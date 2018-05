Okorjelom parlatinašu nema izazovnije aktivnosti od lova na žrtvu koju će bar tri kvarta od ure terorizirati svojim zvizdarijama. Iskusni lovac dobro zna za "pošte" na kojima je najbolje baciti mrežu. Preciznom statistikom analitičara s kale, utvrđene su i neke pravilnosti ovog fenomena. Najbogatiji se ulov vrti u blizini frekventnih gradskih točki. To je i očekivano. Gdje bi to i mogao fermati više ljudi nego ujutro na pijaci, nedjeljom poslije velike mise na šimatorju ili ljeti na rivi kad padne sunce i svi krenu u potragu za bavom.



Pasioniranim morinama to i nije neki izazov. Jezikom ribara kazano, šparići iz porta i nisu ulov za pohvaliti se. Mižerne ribice, bile bi u ovom slučaju pristojan svijet koji ne umije odbiti davljenje beskrajnim pištulama. Samo "pačifiko" odslušaju i krenu dalje. Ali ajde ulovi šampjera šampiona, to jest nekog dišperanog, pa ga privoltaj da te odsluša! Tu već nastaju problemi. Kapitalci se rijetko hvataju na ješku i vješto izbjegavaju gradele.



Premda kapitalac, Lide zvana Brza Pruga stalno se hvatala na istu udicu. Uvijek u priši, žvelta i puna posla, bježala je od brontulavih morina "ko vrag od tamjana". Uz to se i nije htjela zamjerati, pa bi nastale komplikacije.



Čimavica iz štrampucina



S manje uglednim čunkama i nije bilo teško. Lako je bilo pijandori Antici Žbrirovoj reći: "Aj ća! Nemam ja vrimena za tvoje fantažjune!" Ali kako se deliberat šjore Tere koja joj je em bila krizmana kuma, em je pokojnom ocu dala raditi 50 stabala maslina pod Umcem.



Sporija od Badnje noći i dosadnija od čimavice iz štrampucina, Tere je išla za njom "ko batilo za brodom", držala joj propovijedi i trošila dragocjeno vrijeme.



- Opet me uvatila - žalila se Lide.

- I to di?! Na dno Božicine kale. Po mojoj računici tu se nikako nije mogla nać u otu uru. Tribala sam kupit srdele za posolit. Digla se zorom. Od Velikog Poja skrenila priko Spilja na Vrpoje, prisikla priko jednog vrtla na Bidol, sa Žbara skrenula na Decimu i uz kraj rive do Pliščevca. Natovarila se i taman da ću zaobić Kačić i Božicinom kalicom pobić uzgor, kad evo ti nje iza kantuna. A tek je zvonila Zdrava Marija. Šonambula! Ko zna od kad je na nogama? Držala me debelu uru! Nije više srdele tribalo solit. Učinile su se u ništa ko da su misec dana bile u mujači!



Nikakvom je taktikom nije uspijevala izbjeći. Onda je štufalo i odustala je od strategija. Ubuduće je čekala apožito svako jutro na istom mjestu. Tako bi otrpjela porciju blejanja i deliberala bi je se za ostatak dana.



Plitki možđani



No, nije uvijek bila pokora kad te netko ferma. To su znali muški u zrelijim godinama, željni napasanja očiju na oblinama nježnijeg spola.



- Šta s njom imaš govorit kad su joj možđani plići od plitkog pijata? - pitali su prijatelji Pašku, sklonog učenim razgovorima, Primjetili su ga, naime, u dugim parlatanjima sa šesnom Cvitom.



- Nemam ništa govorit, ali imam šta za gledat. Da je govorila i o bigulama, osta bi s njome do podne! - komentirao je stari ganco.



Bilo je puno takvih beleca bez fundamenta, a dugog jezika. Na meti đelozih supružnica i u žiži interesa nestašnih muževa, jarčina, izazivale su bračne barufe. Naoko nevina brontulanja na ulici, znala bi često završiti u škuribandi.

Istražujujući po arhivama stare tiskovine, Šimunu su za oko zapele vijesti vezane za Makarsku. Uglavnom osvrti na političku scenu, izvještaji s procesija ili posjeta kakvog odličnika.



Pikanterije iz starih novina



Sve je to bilo nedovoljno inspirativno za novi intervju s Matijom. Pomalo je shvaćao kako joj brontulanja i nisu za baciti. Otkrivali su drugo lice stvarnosti. Ono pučko, iskreno. Ideja da se to može jednom sabrati u zgodnu knjižicu sve mu se češće nametala.



