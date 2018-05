Ne spremajte kišobrane: evo kakvo nas vrijeme očekuje u Dalmaciji idućih nekoliko dana

U većini krajeva pretežno sunčano mjestimice s umjerenom naoblakom te uglavnom bez oborine; najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.



Uz više oblaka poslijepodne u Dalmaciji još može biti pokojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana ponegdje i vrlo jaka.



Što se tiče ponedjeljka, na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije očekuje se djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno, pa su uz umjeren razvoj oblaka mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 25 i 28 °C.



Na jugu Hrvatske podjednako iznadprosječno toplo i djelomice sunčano, ponegdje uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak.



U utorak u unutrašnjosti još uglavnom suho, te barem djelomice sunčano. Od srijede promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, te malo manje toplo. U utorak će puhati mjestimice umjeren sjeveroistočnjak, a zatim vjetar uglavnom slab.



Na Jadranu u utorak pretežno sunčano i toplo. Od srijede promjenljivo oblačno, pa će uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.