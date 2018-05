Turističko čudo na Makarskoj rivijeri: prava sezona još nije ni počela, a broj noćenja u ovom mjestu porastao je za 400 posto!

U Makarskoj je u vikendu za Praznik rada zabilježeno 12.000 noćenja, a direktorica TZ-a Hloverka Novak-Srzić kaže kako u razgovoru s agencijama doznaje da je buking odličan i u hotelima i u privatnom smještaju te da je posebno veseli znatan porast dolazaka turista iz Velike Britanije

Turistička predsezona na Makarskoj rivijeri počela je jako dobro i u svakome mjestu i gradu Makarskoj posljednjih se dana može čuti strana riječ prvih turista. Dok hotelijeri već zadovoljno trljaju ruke s prvim noćenjima, vlasnici privatnih smještajnih jedinica pripreme privode kraju, a ugostitelji uređuju svoje štekate i pripremaju svoju ovosezonsku ponudu.



Brojke iz sustava za prijavu gostiju eVisitor kažu da je ova predsezona krenula bolje od lanjske i da nas, ako se nastavi u istom tonu, očekuje jako dobra sezona. Turističke zajednice na rivijeri bilježe porast u broju noćenja i dolazaka, a najveći je skok zabilježen u noćenjima na područjue TZ-a općine Podgora.



- Brojke su u odnosu na prošlu godinu 400 posto veće. Prošle godine je od veljače do svibnja zabilježeno oko osam tisuća noćenja, a ove godine je u ta ista tri mjeseca bilo oko 33 tisuće noćenja - kaže nam Srđan Kurtić, novoizabrani direktor Turističke zajednice općine Podgora.



Drastičan rast broja noćenja pripisuje se ranijem otvaranju hotela "Medora Auri" i povećanju smještajnih kapaciteta. "Medora Auri" će ove godine kasnije i zatvoriti hotel, tek u prosincu, do kada će imati goste kojih najavljuje i očekuje od 400 do 600 dnevno.



- U hotel su prvi gosti, koje je dovela jedna norveška agencija, došli već u veljači. Prema informacijama predstavnika hotela, sljedeće godine bi već u siječnju hotel trebao otvoriti i ugostiti prve goste. S obzirom na njihove najave, lako je zaključiti da će sljedeća sezona biti još i bolja od ove koja je već nadmašila sva naša očekivanja - dodaje direktor Kurtić, koji po završetku sezone očekuje povećanje prihoda od turističkih članarina za 15 posto.



U Podgori je sada najviše Norvežana, Šveđana i Finaca, a prate ih Austrijanci i Nijemci.



Raniji dolazak turista nije samo utjecao na ranije "buđenje" hotelskog osoblja "Medore Auri", nego i na ostale mještane koji su ranije otvorili svoje restorane, kafiće, agencije i suvenirnice.



- Prošle godine krajem travnja i početkom svibnja skoro nitko od ugostitelja još nije "reagirao", međutim, ove godine su zato otvorili objekte čak 20-ak dana ranije. Iduće će vjerojatno još i prije - zaključuje Srđan Kurtić.



U Makarskoj je u vikendu za Praznik rada zabilježeno 12.000 noćenja, što je povećanje u odnosu na lani od 1,5 posto. Nešto sramežljivije povećanje nego što je u Podgori, ali dovoljno da direktorica Hloverka Novak-Srzić može očekivati bolje rezultate i veće prihode svojoj turističkoj zajednici i u ostatku sezone.



- Sezona nam je ove godine krenula ranije i veći je broj dolazaka i noćenja, tako da već po tim prvim naznakama očekujemo da će sezona biti bolja od prošlogodišnje koja je slovila kao rekordna.



U razgovoru s turističkim agencijama koje posluju na području Makarske doznala sam da je buking odličan i u hotelima i u privatnom smještaju. A uza sve to dodatno nas veseli znatan porast britanskih turista - naglašava Novak- Srzić i dodaje da bi ovogodišnja turistička sezona trebala biti puno bolja od rekordne prošle.



Dolazak Britanaca se povećava, a u vrhu po broju noćenja u ovom razdoblju i dalje "stoje" Nijemci, Šveđani te gosti iz Bosne i Hercegovine.



Povećanja u broju dolazaka ima i u Drveniku, a iz njihove mjesne turističke zajednice nam kažu da je prošle godine u ovom razdoblju predsezone bilo 1464 dolazaka, a ove godine 1494 dolaska. Najviše ima Francuza, koji su u hotelskom smještaju, zatim turista iz Poljske te Bosne i Hercegovine.



I u Baškoj Vodi kazaljka ide prema gore.



- U komercijalnom smještaju za vikend Prvomajskog uranka zabilježeno je nešto više od četiri posto noćenja nego lani. Međutim, nisu to velike brojke još uvijek, riječ je o 1400 ostvarenih noćenja.



Naglašavam, riječ je samo o komercijalnom smještaju, "vikendaši" u kućama za odmor nisu u to uračunati, a da jesu, brojka bi bila još i veća - doznajemo od direktora TZ-a općine Baška Voda Ante Jurišića, koji dodaje da je u prva četiri mjeseca ove godine na području općine ostvareno 17 tisuća noćenja, što je u dolascima više nego lani za 13 posto, a u noćenjima za šest posto.



- Početak je dobar i očekujemo da će sezona biti barem malo bolja od lanjske. Ako se po jutru dan poznaje, onda nas očekuje još jedna jako dobra turistička sezona - zaključuje Jurišić.



Bilo jedan i pol posto ili četiristo posto, povećanje broja gostiju u predsezoni i u prva četiri mjeseca ove godine su evidentna, pa s razlogom većina direktora turističkih zajednica i predstavnika agencija očekuje da ćemo oboriti prošlogodišnja postignuća i na kraju turističke sezone svi zadovoljno trljati ruke.