Grmljavina, pljuskovi, južina, pad temperature... Evo kakvo nas vrijeme u Dalmaciji očekuje do vikenda

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije danas se, piše HRT, tokom dana očekuje djelomice sunčano i nestabilno. Uz povremeno umjerenu naoblaku ponegdje će biti kiše, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će slab do umjeren južni vjetar, prema večeri jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 22 °C.



Nestabilno će biti i na samom jugu Hrvatske, uz dosta sunca, ali lokalno i pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren južni vjetar, poslijepodne u okretanju na jugo.



U srijedu unutrašnjosti promjenljivo i svježije, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Od četvrtka ponovno malo toplije, uz više sunčana vremena, ali lokalno još može biti kiše, osobito u četvrtak i za vikend.



Na Jadranu u srijedu i četvrtak promjenljivo i nestabilno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima, koji mogu biti i obilniji. U petak sunčanije i toplije, samo ponegdje uz kratkotrajne pljuskove, a za vikend opet raste vjerojatnost za nestabilnosti, osobito u nedjelju. Prevladavat će slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu jugozapadnjak, javlja HRT.