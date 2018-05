Burić: Diskrecijsko je pravo svake općine da na svojoj površini dopusti što će raditi. Ta inicijativa ide protiv temeljnih načela na kojima počiva hrvatska država. Inicijatori te inicijative, ako žele javno djelovati, trebali bi približavati polove hrvatskog društva, a ne ih udaljavati

Ne. U prvoj rečenici, učili su nas, treba napisati vijest, ono najbitnije. I to smo učinili.



Naveli što je rekao načelnik općine Gradac Matko Burić kad mu je na stol stigao zahtjev Građanske inicijative "Istina o Istanbulskoj" da im odobri prikupljanje potpisa za referendum o Istanbulskoj konvenciji.



Rekao je ne može, ne dopuštam ili, najkraće, ne. Poživjeli bismo tko zna koliko u blaženom neznanju o Burićevoj odluci da u utorak na redakcijsku adresu nije stigao mail u kojem se Kristina Pavlović, koordinatorica Inicijative, žali na "skandalozno i nedopustivo ponašanje načelnika općine Gradac", tvrdi da on "ide protiv temeljne slobode građana i protiv demokracije" te na koncu zaključuje kako će, unatoč mnogim pokušajima opstrukcije, "građani Republike Hrvatske pronaći način da svojim potpisom podrže referendum".



I tako smo došli do sve rjeđeg fenomena – svibanjske teme o dalmatinskoj općini uz more u kojoj nećemo hvaliti odličnu najavu sezone, novootvorene smještajne kapacitete ili možda neku konobu, a ni kritizirati komunalne propuste. Ništa od toga. Spominjat ćemo Istanbul, prava, konvencije, referendum, prava.



I slično.



Pa pitamo Burića, inače člana SDP-a, zašto je kazao "ne":



– Odlučio sam to zato što smatram sramotnom tu inicijativu koja želi zabraniti konvenciju koja štiti prava žena i govori o problemu nasilja u obitelji. Također smatram da je ovo društvo dosta polarizirano i da nam ne trebaju referendumi o ideološkim pitanjima ako to može biti ideološko pitanje. Mislim da je to pitanje moralne higijene – u uvodu razgovora će načelnik Gradca.

U redu, ali što općinske vlasti mogu, smiju i hoće ako netko ispred crkve ili u dvorištu obiteljske kuće odluči prikupljati potpise uz ručnike, mudantine i bračni par neugodno preplanulih turista?



– Ništa. Gledajte, mi odgovaramo za javnu površinu i ako se na javnoj površini postavi takav stol, redari će ga ukloniti – objašnjava.



A što misli, zanima nas, o tvrdnji već spomenute Pavlović, da zabranom ide protiv temeljne slobode građana i protiv demokracije?



– Ha-ha. Diskrecijsko je pravo svake općine da na svojoj površini dopusti što će raditi. Ta inicijativa ide protiv temeljnih načela na kojima počiva hrvatska država. Inicijatori te inicijative, ako žele javno djelovati, trebali bi približavati polove hrvatskog društva, a ne ih udaljavati. Mislim da su po razmišljanju negdje u 15. stoljeću, nažalost – izgovorio je Burić u slušalicu.



I to dva puta, jer se vozio pa je signal bio između lošeg i očajnog.



Ipak, uspjeli smo zabilježiti neslaganje s već spomenutom i citiranom Kristinom Pavlović kako je svojim "ne" zanemario činjenicu da je izabran na demokratskim izborima voljom građana te da demokraciju i pravo građana na izjašnjavanje koristi samo kad mu to odgovara:



– Ma nema to veze s vezom. Dopustit ćemo svako prikupljanje potpisa za bilo što ako ne dira ni u čija prava.



Što sa stanovnicima općine koji bi potpisali nešto takvo? Što im poručuje načelnik?



– Neću im ništa poručivati. Neka se malo educiraju o konvenciji i neka ne nasjedaju na lažne informacije o njoj – jasan je Burić.



A kad smo ga upitali očekuje li crkvenu pobunu protiv sebe, izjavio je da ne zna i "iskreno, ne razmišljam o tome".



Što slijedi u idućim epizodama? Kakve će protumjere poduzeti Inicijativa? Kako će Općina uzvratiti? Hoće li oni neugodno preplanuli turisti potpisati za referendum iako nemaju pravo jer nisu hrvatski državljani?



Nemamo pojma, ovo nije proročanski tekst, nego bilješka o velikoj temi u malom mistu.