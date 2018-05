Kad će prestati nesnosne prometne gužve? Donosimo novosti s velikog gradilišta na ulazu u Split, evo što su obećali iz 'Hrvatskih cesta'

Do 15. lipnja planirano je završiti radove na nadvožnjaku i pustiti solinsku obilaznicu kod trgovačkog centra "Salona Mall", bivšeg "Mercatora", u punom profilu, tvrde tako iz "Hrvatskih cesta" (HC), investitora projekta.



Ako se ostvare najave iz državne infrastrukturne tvrtke, vozači bi napokon, nadamo se, mogli reći zbogom svakodnevnim gužvama, koje su zbog radova proteklih mjeseci bile svakodnevne na tom dijelu Jadranske magistrale, i to na drugoj po opterećenju prometnoj točki u cijeloj državi.



Naime, kao i prema prijašnjim HC-ovim objavama, u sklopu rekonstrukcije raskrižja državne ceste, odnosno obilaznice, i Matoševe ulice, proteklog vikenda obavljeno je prebacivanje prometa na novoizgrađeni istočni kolnik obilaznice koji vodi prema solinskoj Širini, a izvođenje radova je nastavljeno sada na zapadnom kolniku, u smjeru Splita.



Novom prometnom regulacijom privremeno se vozi dvosmjerno istočnim kolnikom, s tim da je ponovno otvoren priključak s rotora Bilice na obilaznicu, u smjeru Solina, pa se vozači više neće morati na Dračevcu isključivati s brze ceste Klis – Solin te potom kvartovskim ulicama dolaziti do odredišta.



– Autobusno ugibalište u smjeru Kaštela nalazit će se na rubu ulaznog traka s rotora Bilice (otprilike gdje je bilo i prije početka radova, op.a.) kao konačno projektno rješenje, dok će se lokacija privremene autobusne stanice u smjeru Splita postaviti na označenom prvom izlazu, u smjeru izlaza s obilaznice prema rotoru Bilice, posebno označeno vertikalnim znakom – ističe Tamara Pajić iz HC-ova Ureda za odnose s javnošću, te dodaje:

– Nakon prebacivanja prometa na istočni kolnik po planu se pristupa montaži preostalih polja rasponske konstrukcije nadvožnjaka, obnovi zapadnog kolnika obilaznice te izgradnji izlaznog prometnog traka prema trgovačkom centru "Tommy". Taj dio radova potrajat će do 15. lipnja, do kada je planirano završiti radove na nadvožnjaku i pustiti promet državnom cestom u punom profilu.



Tijekom turističke sezone, počevši od 15. lipnja, obavljat će se radovi na prilaznim "rampama" nadvožnjaka s obiju strana Matoševe ulice, dok je cjelokupni završetak građevinskog zahvata predviđen do 30. studenoga ove godine.



Podsjetimo, posao na izgradnji nadvožnjaka iznad solinske obilaznice dobili su, na temelju zajedničke ponude, tvrtke "Cestar" iz Splita i "Hering" iz Širokog Brijega (BiH), formalno preko svoje podružnice u Pločama, za 19,22 milijuna kuna, uključujući PDV.



Partneri su im "Institut IGH" iz Zagreba za projektiranje i nadzor radova, te "Geokompas" iz Splita za geodetski dio projekta, a sve ide u istu, spomenutu cijenu. Izvođač radova uveden je u posao na rekonstrukciji Jadranske magistrale, denivelacije raskrižja magistrale s Matoševom ulicom još 30. studenoga prošle godine.

Kronologija

30. 11. 2017.

počeli su dugoočekivani radovi na rekonstrukciji obilaznice i izgradnji nadvožnjaka



15. 6. 2018.

očekuje se dovršetak obnove oba kolnika Magistrale i nesmetana vožnja prema Splitu i Kaštelima



30. 11. 2018.

najavljeni je datum završetka cijelog projekta na drugoj točki u državi po frekvenciji prometa