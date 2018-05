Muke sinjskog pčelara: Carina mi je zabranila da selim košnice, a obje parcele su u Hrvatskoj!

Praksa je potvrdila da bojazan stanovnika Obrovca kod Sinja od graničnog prijelaza Bili brig na državnoj cesti prema Vagnju i Livnu u susjednoj BiH, koji je, kako tvrde, izgrađen u dubini teritorija Hrvatske i zamišljenom crtom podijelio njihovo naselje, nije bio bezrazložan.



Potvrđuje to slučaj pčelara Ivana Runje (na slici dolje), koji nije mogao preseliti košnice s jedne svoje parcele na drugu, a obje su na teritoriju naše države.



– Prije nekoliko dana odlučio sam preseliti 60 košnica s pčelama. Već godinama imam uredno registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, jer se moja obitelj generacijama bavi pčelarstvom i svake godine u ovo doba selimo pčele na ispašu na veću nadmorsku visinu, za što imamo idealnu livadu u obiteljskom vlasništvu na lokalitetu Runjina vlaka. Dan prije nego što sam namjeravao preseliti pčele, to sam, po dosadašnjoj praksi, i najavio graničnoj policiji u Trilju. Unajmio sam kamion, nakrcali smo košnice i krenuli – ističe naš sugovornik, te dodaje:



– Na punkt granične policije, odnosno granični prijelaz Bili brig, kako ga od kraja prošle godine nazivaju, stigli smo oko 22.30. Dežurni policajac kazao je kako je informiran da sam prijavio prolaz i računao sam da je sve u redu. Tada mi je pristupio carinik i pustio nas je da prijeđemo, ali je naložio da parkiramo na proširenju iza rampe i rekao mi da ne mogu dalje jer prolazak nisam najavio Carini, te je dodao kako Bili brig nije prijelaz za kamionski promet. Ne krivim toga čovjeka jer je on, vjerojatno, samo radio svoj posao.



Prema Runjinim riječima, problem je ponašanje države koja je izgradila granični prijelaz duboko unutar hrvatskoga državnog teritorija.

– Presjekli su nam selo na dva dijela i sada mi ne dopuštaju da koristim svoje zemljište u tom istom selu. Upozoravali smo vlasti da bi nam se ovo moglo događati, čak i ministre koji su dolazili u obilazak ovoga prijelaza, ali svi su nas uvjeravali da nemamo razloga strahovati. Ja bih razumio carinske vlasti da sam pčele vozio na ispašu na teritorij BiH, ali mene su onemogućili da koristim svoje zemljište u svom selu i u svojoj državi – ne bez ogorčenja "istresao" je pčelar, dodajući da će u 60 košnica imati najmanje 30 posto gubitaka.



Pitanja smo uputili Carinskoj upravi, ali iz njihovih odgovora bilo je očito da debelo kasne s informiranošću. Nakon što su nas "poučili" o kategorizaciji graničnih prijelaza, naveli su da je "Bili brig određen kao stalni granični prijelaz za pogranični promet".



Do tog dijela državne administracije, čini se, još nije doprla informacija da je od 6. prosinca prošle godine Bili brig prekategoriziran u privremeni međunarodni granični prijelaz za putnički promet.



Iako smo u upitu jasno naveli da pčelar Runje nije imao namjeru voziti pčele na ispašu u BiH, iz odgovora Carinske uprave upravo to impliciraju, te dodaju da bi naš sugovornik mogao s pčelama prijeći granicu u Novim Selima, između Vrgorca i Metkovića, ili preko – Stare Gradiške.



U dopisu nema ni riječi zašto Ivanu Runji nije bilo dopušteno premještati svoje pčele na vlastitu zemljištu unutar teritorija Hrvatske.