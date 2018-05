Zaboravite na ljetne gušte u malim, skrivenim škrapama: 'Moramo napraviti mjesta za goste, svaki treba imati četiri kvadrata plaže...'

Priroda Makarske rivijere mogla bi se usporediti s rasnom, bujnom, u sitnim nesavršenostima savršenom ljepoticom. Jesu li takve opservacije samo plod bljutavog, subjektivnog, kritičnosti lišenog lokalpatriotizma? Nisu, jer tako kažu gosti. Tako kažu stručnjaci, novinari, blogeri...



S druge strane, mi smo se očigledno odlučili za to da istu tu rasnu, prirodnu ljepoticu pretvorimo u jednu od instagram klonova, napućenih usnica, iscrtanih obrva i umjetnih jagodica. Takvih ima koliko hoćete.



Da očito nije posrijedi tek nedostatak strategije, nego upravo suprotno, jasna namjera da se krasoticu s početka priče pretvori u klona, točnije da se prirodne plaže u Makarskoj, duge nekoliko kilometara, naspu, e kako bi zadovoljile potrebe rastućeg broja gostiju generiranog boomom izgradnje, potvrđuje smjer u kojem ide Makarska, i šutnja gradskih otaca.



Podsjetimo na projekt Romane, koji je u javnosti predstavljen kao skroman, no koji će promijeniti vizuru nekoliko stotina metara obale te jednim potezom izbrisati sve male, intimne, pitoreskne uvale. Provučen je ispod žita, dalje od očiju javnosti, uz blagoslov i podršku i pozicije i opozicije, o čemu smo pisali u posljednja dva broja.



Dijelom je već započet, na dijelu za koji je dobivena građevinska dozvola, no Romana je dobila daleko veću koncesiju, i teško je vjerovati da se jednom neće dalje širiti na zapad. Jer, komu trebaju minijaturne uvale, na koje se ne mogu postaviti ležaljke?!

Uz Romanu, navodno u režiji nekog nepoznatog, skrivenog iza imena izvođača, tvrtke "Sekon", plaža ispod cafe bara Cubano u potpunosti gubi svoj identitet. Nasuta je i "zaštićena" nakaradnim perom koje je otišlo izvan gabarita.

To nam je potvrdio i Siniša Mračević, u ime Komunalnog redarstva, kazavši kako je "Sekon" dobio posao ravnanja i "popravka" plaže, no ne i njezina nasipanja te gradnje pera. Na pitanje tko je "Sekonu" dao nalog da to radi, odgovor je sljedeći: Grad.

No, Grad se tu "pokriva". Nisu, kažu, krivi što se izvođač malo zanio.



Kako bismo vidjeli kakvo je stanje na terenu i što se sredinom svibnja odvija na Cvitačkoj, uputili smo se u šetnju i ostali nemalo iznenađeni vizurama koje malo-pomalo dobiva Cvitačka.

Željeli smo da s nama na teren pođe i netko od gradskih otaca, ali gradonačelnika Juru Brkana i zamjenika Jozu Vranješa nismo uspjeli dobiti na telefon uoči naše patrole. Htjeli smo ih na licu mjesta pitati što misle o izgledu Cvitačke, i kako misle da bi trebala izgledati. I što će poduzeti po pitanju očito bespravnih radova na tzv. uređenju plaže kod Cubana.



Iz svega što smo vidjeli i doznali, čini se da se ne poduzimaju ništa. Činjenica jest da su komunalni redari, kako doznajemo od dogradonačelnika Dražena Nemčića, izišli na teren, i po pitanju Cubana i po pitanju Romane. Što se Cubana tiče, još prije tjedan dana je rečeno da će se prijaviti nadležnom ministarstvu ako se plaža ne vrati u prvobitno stanje.



No "popravak" se nije dogodio. Je li Ministarstvo graditeljstva dobilo prijavu nismo uspjeli doznati, jer nam do zaključenja broja nisu odgovorili na pitanje što je poduzeto. Prijavu su, prema našim saznanjima, dobili.



Ministarstvo zaštite okoliša dojavu je, kako doznajemo, dobilo, no "spustili" su je na redarstvo. Također smo doznali da je inspektorica građane koji su joj se obratili uputila da provjere ulazi li područje na kojemu se odvijaju radovi u zaštićeno, umjesto da sami izađu na teren i utvrde. Kako bilo, za radove koji mijenjaju liniju obale potrebno je napraviti studiju utjecaja na okoliš.



Prema Nemčićevim riječima, što se tiče Romane, redari su izišli na teren, poslikali i obavijestili Županiju, koja je tvrtki Romana i dala koncesiju. I sad je, čini se, na Županiji da utvrdi je li sve unutar dogovorenog, ili su se izvođači i u ovom slučaju "zaigrali".



- Radi li se tamo o redovitom održavanju, nekoj od faza projekta za koji je Romana dobila dozvolu, ili ne, to ne znam, trebali biste to provjeriti s Romanom - kaže nam Nemčić.

Što se Cubana tiče, kaže kako je Grad od tvrtke "Sekon" naručio samo redovno uređenje plaže, te da za sve ono što se radi izvan toga Grad nije odgovoran. Ni A ni B o tome nismo dobili ni od pomorskog inspektora Ivice Čikotića. Na mail koji smo mu poslali nije odgovorio, a kada smo ga nazvali na telefon, veza je bila loša.



Iako ni za kakve radove zapadno od Romane ne postoji dozvola, a još manje studije o utjecaju na okoliš, koje su conditione sine qua non ako je riječ o mijenjanju linije obale, reklo bi se da je to minorni problem za sve. I za one na vrhu, i za one na lokalnoj razini.



Štoviše, kako su i ova i bivša vlast objeručke prihvatile projekt uređenja Romane, koji podrazumijeva pozamašno nasipanje mora, reklo bi se da nikome ne smeta. Nemčić, kojemu smo rekli kako će očito nestati sve one šarmantne plažice zapadno od Romane, kaže kako te plaže, ruku na srce, više i ne postoje.



- Žalo je s tih plaža more odnijelo ima 20 godina, i tamo ne može stati ni jedan šugaman. Neki kažu da su nedirnute škrape super, ali Makarska se naprosto mora širiti. Nemamo kapaciteta za kupače, Prema nekim europskim pravilnicima minimum površine predviđene za kupače je četiri metra četvorna. A mi jedva imamo dva metra - kaže Nemčić.



Pitanje je, međutim, zbog čega su nam do sada dolazili gosti. I kako ćemo udovoljiti svim drugim zahtjevima koji će iz te turističke ekspanzije proizaći. No, pustimo da o tome svoju riječ kažu turistički stručnjaci u temi o održivom razvoju i problemu ozbiljnog deficita radne snage, koju donosimo također u ovom broju "Kronike".

Biciklističko odmorište na čuđenje turista Na kraju naše patrole naišli smo na građevinu čudnog izgleda, a na njoj je natpis koji obavještava da je financirano od Ministarstva turizma. Riječ je o biciklističkom odmorištu koje izgleda pomalo "svemirski". Za desetak dana dobit će "društvo" u obliku stabala, doznajemo od Dražena Nemčića.



Planira se napraviti drvored, a do tada ovaj neobičan projekt izaziva pitanja i čuđenje turista. Odmah pored nalazi se plaža za pse koja trenutačno nema oznaku. Uklonjena je dok se ne popravi jer ju je, kaže Nemčić, netko srušio. Čupavi ljubimci i dalje će se moći tu kupati bez primjedbi ostalih turista.