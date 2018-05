Unatoč tomu što je Marina s okolicom postala poznata turistička destinacija, nije rijetkost vidjeti kako stanovnici koji su se nekada bavili jedino poljoprivredom i stočarstvom i dalje imaju nastambe s domaćim životinjama.



Takvi objekti smetaju sve brojnijim vlasnicima turističkih sadržaja koji se u pravilu žale na smrad iz susjedstva. Jedan od njih je Jadran Matijaš, koji ima dva apartmana. Samo na metar udaljenosti od apartmana nalazi se kokošinjac susjeda mu Ante Matijaša s tridesetak kokošiju, a tri metra dalje je prostor u kojem njegov drugi susjed Gojko Pereža drži desetak kokošiju.



– Ne želim i ovu turističku sezonu dočekati u nesnosnom smradu koji se širi iz susjedova gnojišta, zbog čega su mi lani gosti odlazili, a ja se crvenio od srama. Kokošiju u okruženju mojih apartmana ima četrdesetak, one slobodno šetaju dvorištem, prelaze zidić i ulaze na terasu ispred mojih apartmana – jada se naš sugovornik.









– Postoji općinska odluka o komunalnom redu kojom je propisano da se unutar zone udaljene kilometar od mora ne smiju držati domaće životinje. Od mora do mojih objekata nema ni 200 metara zračne udaljenosti. Da su kokošinjci udaljeni bar trideset metara, ne bi mi smetalo, ali ovako samo metar od međe, to je nepodnošljivo – kaže Matijaš.



Ante se zainatio



Doznajemo kako je Ante Matijaš, vlasnik bližega kokošinjca, zapravo njegov rođak, s kojim je do prije četiri godine, dok nije uredio drugi apartman, bio u odličnim odnosima.



– Skupa smo jeli i pili, družili se. Imam četvero djece, njegova su dolazila mojima na vjenčanja. Otkad sam podigao glas da mi turisti odlaze zbog smrada njegovih kokoši, ne valjam. Molio sam ga da nešto poduzme, ali je rekao da na to ne računam. Teško sam bolestan, preživio sam dva infarkta, imao sam napuknuće zdjelice, ozlijeđenu kralježnicu. Liječnica mi je preporučila da se ne smijem uzrujavati. Ali kako neću kad mi se ovo događa – pomalo ljutito će Jadran Matijaš.







Marinjanin tvrdi kako je zbog spomenutog problema alarmirao komunalne redare, razgovarao s načelnikom Antom Mamutom, ali smatra da se ništa nije napravilo, te da se njegov rođak Ante zainatio i odlučio nastambe za životinje ostaviti na istom mjestu.



Pozlilo mu na prosvjedu



– Svaki dan idem u Općinu. Prošlog petka tiho sam prosvjedovao ispred ureda komunalnih redara nastojeći da ozbiljno shvate moj problem i riješe ga. Sjedio sam na podu hodnika od 14 do 15.30. Donačelnica Katarina Jerković pozvala je policajce koji su me zamolili da izađem. Rekli su mi da sam morao prijaviti prosvjed. Pozlilo mi je, pa me je supruga odvezla u ambulantu gdje sam dobio tablete za smirenje – naglašava naš sugovornik.



– Ići ću svaki dan u Općinu dok mi se ne riješi problem. Nikoga ne vrijeđam, a oni kad me vide, samo vrte očima. Prvi mi gosti dolaze početkom lipnja. Bit ću ustrajan kako se ne bi ponovila lanjska priča, kada su mi gosti bukirali 15 dana, pa su došli i – otišli. Kad su vidjeli kokošinjac, pitali su zašto im nismo poslali slike okućnice i kazali nam da ne bi došli da su ih vidjeli. Smatrali su da smo ih prevarili i otišli su. Kokoši i pivci počnu pivat u pet sati ujutro. Najgore je kad zapeče sunce i širi se smrad. Neugodne su to situacije – ogorčeno će Matijaš.



'To je čista ljubomora'



Susjeda Antu Matijaša nismo zatekli, ali je u obiteljskoj kući bila njegova supruga Nediljka, koja nam je kazala da joj je suprug u polju.



– Hoćete li ukloniti kokošinjac? – pitamo gospođu Matijaš.

– Nećemo – odgovorila je, te dodala:

– Nitko nam se nije tužio nego on. To je čista ljubomora. Sve to što govori, da mu kokoši smrde, laže! Meni koke znače sve. Jaja dajem unučadi i jetrvi. Imamo svoje domaće proizvode i tako će biti i dalje, sve dok možemo raditi.



Na upit zašto nisu ispoštovali odluku općinskog Odjela za komunalno redarstvo o zabrani držanja kokošinjca na metar udaljenosti od Matijaševih apartmana, naša sugovornica ponavlja da je "muž tako odlučio i da će tako biti".



Pokucali smo i na vrata Gojka Pereže kojega Jadran Matijaš također proziva zbog njegovih desetak kokošiju koje mu smetaju. Komentar nismo dobili osim oštrog upozorenja:

– Nemojte slučajno da završim u novinama!





Načelnik Mamut: 'Ide sudsko tjeranje' Načelnik općine Ante Mamut veli kako je Općina provela kompletnu proceduru glede spomenutog problema.

– Komunalni redar je dva puta izišao na teren. Donesena je zabrana držanja kokošinjca. Napisao je vlasniku kaznu od dvije tisuće kuna. Sudskom odlukom ona je smanjena na 600 kuna. I dalje ćemo pristupiti istoj proceduri. Vlasnik kaže da kokošinjac neće ukloniti. Dakle, ide sudsko tjeranje. Tko bude uporniji. Općina je naprosto pred zidom. Ne može učiniti više od svojih ovlasti – zaključio je načelnik Mamut.