I vlast i oporba tepaju joj da će biti 'mala Ibiza': konačno je riješena enigma, donosimo detalje projekta koji će atraktivno kupalište pretvoriti u elitnu plažu

Dva pera, uključujući i ono postojeće, 200 metara plaže nasute žalikom, ležaljke i suncobrani za dnevnu i noćnu ''upotrebu'' te nova stabla borova – kratki je opis projekta uređenja plaže ispred hotela "Romana".



Nakon što smo u prošlom broju "Kronike" izrazili negodovanje zbog tajnovitosti kojom je obavijen projekt uređenja plaže ispred hotela "Romana", jer nam, podsjetimo, nitko od aktera makarske vlasti nije želio reći što se točno na plaži radi, i zašto je "Komunalac" prepustio koncesiju privatniku, sada vam donosimo sve detalje.



Jedna od najljepših dalmatinskih plaža pod velom tajne: nitko ne zna kako izgleda projekt uređenja, a nadležni ne žele otkriti o čemu se radi...



Uglavnom, plažni projekt za koji je tvrtka "Romana" prošle godine dobila lokacijsku dozvolu, a nedavno i dodatnih 50 metara koncesije na pomorskom dobru prijenosom od Makarskog komunalca, na rok od 10 godina, što je usvojeno na posljednjoj sjednici Županijske skupštine, nije megalomanski, kako je bilo nagoviješteno, a građevinska dozvola ishodovana je od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo 28. ožujka ove godine.



Na samom gradilištu odnedavno je postavljena i ploča sa simulacijom "objekta", iz koje je očigledno kako je riječ o projektu "poznatom" još iz 2016. godine kada je na vlasti bio SDP. Da je uistinu tako, potvrdila nam je i bivša dogradonačelnica Lori Veličković koja nam je opisala izgled plaže Romane, kakva se i nalazi na fotografiji budućeg turističkog kompleksa.



Kako pojašnjava Veličković, za vrijeme SDP-ove vlasti tvrtki "Romana" nije ''ispuštena'' lokacijska dozvola, jer se prema prvotnom projektu, koji je njoj, bivšem gradonačelniku Tonćiju Biliću, projektantima i geometru izložio vlasnik tvrtke Marinko Sulić, puno zadiralo u more, odnosno žalikom se trebalo nasuti oko 50 metara.



– Lokacijsku dozvolu za projekt uređenja plaže "Romana" je dobila prije dolaska SDP-a na vlast, međutim, dozvola je "pala" jer je trebalo sačekati usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja iz 2006. godine, a u čijem se tekstualnom dijelu ne spominje nasipanje, već samo nadohrana plaže – rekla je Veličković.



Projekt potom nije dobio zeleno svjetlo ni od SDP-ove vlasti 2016. godine, i to iz istih razloga.



– Nakon što smo upoznali s projektom Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, bilo je očito da je to vrlo složen zahtjev, s još složenijim posljedicama. Marinko Sulić tada je obećao da će izmijeniti zahtjev tako što će smanjiti obuhvat u moru, jer nismo odobrili da se poremeti izgled plaže – kazala je bivša dogradonačelnica.



Tadašnja Sulićeva inicijativa, koja će biti realizirana novim projektom, bila je sanacija postojećeg pera u blizini beach bara "Buba".



– Tek kada nam je Sulić, a bilo je to prije manje od dvije godine, prezentirao cijeli projekt koji su izradili poznati projektanti, uvidjeli smo da je uistinu vrhunski, te da će plaža biti nasuta žalikom, da će se sagraditi još jedno pero kako valovi ne bi povukli pijesak u more, a tu su još i vrlo kvalitetne ležaljke te suncobrani, kao i sadnja novih stabala, baš kako priliči luksuznom hotelu. Zapravo, Sulićeva želja bila je napraviti malu Ibizu s dnevnim i noćnim događanjima, a ne Ultru, kako se tada govorilo, jer je poznata struktura gostiju "Romane" – objašnjava Veličković.

Napominje da je tada SDP-ova vlast uvjetovala da se nikako plaža ne smije ograditi ni zatvoriti, a Sulić se s tim složio.



Kako nadodaje, uređenjem plaže Romana donekle bi se riješio problem nedostatka kapaciteta gradskih plaža koje ne mogu zadovoljiti sve veći broj gostiju i domaćih kupača.



Sličan projekt uređenja plaže SDP-ovoj i sadašnjoj HDZ-ov vlasti prezentirao je i vlasnik te predsjednik Uprave tvrtke "Violeta" Petar Ćorluka, koji do Romane planira gradnju hotela. Ovu nam je informaciju potvrdio i gradonačelnik Jure Brkan.



– Ne znam zbog čega se digla takva halabuka oko izvrsnog projekta uređenja plaže ispred sadašnjeg kompleksa i budućeg hotela "Romana" s 4+ zvjezdice, prvog hotela brenda lti u Hrvatskoj, a koji će realizirati grupa DER Touristik Hotels (DTH) i društvo "Romana" d.o.o. Projekt je javno izložen ispred "Romane", a plaža će biti uređena kako i priliči takvom hotelu. Romana je već do 2014. imala ovaj dio koncesije koji je tada pripao "Komunalcu" i sada joj je samo ''vraćeno'' 50 metara, što je ukupno 200 metara – zaključuje Brkan.



I plaža budućeg Ćorlukina hotela bit će uređena na identičan način pa će Makarska, veli Brkan, napokon dobiti kupališta kakva i zaslužuju hoteli s četiri i pet zvjezdica.



– Grad će uvijek izlaziti ususret investitorima koji rade po svim zakonskim propisima u cilju unaprjeđenja turističke ponude Makarske. Da je projekt uređenja navedene plaže neprimjeren ili štetan, ne bi dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša – veli Brkan.

Batošić (SDP): Što ću pitati o kakvom je projektu riječ kad su mi rekli da će biti savršen Zašto je projekt uređenja plaže hotela "Romana" postao enigma, ne zna niti SDP-ov županijski vijećnik Igor Batošić, koji je bez velike priče prihvatio prijenos koncesije s "Komunalca" na tvrtku "Romana".



– Porazgovarao sam s direktorom "Komunalca" Čedom Crljenom i predsjednikom SDP-a Makarska Sretanom Glavičićem, koji su mi potvrdili da daju zeleno svjetlo za ''prebacivanje'' koncesije na tvrtku "Romana". Nisam pitao o kakvom je točno projektu riječ, jer jednostavno nisam imao potrebe, zato što mi je rečeno kako se radi o razvoju grada i savršenom prijedlogu "Romane", koja želi stručno urediti plažu bez ikakve gradnje. Iskreno, sumnjam da će projekt krenuti krivo, jer će "Romana" i njihov njemački partner urediti plažu – kaže Batošić.

Ćorluka u hotel ulaže 50 milijuna eura Studiju uređenja plaže budućeg hotela poduzetnika Petra Ćorluke, vlasnika tvrtke "Violeta", izrađuje Građevinski fakultet u Splitu, što nam je potvrdio i sam investitor.



Kako kaže Ćorluka, s gradnjom hotela mu se ne žuri jer želi sve napraviti po zakonskim propisima, a čeka se i donošenje UPU-a zone Biloševac.



– Kupio sam zemljište od 38 tisuća kvadrata i na njemu planiram graditi hotel s pet zvjezdica, u kojih bih uložio 50 milijuna eura. Plaža hotela bit će izrađena po pravilima struke i ne želim ništa raditi na brzinu, jer mi to nije potrebno – kazao je Ćorluka.