Jedna od najljepših dalmatinskih plaža pod velom tajne: nitko ne zna kako izgleda projekt uređenja, a nadležni ne žele otkriti o čemu se radi...

"Romana" d.o.o. prošlog je tjedna dobila koncesiju na plažu i akvatorij zapadno od hotela "Romana", površine oko 7800 četvornih metara, tako da, uz koncesiju kojom već raspolažu prema Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru zapadno od autokampa "Dalmacija" iz 2014. godine, sada upravljaju gotovo dva puta većom površinom pomorskog dobra.



Naime, na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine usvojen je prijedlog odluke prema kojoj se koncesija koja je do sada bila pod "Makarskim komunalcem" prebacuje na "Romanu", pa zajedno s postojećom odlukom o koncesiji raspolažu površinom od gotovo 18.000 kvadrata.



Što je u tome sporno, pita se gradonačelnik Jure Brkan. Kaže kako im hoteli nikad nisu bili neprijatelji, kako Makarska već pola desetljeća živi od "Hotelskog", i kako svi hoteli manje-više imaju koncesiju nad plažama, počevši od "Meteora", "Dalmacije" i "Parka", pa sve do "Romane". I zaista nema ništa novo u tome da se koncesija da hotelskoj kući, to je uobičajena praksa, ali...



Ali javnost ima pravo na još neke odgovore, a nama ih kao predstavnicima javnosti nitko nije dao. Zašto se, naime, "Makarski komunalac" odrekao koncesije nad plažom zapadno od "Romane"? Direktor Čedo Crljen kaže kako se radi o zanemarivom financijskom učinku koji bi imao "Komunalac" (premda im je 2014.godine taj dio bio važan), dok s druge strane "Romana" ima interes za realizacijom tog famoznog projekta. I tu smo došli do srži – "Romana" želi realizirati svoj projekt, ali im nedostaje kvadrata.



A otprilike tu smo i zapeli. Na pitanju o kojem se točno projektu radi zaustavljeni smo, naime, u samom startu, i to sa svim sugovornicima. Da li nam je namjerno prešućeno, to možemo samo nagađati.



Crljen kaže kako u taj dio nije ulazio.



– Dobio sam samo obrazloženje zašto im ta koncesija treba, tim više što se radi o samo 40-ak metara koje bi koristili od te nove koncesije za realizaciju projekta. U sam projekt nisam bio involviran – kaže Crljen.



O kojem se projektu radi, primarno nas je zanimalo zbog jednog razloga – za vrijeme vlasti Tonćija Bilića, Marinko Sulić, vlasnik tvrtke "Romana", u isto vrijeme kad se govorilo o organiziranju Ultre u Makarskoj, predstavio je projekt koji je do 40 metara ulazio u more, te je podrazumijevao pontone i uređenje plaže s tri pera. Tadašnja vlast nije dala blagoslov za taj projekt, tvrdeći zgroženo kako se radi o devastaciji prirode i uništavanju flore i faune.



Je li riječ o istom projektu? Je li projekt za koji je, kako nam je potvrdio i gradonačelnik Brkan i kako nam je potvrđeno iz Županije, još u listopadu prošle godine dobivena lokacijska dozvola, identičan onome koji je prezentiran gradskim ocima 2014. godine, a oni su ga javno odbacili?



Unatoč nastojanju da se dokopamo projekta, taj dio nismo uspjeli doznati.



Zanimljivo je da je ni Brkan nije znao, ili nije želio reći, o čemu se u projektu točno radi, kao što nije otkrio ni je li to taj famozni projekt zbog kojega se svojedobno podigla prašina. Kazao je tek da se radi o izvanrednom projektu kakav treba gradu.



– Apsolutno stojim iza tog projekta jer je stvarno vrhunski, kad sam ga vidio, rekao sam da je to to – rekao je Brkan.

No, fizički ga, kaže, nema kod sebe, pa nam ga ne može ni pokazati! Nije nam rekao ni radi li se o projektu koji je predstavljen za vrijeme bivše vlasti ili o nekom reduciranom obuhvatu.



– Kamo sreće da nam se sve plaže tako urede – ustvrdio je gradonačelnik, koji je, kako se da zaključiti iz njegove izjave, samostalno odlučio.



Oba njegova zamjenika, i Joze Vranješ i Dražen Nemčić, tvrde da o tom projektu ništa ne znaju.



O projektu nam ništa nisu rekli ni u Županiji. Samo nam je rečeno kako je 23. listopada 2017. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo ishodio lokacijsku dozvolu, te kako treba dobiti i građevinsku dozvolu. To smo, međutim, i sami znali.



Informaciju iz Upravnog odjela za prostorno uređenje nismo, pak, dobili. Pročelnik Ognjen Radić poslovično se ne javlja na telefon, a ostao nam je nedostupan i Dragan Srzić. Brkan je rekao da pokušamo od njih dobiti projekt, no kada smo ga pitali možemo li se pozvati na njega kao gradonačelnika u traženju projekta, odvratio je kako ne zna je li dokumentacija dostupna na uvid.



Investitor je privatni, jasno nam je to, ali projekt je od interesa za grad, pogotovo što se, kako se to vidi iz koncesije, radi o višemilijunskom projektu, teškom oko pet milijuna kuna.



Obratili smo se i Marinku Suliću, no ni tu nije bilo više sreće. Rekao je da ne zna planira li se identični projekt kao u vrijeme bivše vlasti, dodajući da pošaljemo upit na službeni mail njegove tvrtke "Romana". I poslali smo, a odgovor smo dobili uoči zaključenja broja.

