Svi su se smijali Imoćaninu Šimi kad je prije 20 godina počeo uređivati oronulu baštinu u kuće za odmor, a danas je Imotska krajina pravi turistički hit. Evo čime su očarali strane i domaće goste...

Tamo negdje 1999. godine, građevinski poduzetnik Šime Medvidović iz Imotskog, počeo je popravljati dvije oronule kamene kuće u svom starom zaseoku na visoravni, par kilometara od grada. Uhvatio se Šime obnavljati starinu napuštenu još šezdesetih godina prošlog stoljeća. I mnogi su tada bili u nevjerici kada im je objašnjavao da će u budućnosti u tu pustoš dolaziti strani gosti i odmarati se!?



Bilo je podsmijeha, u stilu, nema čovjek gdje trošiti novac pa se razbacuje; posebno kad je Šime krenuo raditi bazen. No, prevarili su se; pokazalo se da je baš Šime Medvidović bio vizionar i pionir nečega nečega o čemu ovisi sudbina više od dvjesto imotskih obitelji.



Većina tih vila ima bazene, saune, sportske terene, dječja igrališta. Još pedesetak objekata je u fazi izgradnje; ukratko - Imoćani su se na veliko okrenuli ovakvoj vrsti turističke ponude.

Ocjene su važne

Petra Šućur iz Prološca i njezin suprug, prije četiri su se godine odlučili investirati u ruralni turizam.







- Moram odmah naglasiti da smo suprug i ja zadovoljni do sada postignutim. Svake godine u prosjeku imamo šest tjedana rezerviranih od gostiju koji nam se vraćaju. Neki se vraćaju svake godine, a neki svako drugu godinu. Veliki broj gostiju dolazi prvi put u Hrvatsku, i sudeći po tome sve smo popularnija destinacija. Dosta gostiju dolazi jer su im prijatelji rekli kako je Hrvatska predivna, a ljudi ljubazni i gostoljubivi, spremni pomoći - veli Petra i dodaje da turiste privlači i činjenica da smo sigurna zemlja.



- I na mome se primjeru potvrdila stara izreka da reklama - od usta do usta - najbolja preporuka. Kad prijatelj prijatelju kaže kako se lijepo odmorio, u kakvoj je prirodi i komforu uživao, a tek gastronomiji - njom su oduševljeni. Takav vam marketing ne može priuštiti nikakva agencija, nikakva tiskana ili vizualna reklama - priča o svojim iskustvima u iznajmljivanju kuća za odmor diplomirana ekonomistkinja Petra Šućur.



Petrina kuća je građena u Imotskom polju, u Prološcu. Moderna je, s bazenom i predivnom okućnicom. Gosti koji su do sada kod nje bili na odmoru, stižu najčešće iz Njemačke, Velike Britanije i skandinavskih zemalja.



- Iznenađeni su kvalitetom našeg smještajnog objekta, što često komentiraju i uspoređuju s drugim kućama u kojima su bili. Bitni su im i dodatni zabavni sadržaji kao što je igralište i kućica za djecu. Mi smo jako puno pažnje posvetili čistoći objekta, kao i na recenzije gostiju, jer nam na temelju njih stižu nove rezervacije. Zapravo svaka godina i svaki novi gost, u ovom poslu znače i novo iskustvo, a svaka sezona dođe vam kao da polažete završni ispit na fakultetu. Do sada smo to apsolvirali s visokim ocjenama, što nas stalno motivira i drži budnim od dolaska prvog do odlaska zadnjeg gosta - veli Petra.





Rezervacije idu dobro

Gdje gosti odlaze na izlete?



- Posjećuju sve u krugu dva sata vožnje: Makarsku rivijeru, Krku, posebno su oduševljeni našim Modrim i Crvenim jezerom, pa jezerima u općini Lokvičići. Odu u, Split, Dubrovnik, a dane znaju provesti odmarajući se kraj bazena. Uglavnom oko gosta se treba jako potruditi, iznenaditi ga sitnicama, pažnjom, prije dolaska prilagoditi pojedine stvari u kući ovisno o grupi koja dolazi, i što je najvažnije - održavati objekt urednim - kaže naša sugovornica i dodaje da je bitno da vlasnici poznaju neki od svjetskih jezika.



- Ne možete zamisliti koliko se gost raduje kada mu se obratite na njegovu jeziku.Osjećaju se komotnije, sigurnije. Stoga bi upravo iz vlastitog iskustva preporučila upravo da se komunicira jezikom gosta. Koliko god žele imati svoju intimu, vole i razgovarati s vlasnikom i čuti nešto o okolici, običajima, te nas često zovu da se pridružimo večeri kad im pripremamo peku. Ima ih jako znatiželjnih, tako da se ja i suprug nekada igramo povjesničara i komentatora - ističe Petra.



Prema posljednjim podacima booking u dvjestotinjak kuća za odmor u Imotskoj krajini je do vrlo dobar. Neki su već popunili puna 24 tjedna.



- Za mene je ove godine izvrsna. Za sada imam rezervirano 16 tjedana s tim da očekujem još jedan ili dva tjedna rezervacija. Željela bih naglasiti da bi vlasnici ovih naših imotskih kuća za odmor trebali bolje između sebe surađivati, razmjenjivati iskustva, povezati se s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ugostiteljima i vlasnicima agencija, osmisliti izlete. Fali nam i restorana, posebno onih s našim autohtonim jelima. Još se učimo, ali mislim da idemo u dobrom smjeru. I svi imaju koristi od toga, a ne samo mi iznajmljivači.