Na Makarskoj rivijeri ima vatrogasnih cisterni desetljeće starijih od izraelskih vojnih aviona.



Vlada je tu militariju pazarila za tri milijarde kuna i koristit će se u slučaju eventualnog, možebitnog rata, dok će se vatrogasci s Rivijere kroz plamene stihije, sasvim sigurno, podno krševitog Biokova drndati na tehnologiji mahom domaće proizvodnje iz vremena kad je ubijen John Lennon.



Cisterne im datiraju s konca sedamdesetih i početaka osamdesetih godina prošloga stoljeća, kad nije postojala ni ova država. Danijel Popović s pjesmom Džuli osvojio je četvrto mjesto na Euroviziji, a vatrogasno vozilo DVD-a Makarska već je odradilo nekoliko požarnih sezona.



Makarani imaju ukupno tri cisterne, šarmantne tridesettrogodišnjakinje. Doznajemo od zapovjednika Dražena Glavine, da bi se starosni prosjek voznog parka mogao popraviti nabavom opreme preko Županije i Grada Makarske.



U DVD-u Podgora, sjeća se Stjepko Mrsić, strojevi datiraju iz...



–... od registriranih cisterni, jedna je 1976. godište, druga osamdesetčetvrto – spremno će Mrsić, kaže da imaju i ladu iz sredine devedesetih, poklon od vojske.



Usporedbe radi, te 1976. godine finale Europskog nogometnog prvenstva održano je u Jugoslaviji. Čehoslovačka je u završnoj utakmici slavila nad Zapadnom Njemačkom nakon jedanaesteraca.



Prosjek starosti cisterni u posjedu podgorskog DVD-a je 39 godina. Tu nismo računali vozilo na posudbi.



– Za sezonu smo dobili na korištenje novu cisternu. Stara je tri godine, a vraćamo je državi 1. listopada. Nije naša, ali s njom sve radimo – kaže Mrsić.



Što ćete kad je vratite?



– Onda ćemo sist i plakat. Uvik nan obećavaju, a ne ispunjavaju. Čim pristane dimit...



A jeste li spremni za sezonu?



– Jesmo, jer smo samoorganizirani i znamo posal, a što se tiče financija – gadno. Bili smo spremni i kad nismo imali ništa ni od Općine ni države. A šta ćemo, nećemo mi zato stat. Ali onaj 'ko je dužan financirat, mora bi se malo zamislit – poručuje Mrsić.



Zato DVD Tučepi u voznom parku ima pravu malu obitelj. Najmlađoj cisterni tek su dvije godine, čuvaju je mama (31), i tata (33).



Zapovjednik Goran Bušelić skrbi o njima:



– Godine 2016. kupili smo novu. Cisternu iz 1985. godine darovao je tučepski prijatelj iz Njemačke, a ona iz osamdesetsedme ostala je još od bivše Općine Makarska rivijera. Kad se kupovalo tada, u Jugoslaviji još – sjetno će Bušelić.

Pitamo, jesu li zadovoljni s tim što imaju?



– A, zadovoljni... Mi ih održavamo, funkcioniraju, ali nije za duga vijeka. Roba se stalno kvari, imamo problema posebno s tom starom cisternom iz Jugoslavije jer svake godine moramo uložiti dosta novca u nju. A i ova iz donacije – puka je tank od vode, i tu smo morali krpiti. Stare su više od 30 godina, prezrele za minjat – zaključuje Bušelić.



Koristilo bi im, kaže, i malo vatrogasno auto, jer su šumski putovi uski.



– Nedostaje malih cisterni. Na tome ćemo morati pod hitno raditi – poručuje zapovjednik.



Breljanske apartmane, turiste i domicilno stanovništvo od stihije čuvaju cisterne stare, u prosjeku, 29 godina.



Kakve su i odakle stižu, govori nam Robert Raos iz lokalnog DVD-a:



– Jedna je slovenska TAM, dvi su mercedes. Godišta '87., '93. i '86., a imamo i zapovjedno vozilo, te kombi za prijevoz vatrogasaca. Za sezonu smo spremni – odgovara zapovjednik.



Kažemo da neki DVD-ovi imaju vozila na posudbi...



– Nama država nije ništa posudila. Još ćemo mi njima morat – spremno će Raos.



A na opjevanoj FAP mašini vozaju se Baškovođani. Davne 1985. godine kad je u Fabrici automobila Priboj rođena cisterna DVD-a Baška Voda, "Dire Straits" objavili su hit "Money for Nothing".



– FAP iz osamdesetpete i TAM iz osamdesetdevete u našem su vlasništvu, a na posudbi imamo vatrogasno vozilo za prijevoz pitke vode. Stiglo nam je iz državnih robnih rezervi. Koristimo ga kao cisternu. Kod nas će biti do 30. rujna – najavljuje Mario Topić.



U podružnici, DVD-u Promajna, još je jedna cisterna iz sredine osamdesetih.



– Vozila su stara, ali prošla su tehnički pregled. Da bi moglo biti bolje, moglo bi. Općina Baška Voda preko Županije će iskoristiti sredstva, odnosno subvenciju od bespovratnih 25 posto za nabavu nove cisterne, pa bismo do ljeta 2019. godine mogli biti bolje opremljeni, odnosno jednu staru cisternu zamijeniti novom – optimističan je Topić.



Kaže da za sada vatrogasci s Rivijere "daju ruke jedni drugima".



Dogovor je između društava već tradicionalan, da pomažu i uskaču kao da se radi o njihovom području.