Paklena noć na Biokovu za dvoje mladih turista: mladić pao i teško se ozlijedio, HGSS-ovci unesrećenog i prestrašenu djevojku punih pet sati spuštali s planine

Pripadnici HGSS-a iz Makarske i Splita pronašli su dvoje poljskih turista koji su se sinoć (6. svibnja) izgubili na Biokovu, mladića koji je pao i teško ozlijedio glavu i nogu i njegovu djevojku, koja nije ozlijeđena, te su ih nakon pet sati noćnog spuštanja po nepristupačnom terenu i lošem vremenu predali Hitnoj pomoći.



U izrazito teškim uvjetima, 22 člana Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Makarska i jedan član Stanice Split uspješno su završili akciju koja je počela u večernjim satima, izvijesto je HGSS.



Nakon višesatne potrage Poljaci pronađeni na Biokovu, ozlijeđeni muškarac na trenutke gubi svijest



U nedjelju, 6. svibnja u 19,25 sati od Centra 112, kojega su turisti zvali, zaprimljen je poziv u pomoć. Na predjelu ispod vrha Štropac na 1200 metara nadmorske visine dok su se spuštali, došlo je do nesreće i 25-godišnji mladić je zadobio teške ozljede glave i desne noge.



Prva ekipa spašavatelja, među kojima je bio i doktor Stanice Makarska, do unesrećenog je došla u 22 sata.











Nepristupačan teren, velika nadmorska visina i noć spašavateljima nisu išli na ruku pa je trebalo nešto više od 5 sati da unesrećenog spuste do Velikog Brda i predaju djelatnicima Hitne medicinske pomoći, objavio je makarski HGSS na facebooku.



Dvoje Poljaka, 25-godišnjak i njegova 21-godišnja djevojka nađeni su nedaleko od puta što od Biokovskog predjela Lokva vodi prema makarskom prigradskom naselju Veliko Brdo. Liječnik je prije spuštanja imobilizirao mladića, njegova prijateljica je zatečena vrlo prestrašena, doznaje se od pročelnika makarske stanice HGSS-a Tonča Lalića, koji je vodio akciju.



Vrijeme je bilo hladno, oko 10 Celzijevih stupnjeva uz prilično jak vjetar, put vrlo loš i strm, rekao je Lalić.