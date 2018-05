Početak svibnja u Splitu bio je topliji još samo 2013., no stiže kraj iznadprosječnim temperaturama; Od petka svaki dan sve hladnije, očekuju se pljuskovi i grmljavina

I sljedećih će dana za kvalitetan odgovor na pitanje "Hoće li i kada kiša?", osim prognostičkih izračuna i osjećaja, pomagati i sreća.



Jak razvoj oblaka moguć je gotovo posvuda, no posvuda će biti i sunčanog vremena, a do kraja tjedna i iznadprosječne topline, kao rijetko kada u ovom dijelu svibnja, javlja HRT.



Srednja najniža temperatura prvih deset svibanjskih dana viša od ove godine u Splitu je, primjerice, bila samo 2003. godine.



Na Jadranu u petak, uz barem djelomice sunčano vrijeme, popodne močekuju se temperature oko 26 °C. Povremena mjestimična kiša u gorju je gotovo sigurna, a uz more samo moguća, i to rijetko gdje. Osim nje, promet podno Velebita mogla bi otežavati i bura, lokalno kratkotrajno i jaka.



I u Dalmaciji će biti relativno nestabilno, posebice u unutrašnjosti, gdje su također pljuskovi gotovo zajamčeni, dok će vjerojatno izostati u većini mjesta na obali.



Uz ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, na otvorenome i sjeverozapadni, more će biti malo do umjereno valovito, temperature oko 20 °C, na jugu već mjestimice i 22 °C.



Temperatura zraka ujutro će biti 3, 4 °C niža, poslijepodne pak viša, pri čemu će se nastaviti nadmetanje sunca i oblaka, iz kojih samo rijetko i kratkotrajno može biti kiše i grmljavine.



Poslijepodne će, uz barem djelomice sunčano vrijeme biti i oko 26 °C



Od subote - nestabilnije i svježije



I za vikend i početkom novoga tjedna nastavit će se promjenljivo vrijeme.



Na Jadranu od petka gotovo svakodnevni pad temperature, sve češći pljuskovi i grmljavina, te jači vjetar, pa će već u ponedjeljak na sjevernom dijelu vjerojatno biti i jakog jugozapadnjaka, prema jugu juga.



Temperatura zraka će se snižavati pa će sljedeći tjedan gotovo posvuda vrlo vjerojatno biti svježiji od ovoga i nekoliko prošlih.



No, ovo do sada ionako je bilo gotovo ekstremno.