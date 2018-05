Ivana Marković: Ja sam samo svoja, a ne Baukova, Milanovićeva, Bernardićeva ili bilo čija. Takve kvalifikacije dovele su SDP u situaciju u kakvoj je danas

Iza čije se ženske suknje, kako je to izjavio Ranko Ostojić, skrio Arsen Bauk? Iako nije naveo ime, svima je jasno da je Ostojić ciljao na Ivanu Marković, SDP-ovu gradonačelnicu Supetra, inače u bliskim osobnim i stranačkim vezama sa šefom socijaldemokratskog Kluba zastupnika u Saboru.

Novi potres u SDP-u kulminirao je "Baukovim amandmanom" o eliminaciji onih koji proteklih godina nisu prisustvovali najmanje polovici stranačkih sastanaka, a sve kako bi se navodno eliminiralo Ostojića iz utrke i trasiralo put Markovićki da preuzme splitsko-dalmatinsku organizaciju, u stvari naslijedi Bauka.



– Bože sačuvaj – bio je prvi komentar Ivane Marković kada je čula kojim povodom zovemo.



Na pitanje hoće li se kandidirati za šeficu županijskog SDP-a, prvo smo dobili pomalo uvijeni, diplomatski odgovor:



– Svaki član stranke u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima se pravo kandidirati. Pravila za izbore su izišla, a ja se do trenutka definitivne odluke kanim posavjetovati sa svojim stranačkim kolegama i suradnicima iz supetarskog SDP-a. Iza mene stoje rezultati, 62 posto dobivenih glasova na izborima, sređeno poslovanje Grada Supetra, jedna pozitivna i demokratska klima koja je ovdje stvorena, te na osnovi takvog iskustva mogu pomoći kolegama u drugim općinama i Županiji.



Po svemu što govorite, imate ambiciju preuzeti SDP na županijskoj razini?



– Trenutačno sam u razmatranju kandidature i još nisam odlučila. Također moram vidjeti kada će se održati unutarstranački izbori, jer postoji zahtjev splitske organizacije za njihovom odgodom zbog kotarskih izbora koji su im prilično važni. Dok se 100 posto ne potvrdi datum, neću donijeti odluku.

Kako komentirate Ostojićevu izjavu da se Bauk krije ispod vaše suknje, prevedeno da ste njegov čovjek?



– Kolega Ranko Ostojić nije spominjao ničije ime, tako ni moje, pa ne znam na koga je ciljao. Nadam se da se pojam "suknja" ne odnosi na mene jer bi to bilo uvredljivo i seksistički. Pa, Supetar su iz financijskih dubioza i svih drugih problema izvukle upravo žene, koje su na najvažnijim funkcijama u ovom gradu. Po tome smo postali poznati i svi nam čestitaju.



Ja ne želim komunicirati na takav način. Ja sam samo svoja, a ne Baukova, Milanovićeva, Bernardićeva ili bilo čija. Takve kvalifikacije dovele su SDP u situaciju u kakvoj je danas. Da nemam rezultate ne bih uopće razmišljala o kandidaturi. Jedino oni stoje iza mene. Zato nemam ni namjeru komunicirati sa stranačkim kolegama preko tiska i TV-a. To nije moj stil – odgovorila je Marković.



Ona već drugi mandat zaredom odrađuje u fotelji supetarske gradonačelnice. Prvi je put izabrana na izborima 2013. godine, a mandat je uvjerljivo potvrdila lani. Osim HDZ-a, na sve načine ju je s vlasti htio svrgnuti i najveći brački hotelijer Marijan Dužić, koji je uoči kampanje javno izjavljivao da pri tome neće žaliti truda i sredstava.



Između njih dvoje već godinama vlada prilično napeta situacija, koja je kulminirala hotelijerovim fizičkim napadom na gradonačelnicu u njezinu uredu u travnju 2015. godine. Sporne su bile javne prometnice unutar hotelskog naselja kojih se Grad nije htio odreći. Dužić je na koncu osuđen zbog napada, a Supetar se uknjižio na sporne površine.



Unutar SDP-a Ivana Marković se do sada javno nije svrstavala ni na čiju stranu.