Onda je otkrio pikanteriju u starom broju Duje Balavca, pa još nešto u Novom dobu i Jadranskom dnevniku. Furiožo je upao u kužinu s macom starih novina pod mišicom.



- Vidi šta sam donio! - dreknuo je oduševljeno.

Matija je upravo privrtala friške trije u vrelom ulju na teškoj tavi.

- En ti gajde! - prenila se, jedva uspijevajući zadržati ravnotežu i spasiti ribu da ne završi po tlevu.

- Ajme, jesi me pripa! Izile bi nam mačke užinu, neka se kaže da mačka neće glavu od trije, ne šta ne bi tila nego je…

- Pojide gospodar! - prekinuo je pri kraju poslovice koja bi uz trije na pijatu redovito bila spomenuta.

- Ma, pusti trije, vidi ovo! - itnio je na stol ulov iz arhiva.

- A ja sam mislila da si mi donio manduleta! Opet kartušina! - razočarala se.

- Ajde, slušaj pa ćeš mi reć je li tako bilo!



Krenuo joj je čitati članak iz jedne od starih novina: “Na poziv ljubavnice, djevojke iz ugledne plemićke obitelji, koja se nema dugo zaručila za sina veleposjednika, u grad je stigao Bubino, tršćanski trgovac, makarskih korijena, trenutno na stanu u Spljetu. U zao čas! Za naum mu je doznala gospođa supruga, pa se i ona našla na makarskoj rivi. Da nevolja bude grđa sve je dosluhnuo i izvjesni Toni Raguželo, domaći brijač koji denuncira svakoga za bocu jeftinog vina. On je odmah, tražeći obilan muštudluk, sve odao naivnom zaručniku.



Utočište grešnika



Tako se u istom trenutku svi nađoše pred Matulićevom trgovinom. Upravo je tada džuveglija Bubino kupovao kupaći kostim da sa svojom Dulcinejom sprovede ugodne časove na plaži. Kad vidješe da je krenulo po zlu, ljubavnicima nije bilo drugog nego bježati. Kamo, nego u 'utočiste grešnika', lokal kilometar udaljen od grada, kojeg nazivaju 'Kod rode'.



Na istom mjestu zaklonište je našao i Grga Angjelinović, istaknuti poltičar iz redova Davidovićeve stranke. U ophodnji po srezu, čuvši što mu spremaju protivnici, skrio se tu sa stranačkom braćom kovati zavjeru. 'Utočište grešnika', čuveno noćno sastajalište, otvara vrata svima!"



Završio je s čitanjem i čekao na reakciju. Matija je sve s pomijom odslušala, učinila facu koju je Šimun zvao "mujse-lase", dobro zategla petu na vrhu glave i učvrstila forkete. Tako bi uradila uvijek pred ekskluzivnu izjavu.



Veliki škandal



- Šta ti meni imaš čitat iz tih tumidavih foja kad sam ja sve to gledala! To je bio veliki škandal! Trčala je cila regimenta priko rive, leva-leva. Prvo jubavnici, onda privarena gospoja i buzdo od zaručnika, onda policjoti i na kraju svi koji su se tute našli. Žena od kurbara Bubina tila je bacit muževoj jaranici u čunku šodu-kauštiku. Imala je bočicu u boršinu i da je nije za ruku uvatio zaručnik, cilu bi joj čunku ruvinjala.



Utekli su im s jednom diliđencom koja je vodila okolo turiste i sakrili se u tu krčmu. Nisam znala da je tamo bio Angjelinović, ali mi nije bio drag jer je uvik drža govore o Oplencu i da smo svi iste vire i jedan narod. Kako moja mater može bit isti narod s mojim papom kad se on rodio u kali, a ona na Bidolu! Takvih ti je brloga bilo više. Tute nisu dolazili samo na bevandu, nego je bilo i kamara, za činit ono!



Nije znala od neugode objasnit pa se zapeškerila i počela mavat ventulom. Šimun je bi kurijož.



Bosanska pjevačica



- Ajde mi pričaj o tome! Ima u Novo doba o jednoj šta je dobila izgon iz grada. Neka Bosanka, pivačica. Zvala se…

- Behka - prekinula ga je, pa mu pokazala roge.

- Evo ti na, šta ću pričat! Donesi mandulet, pa bi i mogla - lukavo je nadožantula.



Bio je spreman kupiti sve mandulete s Kiriginovih škancija, samo da dozna nešto o pikantnoj temi. I doznao je.

Vama ne treba kupiti mandulet, dovoljno je samo nabaviti sljedeći broj "Kronike". Tamo sve piše!