U parku za pse guštaju krpelji jer komunalce nisu vidjeli - mjesecima

Dobra ideja gradskih vlasti (a to i jest odlika Grada) da se napravi park za ljubimce i njihove vlasnike (tamo, na Arapovcu, nasuprot pogona Coca-Cole) pala je na – održavanju, točnije komunalnim službama koje su zadužene za to da park bude – park.



Kanta za otpatke sigurno se nije praznila zadnjih pola godina pa boca raznih oblika i veličina (a i oblika, jer ima i polomljenih), pseći mirisni ostaci i koješta drugoga nakrcalo je kantu do vrha, pa se višak jednostavno baca po cijelom parku.



A travu nitko nije kosio i više od navedenih pola godina.



Stoga, ako imate kakvog portabl psića, velika je vjerojatnost da će se, jadan, izgubiti u travurini višoj od metra. I uz tešku muku izići iz te džungle pune krpelja. Koji guštaju, i debeli i siti pozdravljaju solinske komunalce.



A pozdravljamo ih mi sa željom da svrate do Parka krpelja i njihovih prijatelja.