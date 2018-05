Ovaj dio Dalmacije već dugo, polako i sigurno izumire, no sutra je veliki dan: evo kako su odlučili privući poduzetnike, već stižu investitori s 20 milijuna kuna

Sutra je veliki dan za Vrgorac i poduzetnike u njegovoj blizini. Službeno se otvara Poduzetnički centar, drugi u dalmatinskoj regiji, i grad dobiva novoopremljeni, prenamijenjeni prostor za razvoj poduzetništva i OPG-ova u poljoprivredi i ruralnom turizmu, vrijedan više od 1,5 milijuna kuna, piše novac.hr.



Istog dana predviđeno je i potpisivanje ugovora s četiri nova investitora u grad, ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Investitori dolaze iz Bosne iz Hercegovine, otkriva nam mladi gradonačelnik Ante Pranić, a planiraju graditi uslužne hale za potrebe automobilskog sektora, farmaceutske industrije, građevine i elektroinstalacija.



Poduzetnička zona Ravča, otvorena prije godinu dana, polako se puni. Četiri nova investitora popunit će prvu fazu zone i ostaje još jedna slobodna parcela, što je dobra vijest s obzirom na to da su prije 20-ak mjeseci imali popunjenost od svega pet posto.



Svi pričaju o Slavoniji, a najveća demografska katastrofa događa se ovdje u Dalmaciji: stvari su nekako i funkcionirale do 1991., danas je teško pronaći čovjeka na ulici...​



Stručna pomoć



- Do sada su potpisivani ugovori za investicije vrijedne više od 130 milijuna kuna, a među tim investitorima su Mesna industrija braća Pivac koja radi novi, moderni proizvodni kompleks, Sonne Klar koji radi pogon za usluge održavanja turističkog sektora od Splita do Dubrovnika, u zoni su i jedan manji pogon za proizvodnu liniju suhomesnatih proizvoda te investitori koji proizvode metalne konstrukcije i bave se uslugom servisiranja vozila.



Svi oni koji su već u zoni, u fazi su projektiranja te ishodovanja građevinskih dozvola i zemljanih građevinskih radova – ponosno priča 30-godišnji Pranić, jedan od najmlađih gradskih čelnika, jedan od štedljivijih, a i ambicioznijih.



Inicijator je spomenutog Poduzetničkog centra, aktiviranog još prije godinu dana, koji je već ove godine osigurao više od osam milijuna kuna bespovratnih sredstava za realizaciju raznih gradskih projekata, kao što su energetska obnova dječjeg vrtića, potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima ili program zapošljavanja "Zaželi".



Odluka o osnovanju Poduzetničkog centra Vrgorac donesena je na sjednici Gradskog vijeća 23. studenog 2016. godine, pet mjeseci nakon što je Pranić preuzeo funkciju gradonačelnika na prijevremenim izborima.



- Željeli smo formirati tim koji bi pružao stručnu pomoć Gradu u oblikovanju i ostvarivanju koncepta lokalnog razvoja. No, osim direktne pomoći lokalnoj samoupravi, usmjereni su kao administrativna pomoć poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima.



Preuzeli su organiziranja raznih kreativnih radionica, seminara, kongresa i savjetovanja. Posebno su usredotočeni na stručnu pomoć u izradi projektnih prijedloga za dobivanje nepovratnih sredstava – pojašnjava nam taj gradski čelnik motive pokretanja Poduzetničkog centra i što sve rade u njemu.



Tim je trenutačno fokusiran na prijavu mnogih gradskih projekata, ali i provedbu istih. Iz provedbe se u određenom dijelu samofinanciraju, a time su izbjegli procese angažiranja skupih vanjskih konzultanata.



- Nositelji su i provedbe poslova u svezi s davanjem na korištenje poslovnih prostora za inkubaciju, radnih jedinica i pružanja usluga inkubacije poduzetnicima, u ime Grada. Razvijaju i vlastitu aplikaciju za digitalno predstavljanje poljoprivrednih proizvoda, a u planu imamo i razvoj proizvodne linije ambalaže koju bi mogli isključivo koristiti svi OPG-vi na području Grada Vrgorca.



Jedinstvenom ambalažom želimo pomoći lakšem plasmanu. Imamo aktivno preko 400 OPG-ova na području grada, a naš Poduzetnički centar im pruža razne administrativne usluge. Pomogli su da više od 30 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ostvari pojedinačne potpore od 15 000 eura. U pripremi je nova mjera iz Programa ruralnog razvoja, a već se javilo preko 70 poljoprivrednika tražeći razne administrativne usluge – pohvaljuje Pranić.



Uskoro i inkubator



Osim tima, nova zgrada će moći primiti najmanje šest poduzetnika početnika, koji će zadovoljavati uvjete javnog poziva koji se očekuje tijekom ljeta. Prednost pri dodjeli raspoloživog prostora za inkubaciju dodjeljivat će se prema kriterijima koji se temelje na uslugama tehnoloških poboljšanja, proizvodne djelatnosti, broju zaposlenika i kreativnim uslugama.



U novoj zgradi Poduzetničkog centra šest je opremljenih radnih jedinica. Svaka jedinica je uredski i računalno opremljena s brzim internetom. Iznimno, više korisnika može dijeliti radne jedinice u slučaju da svi zadovolje uvjete za korištenje poslovnog prostora za inkubaciju.



Poduzetnicima se pruža mogućnost subvencioniranog zakupa poslovnog prostora, korištenje zajedničkih prostorija, kao što su čajna kuhinja, sanitarni prostori, konferencijska dvorana, zatim printanje i fotokopiranje, besplatan internet, besplatno savjetovanje tima iz centra, korištenje prezentacijske opreme, telefaksa, kopirnog uređaja, besplatno marketinško predstavljanje, usluge edukacije i pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja ...i sl.



- Bitno nam je pružiti pomoć početnicima koji se žele odvažiti u poduzetništvu, a da pri tome izbjegnu velike početne uloge u opremanje svojih vlastitih prostora – napominje Pranić.



Žele, nastavlja, biti partner svakom poduzetniku i investitoru. Kao gradonačelnik Vrgorca i saborski zastupnik Pranić je i član radne skupine novog Zakona o brdsko-planinskom području koji bi trebao stupiti na snagu od 1. siječnja 2019.



Uspjeli su, kaže, definirati nekoliko novih pojmova koji bi trebali biti preduvjet određenih beneficija za sve gospodarstvenike i poduzetnike koji dolaze u brdsko-planinsko područje Hrvatske, pa tako i u Vrgorac.



- Time su stečeni preduvjeti da se poduzetnici i proizvođači iz brdsko-planinskog područja Hrvatske razlikuju od ostalih i ostvare određene beneficije.



U gradskoj upravi izlazimo u susret svim investitorima koji su zainteresirani za naš kraj jer znamo da bez održivih novih radnih mjesta u realnom sektoru, teško možemo očekivati zaustavljanje procesa demografskog propadanja – poručuje gradonačelnik Vrgorca te ujedno najavljuje još jednu poduzetničku inicijativu: uskoro kreću s projektom Poduzetničkog inkubatora.