Na Dinari otvoreno sklonište 'Drago Grubać': pogledajte najviši planinarski objekt u Hrvatskoj

S fascinantnim pogledom i bez kapi najavljene kiše, u blizini samog vrha Hrvatske Sinjala, na Dinari je prošle subote svečano otvoreno sklonište "Drago Grubać" na predjelu Ošjak, na visini od 1645 metara, kao najviši planinarski objekt u Hrvatskoj.



Brojni planinari koji su do skloništa hodali oko 3,5 sata, kao i oni koji su tamo stigli s posadom 93. baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva minutom šutnje odali su počast pokojnom Grubaću koji je i sam za života pomagao u izgradnji brojnih skloništa, kao što je sjećanje evocirano na sve poginule branitelje.



- U meni se miješaju i ponos i tuga. Puno sam planinarila s mužem, znam koliko su mu planine značile - sa suzama u očima rekla nam je Vesna Grubać, supruga pokojnog Drage u pratnji sinova Matka i Vedrana, koja je svečano i otvorila sklonište, novo utočište na ovom planinarskom putu koji vodi ka vrh Hrvatske.



Brojna svita na Ošjaku, uz izaslanike predsjednice države, ministarstva branitelja, čelne ljude Kijeva, Knina i susjednih općina i Županije šibensko-kninske, kao i pripadnike braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, svojom nazočnošću podržali su višemjesečna nastojanja PU "Dinaridi" iz Splita i njihovih partnera 7. Gardijske brigade Puma, te Hrvatske gorske službe spašavanja da unatoč prevrtljivom vremenu na tim visinama, urede staze i postave sklonište kao jamac sigurnosti kojim se otvara novi planinarsko-turistički prostor.



- Ovo je samo jedan dio velikoga projekta koji se provodi na ovom dijelu Dinare s ciljem valorizacije ovog kraja i uključivanjem na svjetsku planinarsku kartu. Najviši vrh Hrvatske Dinara, Sinjal (1831 metar) je u neposrednoj blizini ove lokacije, a njega posjećuju planinari iz čitavog svijeta. Skloništem na Ošjaku otvorena je zanimljiva kružna staza, od Glavaša preko doma, duž grebena kojim se do sad nije prolazilo, do vrha Hrvatske, uz povratak u tri varijante. Kada prođete tim putem shvatit ćete da ste na najljepšem dijelu Hrvatske! - rekao je Darko Gavrić Čerčo iz Dinarida koji su se potrudili da gostima na Ošjaku ništa ne nedostaje, od hladnog osvježenja do planinarskog fažola, ali stihova koje je 'osigurao Ante Nadomir Šutra.



Na Ošjak je stigao i čelni čovjek HGSS-a Vinko Prizmić.



- Ovdje dovodimo biciklističke utrke, uređujemo pješačke staze, čisti se teren od mina, od otpada, uređuju se ferate... Otvaraju se nove mogućnosti za cjelogodišnji turizma, za prihode, za zaposlenost lokalnog stanovništva. Ovaj prekrasan kutak Hrvatske, zapravo čitava Dinara, neiskorišten je resurs koji će uz Kamešnicu jednog dana zasigurno biti pokretač turizma - uvjeren je Prizmić. Kolega mu Stipe Božić prisjetio se pastirskih staja koje su tu nekad davno pružale utočište za nevremena, te dodao kako otvaranjem skloništa planina dobiva jedan novi život.