Radi li se o istom projektu iz 2014. godine?



– Vjerojatno... Ali ne znam. Znam što se planiralo kad sam ja bio u tome, ali što sada partneri iz Njemačke planiraju, ne znam – nemušto se pokušao izvući Sulić.



Županijski vijećnik Igor Batošić pozdravio je dogovor o prebacivanju koncesije, kako kaže vjerujući da se radi u najboljoj namjeri, prethodno se konzultirajući sa – gradonačelnikom i sa strankom. I SDP je dakle dao zeleno svjetlo. Ali navodno ni oni ne znaju za što točno...



– Gradonačelnik je rekao da je to prihvatljiva opcija i da je bolje nego da stoji neiskorišteno, ali ne znam više o tom projektu, nisam došao do podataka da vidim o kakvom se projektu radi. Nisam inzistirao na pojedinostima koji su već dogovoreni između "Komunalca" i "Romane" – otvoreno će Batošić.



Kako bi se "pokrio", jer upravo su njegovi stranački kolege u prošlom mandatu odbili Sulića smatrajući da je projekt uređenja plaže megalomanski, dodao je kako će pratiti da se okoliš ne bi devastirao. I reagirati. Premda je upitno kako i na što reagirati ako je već ishođena lokacijska dozvola i ako je skinuta i ona posljednja zapreka, a to je manjak kvadrata za realizaciju projekta, koji je "Romana", odnosno DTH, sada dobila u vidu nove koncesije.



Brkan tvrdi kako koncesija i nije u cijelosti nova. "Romana" je do 2014. imala još jedan dio, "zub", kako ga naziva, pod svojom koncesijom. Onda ju je "Komunalac" uzeo na sebe. Sada je vraćen i zub, a čini se i zubalo, jer se radi o gotovo 8000 novih kvadrata, što kopnene, što morske površine.



Naime, do 2014. godine granica koncesije sezala je do zapadnog ruba hotela, da bi iste te godine otkinut dio i prebačen na "Komunalac". Sada se dodaje tih 50-ak metara, i na to se dodaje još oko 200 metara na zapad. Prema gradonačelnikovim riječima, radi se o produženju od oko 250 metara zapadno.



Nije sporna koncesija hotelskim poduzećima, složit ćemo se s Brkanom, ali dojam da se sve odvija ispod žita i da su se oko toga složile obje političke stranke, i pozicija i opozicija, no prešućuju ono glavno, a to je kakav projekt i u kakvim gabaritima se planira raditi na ovoj plaži, itekako je sporan.

Hoće li biti 'rata' zbog koncesija?

Istražujući dokle uopće seže koncesija, uputili smo se na Geoportal, gdje smo povukli crtu dugu 250 metara i došli do parcele koja bi mogla ući u gabarite koncesije koju će sasvim sigurno zatražiti vlasnik zemljišta na kojemu bi se gradio hotel. Radi se o hotelu koji bi se gradio na nekih 13 tisuća kvadrata, a čiji je vlasnik, kako doznajemo, stanoviti gospodin Miličević.



Vijećnik Batošić nam je čak rekao da se na sastanku koji je prethodio Županijskoj skupštini spominjao "Cubano", što bi značilo da se koncesija proteže sve do parcele Blaža Petrovića. No, Brkan nam je to opovrgnuo.



Do "Cubana" bi, prema mjerenju koje nudi Geoportal, trebalo nekih 350 metara, tako da granica koncesije seže 100-tinjak metara prije Petrovićeve parcele koja se vodi pod brojem 840/2. U svakom slučaju, ako se pokaže da rub koncesije ulazi u zonu koja je tuđe privatno vlasništvo, bit će zanimljivo.

Brkan: Nema lukobrana

Iako se Brkan, kako kaže, ne može sjetiti točno kako izgleda projekt uređenja plaže za koji je "Romana" dobila lokacijsku dozvolu, kaže kako nema govora o lukobranu niti o platoima i pontonima na moru.



- Lukobrana nema, ima samo jedno pero skroz zapadno. Osmišljen je taj kupališni dio, dohranit će se plaža, ali, koliko ja znam, u moru nema nikakvih pontona ni stupova. I neće biti zatvaranja prolaza – tvrdi gradonačelnik.



Čedo Crljen kaže kako su procijenili da su takvi zahvati nužni jer, kako veli, makarske plaže ne mogu primiti sve goste.



- To je u interesu svih nas - kaže Crljen.

Koncesija do 2024. godine

Koncesija je izdana "Romani" na rok od 10 godina i traje do 31. srpnja 2024. godine.



- Pomorsko dobro na kojemu se daje koncesija sastoji se od ukupne površine od 4384 četvorna metra, kopnenog dijela 1013 kvadrata, od čega kiosk zauzima 12 kvadrata, a ugostiteljska terasa 45 kvadrata, te od morske površine od 3371 četvorni metar – kažu u Županiji.



Koncesionar je dužan plaćati godišnju koncesijsku naknadu koja se sastoji od dva dijela: od stalnog dijela godišnje koncesijske naknade (oko 45 tisuća kuna) i promjenjivog dijela (tri posto od prihoda).



Što se tiče koncesije na dio zapadno od autokampa "Dalmacija", dakle za staru koncesiju, plaća se iznos od 150 tisuća kuna plus također tri posto od prihoda.