Ko se vidija tuširat, kad vode nema!? Pitoreskno, donedavno napušteno mjesto nadomak Splita pravi je turistički raj, sezona im traje od Uskrsa do listopada, ali muku muče s komunalnom infrastrukturom

U Belgiji prvo naprave cesta, pa voda, onda kanalizacija, pa tek onda kuća. Ovdi je kod vama obrnuto. Imate kuće, a nakon puno, puno godina tražite voda!? Ja čekan nju već dvadeset godin – na simpatičnom hrvatskom bez padeža, o komunalnoj infrastrukturi i planiranju gradnje na brdovitom Balkanu - govori Belgijac Mark Gaurts.



Mark je četrnaest godina stalni stanovnik Gornje Podstrane. Na ženinoj su djedovini uredili kuću i počeli primati turiste, no u 21. stoljeću ih muči nedostatak pitke vode. Je li ta činjenica šokirala Marka?



- Neeee. Šok za mene je ovo! – pokazuje nam rukom fantastičan pogled koji nudi sliku za pamćenje: more koje mreška bura, otoke u sivo-zelenim tonovima, šarenilo "načičkanih" krovova kuća duž Jadranske magistrale. Sve nas to ostavlja bez daha kao i Marka koji je prije dva desetljeća odlučio belgijsku adresu zamijeniti hrvatskom.







I kaže da nije pogriješio. To što nemaju vodu rješava kao i ostali mještani, njih 150 koliko ih od ukupno 12.000 stanovnika Općine Podstrana živi gore, četiri kilometra cestom u brdo. U naselju koje je dugo bilo napušteno, zadnjih se godina vraćaju stanovnici kako bi obnovili ruševne domove ili izgradili nova, luksuzna zdanja. Dosta je stranaca tu kupilo zemlju, jer je ovo područje kao izmišljeno za turizam.

Spasili ih vatrogasci

- Mir, ljepote, domaće spize, staze bicikli, planina, pogled, živi zrak - nabraja Mark prednosti života i odmora u Gornjoj Podstrani, no pogled na njegov bazen ispred kuće, sada ispunjen kišnicom - vraća nas na glavni gornjopostranjski problem.



- Zimi susid uzima sa špine jedna dan voda, drugi dan ja. Šest špina sa izvora Mura je u selo. Ni problem zima, no kada dođe turizam njima ja prvo odradim edukaciju. Ne puno vode iz špine, ne puno tuširanja. Ne šest-sedam puta dnevno biti u tušu, molim goste. Nema vode, prvo im kažen, no ne bune se. Vole oni ovdi, ka i ja, no gost ne more pazit na voda - uvodi nas Mark u ritam života bez vode, otkrivajući kako ih ljeti spašavaju vatrogasci.



Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Podstrana", dovoze vodu po potrebi. Mark Gaurts ljeti naručuje cisternu tjedno, od 5000 do 7000 litara vode mu treba, a zimi "tek" tisuću.



- Hvala velika vatrogascin. No kada je požara, onda ne mogu nama nositi voda. I općina pomaže, ali voda nema - podvukao je za kraj Belgijac jedriličar, kako ga prepoznaju Podstranjani.



A kako je sve više kuća u kojoj se vraćaju mještani na stalni boravak i sve više objekata za iznajmljivanje s bazenima, upitali smo i odgovorne kada će riješiti ovaj problem?







- Projekt vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava za cijelu općinu vrijedan je 53 milijuna kuna, a samo za Gornju Podstranu 27 milijuna kuna. Konfiguracija terena je takva da moramo izgraditi tri vodospreme, no sve se rješava - optimističan je načelnik Mladen Bartulović, pokazujući nam projektnu dokumentaciju za Gornju Podstranu i planirane radove od 2019. do 2023. godine, pa ističe i ono što se već radi u zapadnom dijelu općine.



"U tijeku su radovi na crpnoj stanici Lav vrijednoj 6,3 milijuna kuna koja će do ljeta biti u funkciji. U pripremi je i vodovodna mreža na Poljičkoj cesti od Jadranske magistrale do kamenoloma, procijenjena na dva milijuna kuna. Nakon toga slijede i priključci za 250 domaćinstava u dužini pet kilometara, na kojima će se raditi 2019. i 2020. godine, a vrijednost investicije je 4 milijuna kuna".







Zahuktali su se radovi u "nizinskom" dijelu općine, no mještanima i njihovim gostima u Gornjoj Podstrani - i dalje će se još neko vrijeme voda dopremati cisternama.

Šest špina

- Direktno na kuće ili u izvor Mura - sada nas načelnik Bartulović u pratnji Zdravke Švende, direktorice Turističke zajednice Općine Podstrana i Nikole Bakote, zapovjednika DVD Podstrana, vodi do spomenutog izvora.







Od njega je kroz selo provedena mreža sa šest špina gdje se mještani prikapčaju i gumama vodu sprovode do svojih cisterni, pa hidroforima dalje do kuća.



- Lani smo u izvor Mure ulili 171 cisternu vode. Pakleno je bilo lito, velika suša, pa još veliki požari. A kolika je bila potreba za vodom govore ove brojke - sprema se referirati zapovjednik Bakota: "Prije pet godina, u ljeto smo ovdje dovozili 300 cisterni, pa 2014. godine 209, a godinu poslije 181 cisternu s po 7 kubika vode. U ljeto 2016. smo imali već 316 cisterni, a lani, 2017. nevjerojatnih 847, od čega 171 cisternu koju smo ulijevali u spremu na izvoru Mura.

Sve ovo je bila voda za piće, za potrebe u domaćinstvu, dok je za iznajmljivače i njihove bazene druga priča.



- Čovjek plati 170 kuna što mu dovezemo cisternu s vodom od 7 kubika, a općina je sufinancira sto kuna po cisterni. Sat vremena nam treba za "iskrcat" tu vodu, pa smo vam mi vatrogasci non-stop u pogonu. Što se bazena tiče, cisterna za njih košta 350 kuna, a lani smo sa 40 cisterni dovezli vodu za bazene - niže podatke vatrogasni zapovjednik.



- Za ovu sezonu već imamo najavu otvaranja novih 20 turističkih objekata iako nema ni vode ni kanalizacije, no rezultati od lani sa 10.000 noćenja i 1700 dolazaka, dobar su mamac ljudima za nova ulaganja - doznajemo od direktorice Turističke zajednice Zdravke Švenda.







Naime, u Gornjoj Podstrani od 96 obiteljskih kuća, trenutno njih 25 su objekti turističke namjene sa 120 ležajeva, od čega 14 kuća imaju bazene, uz dva restorana. Sezona traje od Uskrsa do listopada. Gosti u prosjeku ostaju minimalno tjedan dana, a radi se o platežno moćnim turistima koji stižu iz Velike Britanije, Francuske i skandinavskih zemalja.



Još kada bi i voda potekla...