Naftna mrlja na ušću Cetine uznemirila Omišane, strahuju za zdravlje djece

Za kažnjavanje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, ali prijavom će reagirati i Grad te će pojačati kontrole tog područja preko svojega komunalnog poduzeća

Omišane je uznemirila naftna mrlja na ušću njihove Cetine, nedaleko od mosta. Barem one ljude koji imaju svijest i savjest da nam priroda, rijeke, vode daju život.



Javili su nam se s fotografijama naftne mrlje i čitatelji koji se pitaju tko je to mogao učiniti, a fotografija je brzo "prošetala" i Facebookom. Građani tako pozivaju i na oštrije kontrole čitavog stanja na ušću Cetine i u gradskoj luci, te navode kako smatraju da se rijeka i more također zagađuju i zbog raznih radova na brodovima na Cetini i u gradskoj luci.



"Ne samo šta se pituraje, brusi i vari, već se i peru brodovi Arfom ili Sanitarom u gradskoj luci, gdje se djeca kupaju, i to bi trebalo oštro kontrolirati", pišu nam tako iz Omiša i vele kako su na to upozoravali lučkoga kapetana, ali je on, kako nam navode, rekao da nema nadležnost za ovakve stvari.

Naftna mrlja u Omišu



"Zaustavite zagađivanje Cetine i mora u Omišu, ali i šire, neka se naplaćuju kazne nesavjesnim osobama", poručuju građani.

Odgovore smo pokušali potražiti kod prvog čovjeka Omiša Ive Tomasovića.



Prema riječima omiškoga gradonačelnika, nadležnost u slučajevima izlijevanja nafte u more ili rijeku ima Ministarstvo zaštite okoliša. No oni, kaže, neće čekati, nego će kao Grad sami prijaviti slučaj nadležnoj inspekciji kako bi se otkrilo počinitelja.



– Upoznat sam sa situacijom i naravno da mi nije drago vidjeti takve prizore u našem gradu, bilo da je riječ o rijeci ili moru. Nažalost, najgore je što se u takvim slučajevima teško otkrije počinitelja. Ne vjerujem da je riječ o brodovima s istezališta, male brodice nisu mogle ovo učiniti, prije mislim da je neki brod koji je bio privezan ispustio naftu pod okriljem noći. Za kažnjavanje je također nadležno spomenuto ministarstvo, ali mi ćemo reagirati prijavom, te kao Grad možemo pojačati kontrolu tog područja preko našega gradskog komunalnog poduzeća "Peovica" – obećava gradonačelnik.



– Također ćemo vidjeti s njima i s nadležnima kako sanirati štetu, je li potrebna veća ili manja intervencija – rekao je gradonačelnik Tomasović.



Turistička sezona u Omišu, koliko smo vidjeli, već je počela. Turisti šetaju, fotografiraju se po kaletama, na Mirabeli, a najčešće na mostu na Cetini, pa bi bilo zaista ružno da ovakvu fotografiju Cetine, s naftnim mrljama, ponesu sa sobom kao uspomenu.