Istaknuti član dugopoljskog HDZ-a završio u austrijskom zatvoru: zbog visoko podignute desnice mu prijeti i do deset godina zatvora

Anđelko Bosančić, istaknuti član dugopoljskog HDZ-a i bivši lokalni dužnosnik, uhićen je tijekom komemoracije na Bleiburškom polju i od subote se nalazi u pritvoru kod Klagenfurta.



Prema informacijama kojima raspolažemo, Bosančić je, unatoč upozorenjima da se ove godine neće tolerirati nikakvi ekstremistički ispadi, navodno u jednom trenutku, glasno pjevajući, desnicu visoko podignuo u zrak. Odmah su ga detektirali pripadnici austrijske policije te priveli. Neki od očevidaca, koji nisu željeli istupati javno, kazali su kako je dugopoljski HDZ-ovac prethodno došao u sukob s jednom od posjetiteljica nazočnih komemoraciji.

Rimski pozdrav

O incidentu je prvi javno progovorio predsjednik HSP-a i gospićki gradonačelnik Karlo Starčević. Prenoseći svoje dojmove na Facebook stranici "Karlo Starčević – HSP – pravaški vođa 21. stoljeća", a ne navodeći o komu se točno radi, napisao je kako je "čuo za neko komešanje ispred bine gdje je jedan stariji gospodin navodno digao ruku u 'rimski pozdrav'".



"Prilikom povratka u koloni je jedna skupina žena komentirala da se radi o čovjeku iz zaleđa Splita. Neki su spominjali da se radi o HDZ/SDP provokatoru", još je dodao Starčević i pozvao svoje pratitelje da se izjasne o tome.



Njegovu objavu pratila je i fotografija na kojoj je zaokružena glava prosijedog čovjeka i svjedoči o trenutku kad su ga priveli austrijski policajci.



Isti je detalj ovjekovječio i Cropixov fotoreporter Robert Fajt, a raspolažemo i istim fotografijama koje je snimio jedan od posjetitelja. Nepobitno je da je riječ o Anđelku Bosančiću.

SNIMIO ČITATELJ



Austriju je putovao zajedno sa skupinom sumještana, uglavnom HDZ-ovaca, među kojima su bili i bivši načelnik i župan, a danas predsjednik dugopoljskog ogranka stranke, Zlatko Ževrnja, kao i lokalni poduzetnik Ljubo Marasović.



– Anđelko, po onome što sam ja mogao vidjeti, nije napravio ništa loše. Bio je u jednoj skupini od desetak hodočasnika koji su dizali ruke, i lijevu i desnu, mahali zastavama, pljeskali, pjevali... Nije napravio ne znam što – kazao nam je Marasović u telefonskom razgovoru.



Prema informacijama kojima on raspolaže, Bosančiću je nakon privođenja i ispitivanja oduzeta osobna iskaznica i druge isprave.

Od stoljeća sedmog

– Sada ga treba ispitati sudac i odrediti mu kaznu, ako je kriv. Mislim da će ona biti novčana – dodao je Marasović.

Razgovarali smo i sa Zlatkom Ževrnjom. Kaže da je bio smješten u prvom redu, dok su Bosančić i Marasović bili u trećem, četvrtom i dalje, tako da ništa nije mogao vidjeti, pogotovo da je privedeni Dupopoljac podizao desnicu.



– Kada je krenula Žankova pjesma "Od stoljeća sedmog", jedna skupina ljudi, u kojoj se našao Bosančić, bila je malo raspjevanija. Tik do njega bila je jedna gospođa koja se popela na stolicu. Mislio sam u prvi tren da je policija došla tražiti od nje da siđe. Anđelko je preozbiljan čovjek, 12 godina je bio i županijski vijećnik, i zato mislim da se radi o pogrešci, što će on i dokazati na sudu nakon što se pregledaju snimke. To da je radio incidente na sliči mi na njega – izjavio nam je Ževrnja.



Od trenutka privođenja, s Bosančićem nije imao kontakta. Mobitel na koji smo ga i mi nazivali tijekom jučerašnjeg dana cijelo je vrijeme bio nedostupan. Ževrnja nam je kazao kako se pritvoreni Dugopoljac čuo s članovima obitelji.



– Ja vam o tome ne bih davao nikakve izjave. Zahvaljujem na pozivu. Možda nekom drugom prilikom – odgovorio nam je Bosančićev sin Mario.

Karlo Starčević: Kad nemamo vođu, nemamo kome salutirati

– Gospodina ne poznajem, nego su ga detektirali moji Dugopoljci i Splićani. Sjedio sam u prvom redu, tako da ništa nisam uspio vidjeti. Na Bleiburško polje 99 posto ljudi je došlo komemorirati mrtve, a nekoliko desetaka samo s ciljem da bi provocirali. Konačno je vrijeme da se tome stane na kraj. Međutim, ja sam jedini u Hrvatskoj koji denunciram takve pojave. Nitko od Hrvata pred Hitlerom, Bushom, Putinom, ne znam više kome još, kada već nemamo svog vođu, nema što dizati ruku, salutirati, pozdravljati – kazao nam jučer predsjednik HSP-a Karlo Starčević, kada smo ga nazvali s namjerom da doznamo više o subotnjem incidentu kod Bleiburga.