatvora



Dugopoljski HDZ-ovac priznao sve i pokajao se, njegov odvjetnik otkriva što ga čeka u Austriji: 'Pred saveznim pravosuđem ovo je u razini ubojstva ili oružane pljačke...'



Tamošnje pravosudne vlasti odlučile su, očito, čekati posljednji trenutak za odluku, jer upravo 28. svibnja istječe 14-dnevni rok, koliko ih se po zakonu maksimalno može držati u pritvoru.



Uhićenim hrvatskim državljanima u međuvremenu je u pomoć priskočilo naše Ministarstvo vanjskih poslova. To nam je u petak odgovoreno sa Zrinjevca.



– MVEP je, sukladno svojim ovlastima, hrvatskim državljanima putem Veleposlanstva RH u Austriji pružilo sve dostupne informacije i moguću konzularnu pomoć, te će je nastaviti pružati i dalje. Djelatnik Veleposlanstva RH u Austriji posjetio je hrvatske državljane, u redovitom smo kontaktu s članovima obitelji te stojimo na raspolaganju za svaku vrstu konzularne pomoći koja im bude potrebna. U konkretnom slučaju, hrvatski državljani dobili su odvjetnike po službenoj dužnosti, a na raspolaganju imaju prevoditelje – poručeno nam je iz Službe za odnose s javnošću, uz dodatak da se za sve detaljnije informacije obratimo nadležnim institucijama Republike Austrije.



Što se njih tiče, jučer, osim datuma sazvanog ročišta, ništa se više nije moglo doznati, kako na sudu u Klagenfurtu, tako ni Tužiteljstvu. Bosančića je, prema nama dostupnim informacijama, u četvrtak poslijepodne posjetio njegov odvjetnik po službenoj dužnosti dr. Thomas Romauch, s kojim je dogovarao daljnje korake obrane. Kako je još ranije dr. Romauch kazao za Slobodnu Dalmaciju, prioritet mu je Bosančića izvući na slobodu i da postupak čeka izvan ćelije. To će mu dobro doći s obzirom i na narušeno zdravstveno stanje.



Obitelj Bosančić od prvoga dana odbija govoriti javno. Jučer smo pokušali više informacija dobiti i od njegova zeta, inače aktualnog predsjednika Općinskog vijeća Dugopolja, pogotovo što je sam Bosančić u svojoj obrani kazao kako je u Bleiburg otputovao kao izaslanik Općine, koja mu je, kako je sam izjavio, i platila put.Na čelu izaslanstva bio je bivši načelnik i splitsko-dalmatisnki župan, inače trenutačni predsjednik HDZ-a Dugopolje,, koji nam je u izjavi prije dva dana kazao kako su svi tamo putovali u nekoliko automobila. Uz dvojac Ževrnja – Bosančić, u tom društvu najpoznatiji je bio lokalni poduzetnik– Neumjesno bi bilo da vam ja bilo što komentiram s obzirom da se radi o mom puncu. S njim nisam imao kontakata. Što se tiče Općine, sve ćete dobiti u službenom priopćenju – ljubazno nam je uzvratio Čelan.Priopćenje koje spominje nastalo je nakon što smo prethodno neke odgovore željeli čuti od dugopoljskog načelnikaPrije svega nas je zanimalo za koliki je broj ljudi Dugopolje platilo put u Bleiburg, koliki je cjelokupni trošak, u kojemu je svojstvu točno bio Bosančić, kao i sam komentar jedne prilično neugodne situacije koja može završiti i višegodišnjom zatvorskom kaznom bivšem lokalnom dužnosniku i sadašnjem predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva.– Predstavnici Općine Dugopolje od osnutka do danas svake godine sudjelovali su na komemoraciji žrtvama Bleiburga i križnog puta. Anđelko Bosančić bivši je vijećnik i bivši predsjednik Općinskog vijeća te aktualni predsjednik DVD-a Dugopolje. Zajedno s prethodnim općinskim načelnicima, zamjenicima načelnika i općinskim vijećnicima više puta je bio općinski izaslanik u Bleiburgu. Predstavnici Općine Dugopolje putovali su jednim osobnim automobilom te je za potrebe putovanja izdan nalog za službeno putovanje – poručio nam je pismenim putem načelnik.O troškovima na račun poreznih obveznika, međutim, od njega ni riječi.