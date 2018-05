Balkanski običaj koji ugrožava vaše dijete: zbog ove zastarjele prakse mališani su na plažama savršena meta za predatore, evo što o tome kažu stručnjaci

Nitko vam ne može zabraniti da svoju djecu pokazujete golu potpunim strancima. Tako kaže zakon. To se naziva odgojem.



Isti zakon definira da ne smijete fotografije golog djeteta slati naokolo. Ali, pokazivati ga uživo, na javnome mjestu – samo izvolite, to je okej, dapače!



I tako roditelji koji vode djecu bez kupaćeg kostima na plaže i bazene, mogu pravdati svoju škrtost.



Da odmah naglasimo, ne govorimo o nudistima, već o balkanskom običaju kad mama i tata razmišljaju kako dijete ne može razviti svijest da je nago među tisućama nepoznatih lica – pa zašto bi mu onda kupovali kostim? Ionako će ga dogodine prerasti.



Možda se ne radi o debljini novčanika, možda su takvi roditelji, zapravo, nemarni.



Nije ih briga hoće li im sina ili kći kakav manijak iz prikrajka snimati kamerom. Kazat će, ionako se na to ne može utjecati. A možda, jednostavno, nisu svjesni da njihovo "mladunče" živi u drukčijim vremenima. Ona nose nove opasnosti.



Ne zamisle se nad skandaloznim naslovnicama, neugodnim ispovijestima i pričama iz crkve, čak i svlačionica juniorskih ekipa, s nevinih dječjih utakmica. Ako su roditelji, pak, frikovi opsjednuti prirodom i promicatelji golotinje, s onim genijalnim opravdanjima tipa "svi smo mi rođeni goli", pa neka su. To je njihova stvar. Ali, zašto te stavove nameću i djetetu?



Zapita li se goli dječak, dok se igra u plićaku, zašto Marko ima kupaći na Supermena, Stipe na Ninja kornjače, a ja nemam ništa?



Ima li odgovore na ova pitanja, upitali smo pravobraniteljicu za djecu Helenu Pirnat Dragičević. Izgleda da ni ona nije uspjela naći razlog zašto bi netko to radio svome djetetu.



– Današnji roditelji svjesniji su da se na plažama mogu naći i osobe koje osjećaju seksualnu privlačnost prema maloj djeci, ponekad ih snimaju obnaženu na plaži i zloupotrebljavaju te snimke. Preporuke stručnjaka su ipak više u korist kupaćih kostima za djecu, a za one koji odaberu drukčije preporučuje se da to ipak čine u zaštićenim uvjetima – odgovara nam pravobraniteljica.



Kaže, odluka je, naravno, i dalje na roditeljima i ovisit će o načinu odgoja. Dragičević naglašava da je najvažnije, neovisno o tome je li dijete obnaženo ili odjeveno, da ga roditelj ne ispušta iz vida. Apelira da se pazi na djecu predškolske i rane školske dobi.



– Premda roditelji mogu sami odlučiti hoće li se djeca kupati na plaži bez kupaćeg kostima, stručnjaci ipak preporučuju oprez. Prvo što valja imati na umu su higijensko-zdravstveni rizici jer je u jeku sezone teško održavati visoke higijenske i sigurnosne standarde na plažama. Postoji i rizik od ozljeda, ne smije se zanemarivati ni opasnost od prekomjernog izlaganja suncu i opeklinama, niti mogućnosti utapanja, ozljeđivanja... – nabraja pravobraniteljica.



Nije samo da opasnosti vrebaju ako se dijete kupa bez kupaćeg. Čim iziđe na peškir ili ležaljku – tko zna tko je tu sjedio. Tko zna, ako dnevno plažom prođe na tisuće posjetitelja, navečer na njoj piju maloljetnici – koliko je uopće čista? Često će roditelji i u obližnje kafiće odvesti djecu, pa opet, sjedaju goli na stolice i mokre kušine.



Koliko opasnosti vreba najmlađe s takvim roditeljima, pitali smo i uglednog specijalista pedijatrije KBC-a Split i docenta na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta dr. sc.Joška Markića.



– U našem je podneblju uobičajeno da se mlađa djeca, otprilike do tri godine, kupaju gola na plažama. U dijelu zapadnih zemalja, a posebice u SAD-u, čak i za dojenčad je uobičajeno da nose kupaće kostime. U medicinskoj literaturi s pedijatrijskog stajališta niti jednom od tih običaja ne daje se značajnija prednost niti se izdvaja zdravijim za dijete – rezolutno će Markić.



Ipak, nastavlja u drukčijem tonu:



– Rijetki radovi tek spominju preporuku presvlačenja i što kraćeg zadržavanja u mokrim kostimima. Bez obzira na roditeljsku odluku, potrebno je uvijek paziti na higijenu, gdje dijete sjeda i s čime dolazi u kontakt, da bi se izbjegle moguće lokalne infekcije u području genitalija ili razvoj ascendentne upale mokraćnih puteva – naglašava pedijatar.



A što on, kao otac, misli o ovoj tabu temi?



– Moja je preporuka, ne kao pedijatra već kao roditelja, s obzirom na razvoj tehnike te lako dostupne mogućnosti snimanja i zlouporabe snimki u virtualnom prostoru, da se djeca ipak što manje kupaju bez kupaćih kostima – odgovara Markić.



Nakon ovih njegovih riječi, sjetili smo se još jednog balkanskog običaja. Trenda fotografiranja gole djece. Razmislite, nema tko u obiteljskom albumu nema golu fotografiju sebe kao malog djeteta. Em tuširanje, em prvo kakanje, em ta kobna plaža. Bizarni trend nestao je s analognim fotoaparatima, jer koji bi danas tudum od roditelja snimao mobitelom golo dijete?



Ali, ima ih. Jednom je prilikom, ne tako davno, kanadska policija presrela poruke našeg iseljenika. Dobio čovjek sina, snimio ga golog i slao te fotke rodbini u naše susjedstvo. Naravno, u stan mu je upala policija uvjerena da je pedofil.

A u nas je to samo običaj.