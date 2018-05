Kaštelani nesnosne gužve u Solinu izbjegavaju vlakom: 'Nisam ni znala za ovo, a sad mi je gušt na posao ići...'

Ma kakav autobus, a da ne spominjem automobil. Pa ispalili bi na živce čekajući u onim kilometarskim kolonama koje se stvaraju otkako su počeli radovi u Solinu. Ljudi, opametite se i uđite u vlak.



Tim bi se riječima mogli opisati komentari putnika s kojima smo razgovarali vozeći se vlakom od Kaštela do Splita i natrag, kako bismo vidjeli koriste li građani usluge Hrvatskih željeznica i izbjegavaju li na taj način nesnosne gužve koje se stvaraju zadnjih nekoliko tjedana, kako na ulazu, tako i na izlazu iz Splita. Ako je suditi po broju putnika koje smo zatekli - vlak je, čini se, postao hit.



Temperatura je skočila na 29 stupnjeva, sunce prži ko usred ljeta, a na solinskoj Širini te ulazu u Split na Dujmovači kilometarska kolona, nervozni vozači, preznojeni putnici u autobusima... A mi u klimatiziranom vlaku koji nas je od Kaštel Gomilice gdje smo se ukrcali, do centra Splita dovezao za manje od 15 minuta.



U Kaštel Gomilici smo se ukrcali u vlak u 12.31 sat. Vlak od jednog vagona i dva odjeljka, koji je prethodno putnike ukrcao na stanicama u Radunu i Kambelovcu, bio je skoro prazan, u njemu tek nekoliko putnika, a u Gomilici, uz novinare i fotografe, ušla je samo još jedna putnica.



- Ovo vam baš i nije ura kad ima svita. Al evo, ja skoro svaki dan putujem na posao vlakom i to mi je puno bolja opcija nego drugi prijevoz. Živim nekoliko stotina metara od stanice u Radunu i lakše mi je stići do vlaka nego autobusa, a i kad dođem u Split, imam oko pet minuta hoda, od stanice do radnog mjesta. Tu je i financijska komponenta jer kartu za vlak platim manje od 13 kuna, u autobusu je karta do Splita skuplja nekoliko kuna – otkriva nam razloge zbog kojih bira vlak kao prijevozno sredstvo, naš sugrađanin Jure, a njegov prijatelj Josip ustvrdio je da vlak ima nekoliko prednosti, ali i da su strojovođe i kondukteri u vlaku puno ugodniji nego u autobusima, što je vjerojatno rezultat gužvi i problema koje imaju.



U Kaštel Sućurac stižemo za samo četiri minute. Na toj stanici ušao je nešto veći broj putnika, među njima i djed Bariša sa svojim unukom. Čovjek je oduševljen vlakom, ne pada mu na pamet ići na autobus.



- Ja vam već godinama koristim vlak za svaki odlazak u Split, bilo da je riječ o poslu, kupovini ili da unuku priuštim zadovoljstvo vožnje vlakom jer vlakove obožava. Živim blizu željezničke stanice, do Splita su nam samo tri stanice i tamo smo za nekoliko minuta – kaže nam Bariša, koji se složio kako je i financijski isplativije voziti se vlakom jer karta do Splita za njega košta nešto više od deset kuna.



Za 460 kuna mjesečno i vlakom i "Prometovim" autobusom vozi se Katica. Prije je toliko plaćala pokaznu za treću zonu autobusa, a otkako je uvedena jedinstvena pokazna karta za bus i vlak, za tu cijenu koristi oba prijevozna sredstva.



- Ne vozim, a radim u Splitu i stalno sam koristila autobusni prijevoz, dok nisam otkrila mogućnost putovanja vlakom. Sada se svaki dan vozim vlakom i mogu reći da je brže, ugodnije i jednostavnije. Koristim mogućnost kombinirane pokazne karte pa tako za istu cijenu koliko košta radnička pokazna karta za autobus, ja koristim i prijevoz vlakom i prijevoz autobusom. Mnogi ne znaju da im pokazna karta treba imati markicu za kombiniranu vožnju i onda nikakvih problema nema - kazala nam je Katica, napominjući kako bi trebalo uvesti još poneki dodatni polazak, posebno nakon 21 sat, jer mnogi rade iza tog vremena, a i mladi ponekad ostanu sat-dva duže u Splitu.



Razgovarajući s putnicima u tren stižemo na glavni željeznički kolodvor u Splitu, a nakon što su putnici iz njega izašli, posla su se uhvatile djelatnice koje održavaju čistoću. Jedna od njih, Neda, kaže nam kako iza putnika iz Kaštela nema previše posla, sve je čisto i uredno.



Kako smo planirali povratak vlakom, iz Splita se u Kaštela vraćamo u 14.03 sati.



Za razliku od situacije pri dolasku, u pravcu Kaštela oba odjeljka bila su dupkom puna, čak je svih sedamdesetak mjesta bilo zauzeto pa smo, poput još nekoliko pojedinaca, ovaj put ostali stajati na nogama. A bilo je i onih koji su sjedili na podu.

Među putnicima bilo je svih generacija, od učenika i studenata, radnika do umirovljenika.



- Inače se vozimo autobusom, ali nemoguće su ove gužve na izlazu iz Splita i u Solinu. U najboljoj situaciji do Gomilice treba nam najmanje 40 minuta, do sat vremena, a vožnja vlakom upola je kraća, klimatizirano je i puno bolje rješenje i za odlazak u školu i za povratak kući – kazali su nam Roko, Matej i njihovi prijatelji.



Da je cijena pokazne karte za autobus jednaka cijeni kombinirane pokazne karte za umirovljenike, potvrdila nam je i Svetana, koja u tu svrhu mjesečno izdvaja 240 kuna.



- Sve je super, ali ponekad nedostaje neka dodatna linija, primjerice u kasnijim jutarnjim satima, al' vjerojatno će se nešto promijeniti nabolje kada više putnika bude koristilo ovu vrstu prijevoza – ustvrdila je Svetana.



Iako smo do Gomilice odstajali na nogama, vožnja je bila ugodna, brza, u rashlađenom prostoru, a, kako je kroz šalu kazao jedan od putnika, i sanitarni čvor je u blizini.



Zbog gužvi u cestovnom prometu, posebno s dolaskom ljetnih vrućina, prema svemu sudeći još više će Kaštelana "otkriti" vlak kao alternativno prijevozno sredstvo za odlazak na posao, u školu, na fakultet ili samo po spizu na splitski pazar ili peškariju.