Izgradnja obilaznice ušla u završnu fazu: od lipnja izravno iz trajekta novom cestom do Grohota

milijuna kuna iznosi ukupna vrijednost projekta, od čega je 7 milijuna kuna plaćeno vlasnicima zemljišta na trasi ceste



kilometara duga je novoizgrađena prometnica koja sa zapadne strane obilazi Rogač i postojeću državnu prometnicu

Nazire se kraj radova na cestovnoj obilaznici Rogača, glavne trajektne luke na Šolti, kojom bi se to otočno mjesto rasteretilo prometnog pritiska i omogućila bi se lakša komunikacija s Grohotama, središtem škoja.



Kako doznajemo, završnoj je fazi izgradnja te prometnice duge 2,7 kilometara, koja će od postojećeg pravca preuzeti status državne ceste, pa svi Šoltani, ali i brojni vikendaši i turisti s nestrpljenjem očekuju otvaranje prometa koje je najavljeno za lipanj.



Radi se o projektu čiji su investitor "Hrvatske ceste", a posao je ugovoren po cijeni od 25 milijuna kuna. Od toga je oko 18 milijuna kuna uloženo u građevinske i ostale prateće radove, dok je 7 milijuna kuna plaćeno vlasnicima tijekom otkupa zemljišta na trasi obilaznice.



Prema riječima naših sugovornika, do kraja ovog tjedna završit će se kompletno asfaltiranje ceste, te lokalnih prilaza objektima i zemljištima, a nakon toga slijedi ugradnja sigurnosnih odbojnika, uređenje zelenih površina, te postavljanje cjelokupne horizontalne i vertikalne prometne signalizacije.



– Važna nam je ova obilaznica. Smanjit će gužve u samoj trajektnoj luci, ali i rasteretiti promet kroz Rogač. Još kada bude gotova i obilaznica Grohota, kroz mjesto će prolaziti i do 90 posto manje vozila nego danas. Automobili, razni dostavni i građevinarski kamioni, te autobusi koji na otok dolaze trajektom moći će izbjeći prometovanje kroz Rogač, a zatim i središte Grohota, što daje dodatnu sigurnost mještanima – kaže načelnik Šolte Nikola Cecić-Karuzić, izražavajući zadovoljstvo tempom obavljanja radova na državnoj cesti.



U tijeku je i ishodovanje lokacijske dozvole za kilometar dugu cestovnu obilaznicu Grohota, vrijednu između tri i četiri milijuna kuna, gdje će ulagač također biti "Hrvatske ceste". To bi bio produžetak državne ceste od Rogača prema Grohotama, čime bi se, u slučaju realizacije planova, na otoku izgradila suvremena prometnica koja će protok vozila preusmjeriti izvan centra Rogača i Grohota.



A što kažu Šoltani? Na stranu vikendaši i turisti, ali bodulima je najvažnija kvalitetna infrastruktura...



– Odlično, napokon prava investicija na našem škoju. I lijepo je što su izgradili mostić pa sačuvali našu plažu, našu Garmu. I što ćemo dobiti šetnicu ispod ceste – zadovoljni su mještani ovom investicijom na svom otoku.